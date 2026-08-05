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Путин: Службы тыла Минобороны сосредоточат в одних руках
Президент России Владимир Путин сообщил о предложении Министерства обороны сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.
Президент России Владимир Путин сообщил о предложении Министерства обороны сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках, следует из сообщения на сайте Кремля.
«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа», – заявил Путин.
Путин отметил важность деятельности тыловых подразделений, назвав их работу в текущих условиях полноценной боевой задачей. Реорганизация призвана повысить эффективность обеспечения Вооруженных сил.
Министр обороны Андрей Белоусов отметил ключевую роль тыловой службы в обеспечении армии.
В июне Владимир Путин сообщил о грядущем обсуждении солдатских просьб с генералитетом.