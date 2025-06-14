В Азербайджане исключили использование своей территории против Ирана

Tекст: Александра Юдина

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана обсудили эскалацию в регионе по телефону. В ходе разговора стороны рассмотрели последствия операции, начатой Израилем против территории Ирана, передает ТАСС.

Представители Баку подчеркнули, что территория Азербайджана не может быть использована против третьих стран, включая Иран.

Власти Азербайджана отметили, что придерживаются принципа невмешательства и не допускает угроз своим соседям с собственной территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ночной авиаудар израильских ВВС по позициям ПВО в районе Тегерана сопровождался взрывом на территории аэропорта Мехрабад, где повреждений инфраструктуры не зафиксировали. В субботу взрывы прогремели в Тебризе, Хорремабаде и Керманшахе на западе и северо-западе Ирана.