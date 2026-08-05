Гаджиев исключил атаки на другие страны с территории Азербайджана

Tекст: Ольга Иванова

Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для нападения на другие страны, об этом сообщил помощник президента республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, передает РИА «Новости».

«Во-первых, свобода и суверенитет нашей территории – это фундаментальный принцип. Во-вторых, Азербайджан никогда не допустит атаки на соседнюю страну со своей территории», – заявил чиновник.

Гаджиев также подчеркнул особый характер двусторонних отношений, отметив, что Иран является для республики братским государством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили о тайном размещении израильского спецназа на юге Азербайджана.

Армия Ирана пригрозила ударами по израильским военным на азербайджанской территории.

Власти Азербайджана ранее исключили возможность атак на Иран со своей земли.