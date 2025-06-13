Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.20 комментариев
Иран подтвердил операцию «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля
Иран провел операцию «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля в ответ на утренние авиаудары по Тегерану, передает агентство Fars.
«В качестве решительного ответа на жестокую агрессию израильского режима Иран в пятницу начал крупномасштабную военную операцию, выпустив сотни баллистических ракет. В официальном заявлении КСИР подтвердил начало ответной операции, назвав ее операция «Правдивое обещание 3», – сказано в сообщении агентства Fars.
КСИР подтвердил, что целью операции были десятки объектов, военных центров и авиабаз сионистского режима на оккупированных территориях. Удары были нанесены с предельной точностью и мощной отдачей, сказано в сообщении.
Напомним, аятолла Али Хаменеи отметил, что руководство Израиля развязало войну против Ирана, и пообещал, что исламская республика не даст ему остаться невредимым после нападения. До этого Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Вечером пятницы Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.