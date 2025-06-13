  • Новость часаНебензя: Россия решительно осудила атаку Израиля на Иран
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    20 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    27 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 22:59 • Новости дня

    Радиологическое и химическое загрязнение обнаружено в Натанзе в Иране

    Гросси заявил о радиологическом и химическом загрязнении в Натанзе в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    На ядерных объектах в Натанзе выявили радиологическое и химическое заражение после ударов Израиля, уничтожена наземная часть комплекса, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Гросси заявил, что радиологическое и химическое загрязнение обнаружено внутри комплексов в Натанзе после израильских ударов, передает ТАСС.

    Он уточнил, что надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащенный до 60%, была уничтожена. Также полностью разрушены электроинфраструктура объекта, в том числе распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, системы аварийного питания и резервные генераторы.

    Глава МАГАТЭ отметил, что признаков физической атаки на подземные помещения с каскадами центрифуг, где размещались части экспериментального и основного заводов по обогащению топлива, нет, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что отключение электропитания могло повредить находящиеся там центрифуги.

    Ранее МАГАТЭ подтвердила сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении крупнейшего иранского объекта по обогащению урана.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и поражении ключевого объекта в Натанзе.

    В ответ на атаки Израиля Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

    13 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану

    Американские и европейские СМИ оценили последствия авиаудара Израиля по Ирану

    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые СМИ уделили особое внимание последствиям удара Израиля по иранским объектам и возможным ответным мерам со стороны Тегерана.

    Американские, европейские и ближневосточные СМИ оперативно отреагировали на авиаудары Израиля по Ирану, передает «Коммерсантъ».

    Ближневосточные издания подчеркивают, что атака произошла на фоне эскалации напряженности, и считают ответ Ирана вопросом времени.

    «Этот акт неспровоцированной агрессии совершается на фоне все более враждебной риторики израильских лидеров», – пишет Tehran Times, отмечая, что иранский ответ может изменить баланс сил в регионе.

    The New York Times анализирует, насколько атака Израиля затормозит ядерную программу Ирана, и подчеркивает риск последствий в виде выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    The Guardian отмечает, что удары по Ирану практически сорвали попытки президента США Дональда Трампа договориться с Тегераном и существенно осложнили дипломатические усилия.

    The Times of Israel ссылается на официальное заявление Армии обороны Израиля, которая назвала атаку «упреждающим ударом» против экзистенциальной угрозы, исходящей от иранской ядерной программы.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает внимание на международно-правовой аспект, отмечая, что превентивные удары допускаются только при наличии явной угрозы, а в данном случае доказательств подготовки нападения со стороны Ирана нет.

    Le Monde подчеркивает отсутствие поддержки Израиля со стороны США в публичных заявлениях, однако отмечает, что стратегическое партнерство между странами сохраняется. Эксперты уверены, что ситуация может привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

    Ранее в ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Иранский атомный сектор сообщил, что не намерен сворачивать проекты после ударов, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков.

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 18:05 • Новости дня
    Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары

    Новый глава КСИР Пакпур поклялся отомстить Израилю за удары

    Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории, сообщило Mehr.

    Новый главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль получит ответ за удары по иранской территории, передает ТАСС.

    В обращении, которое приводит агентство Mehr, Пакпур подчеркнул, что преступление, совершенное в пятницу «сионистским террористическим режимом», посягнувшим на национальную безопасность и территориальную целостность Исламской республики, определенно не останется без ответа. Он также добавил, что, согласно обещаниям великого лидера, благодаря мудрым и мощным мерам Хаменеи и поддержке армии, других родов войск и КСИР, Израиль ждет горькая и мучительная судьба с разрушительными последствиями.

    Пакпур отметил, что действия Израиля рассматриваются Тегераном как серьезное нарушение суверенитета Ирана. По его словам, реакция на подобные преступления будет решительной.

    Ранее Иран подтвердил гибель командующего военно-космическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде при атаке Израиля на один из центров подразделения.

    Израильские авиаудары по Тегерану привели к гибели главкома КСИР генерал-майора Хоссейна Салами и командующего центральным штабом генерал-майора Голам Али Рашида.

    Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    13 июня 2025, 21:39 • Новости дня
    Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание»

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные предприняли ответные действия, выпустив новую волну баллистических ракет по израильской территории в рамках операции под названием «Суровое наказание».

    Вооруженные силы Ирана выпустили вторую волну баллистических ракет по израильской территории в ответ на действия Израиля, передает ТАСС. Как сообщает агентство IRNA, новые ракеты уже находятся на подходе к целям, однако точное количество выпущенных снарядов не уточняется.

    Иранский канал Al Alam сообщил о начале специальной операции против Израиля, которая названа «Суровое наказание». По данным агентства IRNA, в ходе этой операции в сторону Израиля были запущены сотни баллистических ракет.

    Армия Израиля заявила о зафиксированных пусках ракет с территории Ирана. В нескольких районах, включая Тель-Авив, сработали сирены воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран вечером в пятницу начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

    Армия Израиля предписала жителям перейти ближе к укрытиям.

    В ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли удары по ключевому объекту обогащения урана в Натанзе и по ведущим ученым, причастным к ядерной программе Ирана.

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    13 июня 2025, 22:31 • Новости дня
    Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю

    Иран запустил третью ракетную волну атак по территории Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные приступили к третьему этапу ракетных ударов по территории Израиля, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

    Иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран начал третью волну ракетных атак по Израилю в пятницу вечером, передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram-канале IRIB около 22.00 по московскому времени, указано, что началась третья волна ракетного удара.

    Иран подтвердил начало операции «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля. Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах.

    Иран начал операцию против Израиля вечером пятницы, заявив о готовности ответить на удары по Тегерану.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Израиль пожалеет о своих действиях.

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    13 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке

    Трамп сообщил о просьбах иранских властей заключить ядерное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят с ним на связь с целью обсуждения возможного соглашения по ядерной программе, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что после израильских ударов интерес Тегерана к переговорам возрос. По словам американского президента, иранские чиновники звонят ему с предложениями обсудить заключение соглашения по ядерной программе.

    Он отметил, что «они упустили возможность заключить сделку» и теперь, возможно, «у них будет другая возможность».

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил, что новый раунд переговоров по ядерной программе с США может быть отменен из-за удара Израиля.

    СМИ писали, что Соединенные Штаты ожидают проведения встречи по ядерной сделке с Ираном в Омане 15 июня, несмотря на ситуацию с ударами Израиля.

    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка». Также Трамп допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о возможных новых атаках.

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    13 июня 2025, 21:30 • Новости дня
    Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану

    ВС Ирана нанесли удары по Израилю в ответ на атаки по Тегерану

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана начали военную операцию против Израиля, ответив на недавние атаки по своей территории, сообщают местные СМИ.

    Иранский телеканал Al Alam сообщил о начале военной операции вооруженных сил Ирана против Израиля, передает ТАСС. Операция стала ответом на удары, которые ранее были нанесены по иранской территории.

    Сообщается, что взрывы прогремели над Тель-Авивом и Иерусалимом.

    Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля из-за ракетного обстрела со стороны Ирана. Армейская пресс-служба Израиля сообщила, что сирены сработали после того, как были обнаружены запуски ракет из Ирана в направлении Израиля.

    Агентство IRNA передает, что в сторону Израиля направляются сотни баллистических ракет, сообщает РИА «Новости».

    Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению спрятаться в убежищах.

    Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

    Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

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    13 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Путин: Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН. Он отметил, что подобные действия идут вразрез с международным правом.

    Российская сторона подчеркнула свою приверженность мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщается на сайте Кремля.

    В Кремле напомнили, что Москва регулярно выдвигает конкретные инициативы для нахождения взаимоприемлемых договоренностей между сторонами. Россия и впредь будет содействовать деэскалации напряженности между Ираном и Израилем, заявили в пресс-службе президента.

    Между тем в ходе разговора Пезешкиан заявил Путину, что нападение Израиля является «откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана». В заявлении пресс-службы иранского президента отмечается, что Тегеран намерен дать подходящий ответ на удары по своей территории, передает ТАСС.

    Кроме того, Пезешкиан заверил, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и готов это доказать международным организациям. Российская сторона подчеркнула важность соблюдения международного права всеми странами региона.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осудил происходящее.

    Посол Израиля подтвердила удар по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Министерство иностранных дел России осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    13 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Постпред Израиля при ООН предупредил об атаках по Ирану «до устранения угрозы»
    Постпред Израиля при ООН предупредил об атаках по Ирану «до устранения угрозы»
    @ Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Операция Израиля против Ирана будет продолжаться до полного устранения опасности, исходящей от Тегерана, а ее сроки пока не определены, сообщил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.

    По словам Данона, Израиль намерен продолжать операцию против Ирана до полной ликвидации угрозы со стороны Тегерана, передает РИА «Новости» .

    Дипломат сообщил, что власти страны пока не знают, сколько времени потребуется для достижения этой цели, но подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока угроза не будет устранена.

    Данон добавил, что Израиль ожидает понимания от членов Совета Безопасности ООН на экстренном заседании, которое пройдет в пятницу, и считает важным донести причину атаки на иранские объекты. Он выразил надежду, что Совбез ООН примет аргументы Израиля во внимание.

    Дипломат заявил, что израильская армия приняла меры для минимизации ущерба мирному населению во время операции.

    Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию вокруг израильской атаки и заслушает доклад МАГАТЭ по иранским ядерным объектам.

    Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и ученых-атомщиков.

    Посол Израиля заявила об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

    Между тем, Иранский атомный сектор подтвердил, что не намерен останавливать проекты, несмотря на гибель шести ученых-ядерщиков.

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал жесткий ответ Израилю за удары по иранской территории. 

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    13 июня 2025, 21:00 • Новости дня
    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану

    Депутат Госдумы Журавлев заявил, что поставки ПВО важнее отправки солдат в Иран

    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, отдавая приоритет поставкам систем ПВО, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

    По словам депутата, Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, передает

    «Газета.Ru».

    По его мнению, судьба конфликтов в регионе сейчас решается не на земле, а военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном уже находится на высоком уровне.

    Депутат подчеркнул, что Россия поставляет Ирану современные системы ПВО, которые, как он считает, сейчас значительно важнее для Тегерана, чем возможное участие российских военнослужащих. Он отметил, что армия Ирана насчитывает почти миллион человек и обладает собственными современными военными технологиями, в развитии которых Россия оказывает помощь.

    Журавлев выразил уверенность, что связи Москвы и Тегерана могут стать еще более тесными, в том числе в военной сфере, если возникнет необходимость. Он также заявил, что Израиль еще пожалеет о развязанной им войне.

    Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

    Россия осудила действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нападением на Иран взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2025, 22:20 • Новости дня
    Иран подтвердил операцию «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля

    Иран провел операцию «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля в ответ на утренние авиаудары по Тегерану, передает агентство Fars.

    «В качестве решительного ответа на жестокую агрессию израильского режима Иран в пятницу начал крупномасштабную военную операцию, выпустив сотни баллистических ракет. В официальном заявлении КСИР подтвердил начало ответной операции, назвав ее операция «Правдивое обещание 3», – сказано в сообщении агентства Fars.

    КСИР подтвердил, что целью операции были десятки объектов, военных центров и авиабаз сионистского режима на оккупированных территориях. Удары были нанесены с предельной точностью и мощной отдачей, сказано в сообщении.

    Напомним, аятолла Али Хаменеи отметил, что руководство Израиля развязало войну против Ирана, и пообещал, что исламская республика не даст ему остаться невредимым после нападения. До этого Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Вечером пятницы Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

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    13 июня 2025, 21:17 • Новости дня
    Израиль зафиксировал пуски ракет со стороны Ирана

    Армия Израиля зафиксировала пуски ракет с территории Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана, населению рекомендовали спрятаться в убежищах, работает ПВО, сообщили в Армии Израиля.

    Армия Израиля зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, начата операция по их перехвату, передает ТАСС.

    По данным армейской пресс-службы, система оповещения страны сработала после обнаружения угрозы.

    Жителям Израиля разослано экстренное предупреждение с указанием немедленно укрыться в защищённых помещениях.

    Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.

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    13 июня 2025, 21:09 • Новости дня
    Иранские ПВО сбили израильские истребители и дроны над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана применили системы ПВО для отражения ракетной атаки Израиля, уничтожив несколько целей, среди которых оказались дроны и истребители, сообщили СМИ.

    Иранские системы противовоздушной обороны отразили атаку на столицу страны, передает РИА «Новости».

    По данным иранского государственного агентства SNN, армейские ПВО страны сбили несколько израильских истребителей и беспилотников в ходе отражения нападения. В сообщении отмечается, что армейские силы уничтожили множество ракетных снарядов, дронов и беспилотников, а также несколько израильских истребителей в ходе успешной операции.

    Телеканал Press TV в своем Telegram-канале сообщил, что на кадрах видно активированную и действующую систему ПВО Тегерана, которая перехватывала израильские ракеты.

    Ранее иранские СМИ указывали на возобновление взрывов в ряде городов республики и активацию сил ПВО в ответ на ракетный обстрел.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал ответить и заставить Израиль пожалеть о содеянном.

    Израильская разведка заявила, что использовала секретную базу беспилотников в Иране для атаки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль повысил ставки на Ближнем Востоке нападением на Иран.

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    13 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив обеспокоенность ситуацией и призвав к деэскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Путин в беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования из-за многочисленных жертв среди мирного населения после израильских ударов. Российская сторона подчеркнула поддержку мирного урегулирования иранской ядерной программы и готовность содействовать поиску компромиссных решений, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе разговора с Нетаньяху Путин подчеркнул, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой, должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами.

    Президент России также заявил о готовности Москвы выступить посредником с целью не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

    Собеседники договорились, что Россия продолжит поддерживать тесный контакт с руководством как Ирана, так и Израиля для урегулирования сложившейся ситуации.

    В Кремле подчеркнули, что нынешнее положение дел несет потенциальные угрозы для всего региона Ближнего Востока.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля и призвало к сдержанности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта в регионе.

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    13 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    IRNA сообщило о попадании ракет Ирана в Министерства безопасности Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране заявили о поражении штаб-квартиры министерства национальной безопасности Израиля в Тель-Авиве несколькими ракетами, выпущенными иранскими военными.

    Несколько ракет, выпущенных Ираном, попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    По информации агентства, были поражены штаб-квартира министерства в Тель-Авиве, однако подробностей о разрушениях и возможных жертвах на данный момент нет.

    Кроме того представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что вооруженные силы Ирана нанесли удары по десяткам целей на территории Израиля. Среди пораженных объектов названы военные объекты и авиабазы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

    Практически сразу иранские вооруженные силы запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание».

    Армия Израиля предписала жителям перейти ближе к укрытиям.

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    13 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Хаменеи заявил о начале войны после ударов Израиля

    Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал удары Израиля началом войны

    Tекст: Вера Басилая

    Аятолла Али Хаменеи отметил, что руководство Израиля развязало войну против Ирана, и пообещал, что исламская республика не даст ему остаться невредимым после нападения.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль, нанеся удары по территории исламской республики, фактически развязал войну, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Иран не позволит Израилю выйти из ситуации без последствий.

    По словам Хаменеи, «не стоит думать, что они ударили и все. Нет. Это они начали войну».

    Верховный лидер добавил, что действия Израиля требуют ответа, и подчеркнул решимость Ирана пресекать подобные действия впредь.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

    Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах.

    Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание».

    До этого Иран вечером в пятницу начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.


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