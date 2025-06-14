Постпред Ирана на заседании СБ ООН назвал атаки Израиля «объявлением войны»

Tекст: Ирма Каплан

«Прошлой ночью израильский режим, самый опасный и террористический режим в мире, при полной разведывательной и политической поддержке администрации США провел серию скоординированных и преднамеренных военных атак на несколько городов Ирана. <...> Наши люди погибли в результате израильских нападений с применением американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны», – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.

Он добавил, что к настоящему времени известно о 78 погибших, включая высокопоставленных военных чиновников, и 320 раненых, причем подавляющее большинство из них – гражданские лица, включая женщин и детей.

«Эти зверства представляют собой явный акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права», – подчеркнул постпред Ирана.

По словам Иравани, это «безрассудное нападение» в том числе на охраняемые ядерные объекты противоречит не только основным принципам международного права, но и элементарному человеческому сознанию.

«Любое повреждение этих объектов чревато катастрофическими радиологическими последствиями, которые не ограничатся Ираном и могут распространиться по всему региону и за его пределы», – предупредил Иравани.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.



Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на иранском ядерном объекте в Натанзе после удара Израиля зафиксировали незначительную утечку радиоактивных веществ без угрозы для окружающей среды.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что на ядерных объектах в Натанзе выявили радиологическое и химическое заражение после ударов Израиля, уничтожена наземная часть комплекса.