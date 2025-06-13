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Радиологическое и химическое загрязнение обнаружено в Натанзе в Иране
Гросси заявил о радиологическом и химическом загрязнении в Натанзе в Иране
На ядерных объектах в Натанзе выявили радиологическое и химическое заражение после ударов Израиля, уничтожена наземная часть комплекса, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси заявил, что радиологическое и химическое загрязнение обнаружено внутри комплексов в Натанзе после израильских ударов, передает ТАСС.
Он уточнил, что надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащенный до 60%, была уничтожена. Также полностью разрушены электроинфраструктура объекта, в том числе распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, системы аварийного питания и резервные генераторы.
Глава МАГАТЭ отметил, что признаков физической атаки на подземные помещения с каскадами центрифуг, где размещались части экспериментального и основного заводов по обогащению топлива, нет, передает РИА «Новости».
Он добавил, что отключение электропитания могло повредить находящиеся там центрифуги.
Ранее МАГАТЭ подтвердила сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении крупнейшего иранского объекта по обогащению урана.
Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и поражении ключевого объекта в Натанзе.
В ответ на атаки Израиля Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.