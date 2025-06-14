Tasnim сообщил о взрыве возле ангара истребителей в Тегеране

Tекст: Александра Юдина

Утром в аэропорту Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв рядом с ангаром для истребителей, однако инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали. Агентство Tasnim уточнило, что инцидент произошел вблизи терминала номер четыре, возле объектов с машинным оборудованием и ангаров с истребителями, передает РИА «Новости».

По данным ТАСС, в ту же ночь израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей, связанных с противовоздушной обороной в районе Тегерана. В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля указано, что целью атак стала инфраструктура ракет типа земля–воздух, а также другие объекты, обеспечивающие возможности ПВО иранских сил.

Командующий ВВС Израиля Томер Бар отметил, что были поражены сотни целей, включая объекты класса земля–воздух, а также проведена серия точных атак, позволивших улучшить воздушное превосходство и свободу действий Израиля в Иране.

Он подчеркнул, что впервые с начала войны удары были нанесены на расстоянии более 1,5 тыс. километров от израильской территории, и добавил, что ВВС Израиля продолжат проводить операции как наступательного, так и оборонительного характера.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, непрерывные иранские обстрелы ночью привели к двум погибшим на израильской стороне, сообщил портал Ynet.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.