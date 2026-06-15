Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Министр обороны Финляндии осудил угрозу от украинских дронов странам НАТО
Глава МО Финляндии Хяккянен осудил угрозу от украинских дронов странам НАТО
Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что удары украинских беспилотников по России не должны превращаться в угрозу безопасности государств НАТО.
Глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хяккянен выступил против любой угрозы со стороны украинских беспилотников для безопасности стран НАТО, передает ТАСС.
По данным портала Euractiv, министр сделал заявление после серии инцидентов с украинскими БПЛА, которые, как утверждают финские власти, пересекали воздушное пространство страны или падали на ее территории по пути в Россию.
Хяккянен подчеркнул: «Недопустимо и неправильно». Он заявил, что удары украинских сил по России не должны создавать риск для государства, входящего в НАТО. Министр также обратился к Киеву с призывом планировать военные операции так, чтобы не подвергать опасности страны, поддерживающие Украину.
Как отмечает Euractiv, в мае власти Финляндии несколько раз фиксировали инциденты с БПЛА, связанными с украинскими действиями. Один из таких эпизодов привел к повышению готовности сил безопасности и временным ограничениям в районе Хельсинки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить случаи попадания украинских беспилотников или их обломков на свою территорию.
Пограничная охрана Финляндии заявила об очень высокой вероятности вылета нарушивших границу дронов с территории Украины в сторону России.
В начале июня финские СМИ сообщили об ошибочном запуске украинскими военными начиненных взрывчаткой ударных беспилотников в сторону финской территории и о своевременном предупреждении Хельсинки.