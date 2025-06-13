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Организации по атомной энергии Ирана подтвердила утечку радиации в Натанзе
На иранском ядерном объекте в Натанзе после удара Израиля зафиксировали незначительную утечку радиоактивных веществ без угрозы для окружающей среды, сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
«В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта находится под землей. Внутри произошла небольшая утечка, загрязнение не распространилось на внешнюю среду», – передает ТАСС слова Камальванди со ссылкой на агентство IRNA.
По словам спикера, с точки зрения радиоактивного загрязнения повреждение не критичное и опасности не представляет.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на ядерных объектах в Натанзе выявили радиологическое и химическое заражение после ударов Израиля, уничтожена наземная часть комплекса, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.