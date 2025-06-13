Хаменеи заявил о начале войны после ударов Израиля

Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал удары Израиля началом войны

Tекст: Вера Басилая

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль, нанеся удары по территории исламской республики, фактически развязал войну, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Иран не позволит Израилю выйти из ситуации без последствий.

По словам Хаменеи, «не стоит думать, что они ударили и все. Нет. Это они начали войну».

Верховный лидер добавил, что действия Израиля требуют ответа, и подчеркнул решимость Ирана пресекать подобные действия впредь.



Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах.

Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание».

До этого Иран вечером в пятницу начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.



