Иран подтвердил операцию «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля

Иран провел операцию «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля

Tекст: Ирма Каплан

«В качестве решительного ответа на жестокую агрессию израильского режима Иран в пятницу начал крупномасштабную военную операцию, выпустив сотни баллистических ракет. В официальном заявлении КСИР подтвердил начало ответной операции, назвав ее операция «Правдивое обещание 3», – сказано в сообщении агентства Fars.

КСИР подтвердил, что целью операции были десятки объектов, военных центров и авиабаз сионистского режима на оккупированных территориях. Удары были нанесены с предельной точностью и мощной отдачей, сказано в сообщении.

Напомним, аятолла Али Хаменеи отметил, что руководство Израиля развязало войну против Ирана, и пообещал, что исламская республика не даст ему остаться невредимым после нападения. До этого Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Вечером пятницы Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.