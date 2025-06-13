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    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю
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    Путин: Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН
    Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке
    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    20 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    27 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 21:30 • Новости дня

    Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану

    ВС Ирана нанесли удары по Израилю в ответ на атаки по Тегерану

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана начали военную операцию против Израиля, ответив на недавние атаки по своей территории, сообщают местные СМИ.

    Иранский телеканал Al Alam сообщил о начале военной операции вооруженных сил Ирана против Израиля, передает ТАСС. Операция стала ответом на удары, которые ранее были нанесены по иранской территории.

    Сообщается, что взрывы прогремели над Тель-Авивом и Иерусалимом.

    Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля из-за ракетного обстрела со стороны Ирана. Армейская пресс-служба Израиля сообщила, что сирены сработали после того, как были обнаружены запуски ракет из Ирана в направлении Израиля.

    Агентство IRNA передает, что в сторону Израиля направляются сотни баллистических ракет, сообщает РИА «Новости».

    Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению спрятаться в убежищах.

    Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

    Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

    13 июня 2025, 15:10 • Новости дня
    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю

    Press TV: Иран готовит удар по военным объектам Израиля

    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю
    @ Kobi Gideon/Gpo/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответный удар по израильским объектам может быть нанесен Ираном по главной базе ВМС в Хайфе и штабам в Тель-Авиве, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источники.

    По информации Press TV, база ВМС Израиля в Хайфе и штаб-квартиры израильских военных и разведывательных служб в Тель-Авиве определены как ключевые мишени для возможной атаки Ирана в ответ на недавние удары Израиля по Исламской республике, передает ТАСС. По данным источников телеканала, ответ Тегерана считается «неизбежным» и готовится в ближайшее время.

    Отмечается, что база ВМС в Хайфе считается главным пунктом базирования израильских военно-морских сил на Средиземном море, включает в себя значительную военную инфраструктуру и собственную верфь. Как уточняет телеканал, ежегодно в среднем 20 американских военных кораблей заходят в порт этой базы.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории. Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

    Комментарии (22)
    13 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    В сообщении в своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что его предупреждения о возможности ядерного противостояния не являются преувеличением. По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует реальность и скорость возникновения подобных угроз.

    «Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» – написал он.

    Ранее посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил, что израильская операция против Ирана, нацеленная на уничтожение ядерной инфраструктуры, может завершиться в течение нескольких дней без перехода к долгосрочному военному конфликту.

    Комментарии (17)
    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли новые удары по иранским ядерным объектам и прилегающим районам.

    Израиль вновь атаковал завод по обогащению урана в иранском Натанзе, передает ТАСС. По сообщениям иранского государственного телевидения, удары были также нанесены по окрестностям городов Тебриз и Шираз.

    В результате атак никто не пострадал, ущерб оказался незначительным, сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. «К счастью, у нас нет жертв и информации об ущербе. Большая часть ущерба поверхностная. И Натанз, и Фордо находятся глубоко под землей», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Власти Ирана заверили, что критические объекты, включая ядерные комплексы, продолжают функционировать в штатном режиме. Местные СМИ отметили, что воздушная тревога в нескольких районах страны была объявлена после начала атак.

    До этого сообщалось, что в иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения в результате атаки, утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (13)
    13 июня 2025, 16:51 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    События вокруг переговоров Ирана, США и Израиля доказывают правоту России в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз.

    По его словам, ситуация вокруг переговоров между Ираном, США и Израилем служит подтверждением правильного курса Москвы, передает РИА «Новости».

    «Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули», – отметил журналист.

    Боуз подчеркнул, что опыт Ирана в переговорах должен стать примером для других участников международных конфликтов, напоминая о важности стратегической осторожности.

    «Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», – считает Боуз.

    Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    Комментарии (4)
    13 июня 2025, 17:20 • Новости дня
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские службы безопасности сумели обманным путем заставить собраться командующих военно-космическими силами Ирана, чтобы нанести по ним удары, сообщает телеканал Fox News.

    Представитель израильских служб отметил, что была проведена целенаправленная операция по сбору информации о высших иранских военных, сообщил Fox News, передает РИА «Новости».

    Чиновник заявил телеканалу: «Израилю удалось обманом заманить высших командиров военно-космическими силами Ирана на совещание».

    Он подчеркнул, что удалось узнать больше о ключевых фигурах командования и использовать эти сведения для влияния на их решения.

    Напомним, в результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.

    Иранские военные официально сообщили о смерти командующего КСИР Хоссейна Салами после ночного ракетного удара, который был нанесен Израилем.

    Комментарии (2)
    13 июня 2025, 09:31 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
    Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран объявил о намерении отреагировать на удары Израиля, которые привели к гибели гражданских, военных и ученых на территории Ирана.

    Заявление правительства Ирана о готовности жестко ответить на действия Израиля опубликовало агентство ТАСС. Власти страны подчеркнули, что удары Израиля по иранской территории привели к гибели гражданских лиц, в том числе ученых, и военных.

    В официальном заявлении говорится: «Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты – террористы и агрессоры. Мы имеем полное право на ответ и дадим его. Без всяких внутренних разногласий мы дадим жесткий ответ этому террористическому режиму».

    В документе отмечено, что позиция иранского общества и властей по вопросу о необходимости ответа на атаку полностью совпадает, и внутренний консенсус по этому поводу достигнут.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    Комментарии (34)
    13 июня 2025, 15:32 • Новости дня
    Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак процитировал халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, реагируя на события на Ближнем Востоке.

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, процитировав халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, передает ТАСС.

    Дипломат опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) следующие слова: «Везде, где мой бич достаточен, я не буду использовать свой меч, везде, где мой язык достаточен, я не буду использовать свой бич. Даже если между мной и людьми будет связь хотя бы на волос, я не позволю нас разделить. Омейядский халифат».

    Как отмечают эксперты, эта цитата иллюстрирует политические принципы халифа, который предпочитал мир и дипломатические методы силовым решениям. После цитаты Баррак подчеркнул, что даже в моменты напряженности всегда остается возможность для диалога и поиска мирных решений.

    Ранее Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Тегеран пообещал жесткий ответ и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль этим нападением взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 18:05 • Новости дня
    Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары

    Новый глава КСИР Пакпур поклялся отомстить Израилю за удары

    Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории, сообщило Mehr.

    Новый главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль получит ответ за удары по иранской территории, передает ТАСС.

    В обращении, которое приводит агентство Mehr, Пакпур подчеркнул, что преступление, совершенное в пятницу «сионистским террористическим режимом», посягнувшим на национальную безопасность и территориальную целостность Исламской республики, определенно не останется без ответа. Он также добавил, что, согласно обещаниям великого лидера, благодаря мудрым и мощным мерам Хаменеи и поддержке армии, других родов войск и КСИР, Израиль ждет горькая и мучительная судьба с разрушительными последствиями.

    Пакпур отметил, что действия Израиля рассматриваются Тегераном как серьезное нарушение суверенитета Ирана. По его словам, реакция на подобные преступления будет решительной.

    Ранее Иран подтвердил гибель командующего военно-космическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде при атаке Израиля на один из центров подразделения.

    Израильские авиаудары по Тегерану привели к гибели главкома КСИР генерал-майора Хоссейна Салами и командующего центральным штабом генерал-майора Голам Али Рашида.

    Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

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    13 июня 2025, 08:57 • Новости дня
    При атаке Израиля погибли шесть иранских ученых-ядерщиков
    При атаке Израиля погибли шесть иранских ученых-ядерщиков
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой, среди которых названы имена ведущих ученых.

    Как передает агентство Nour News, не менее шести иранских ученых-ядерщиков стали жертвами атаки Израиля, сообщает РИА «Новости». В числе погибших были названы Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

    Агентство уточнило, что данные о погибших являются предварительными.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    Комментарии (16)
    13 июня 2025, 11:40 • Новости дня
    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном
    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль готов к любому развитию событий, включая полномасштабную войну с Ираном, заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

    В ответ на вопрос о возможности вооруженного конфликта Гендельман подчеркнул: «Израиль готов к любому развитию событий», передает ТАСС.

    Он добавил, что страна рассчитывает прежде всего на свои военные силы и возможности как в обороне, так и в нападении. Советник отметил, что Израиль поддерживает тесные контакты с ближайшими союзниками, включая США, по ситуации вокруг Ирана.

    «Израиль находится в тесном контакте со всеми своими союзниками», – заявил Гендельман, отвечая на вопрос о взаимодействии с американской администрацией.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (11)
    13 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану

    Американские и европейские СМИ оценили последствия авиаудара Израиля по Ирану

    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые СМИ уделили особое внимание последствиям удара Израиля по иранским объектам и возможным ответным мерам со стороны Тегерана.

    Американские, европейские и ближневосточные СМИ оперативно отреагировали на авиаудары Израиля по Ирану, передает «Коммерсантъ».

    Ближневосточные издания подчеркивают, что атака произошла на фоне эскалации напряженности, и считают ответ Ирана вопросом времени.

    «Этот акт неспровоцированной агрессии совершается на фоне все более враждебной риторики израильских лидеров», – пишет Tehran Times, отмечая, что иранский ответ может изменить баланс сил в регионе.

    The New York Times анализирует, насколько атака Израиля затормозит ядерную программу Ирана, и подчеркивает риск последствий в виде выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    The Guardian отмечает, что удары по Ирану практически сорвали попытки президента США Дональда Трампа договориться с Тегераном и существенно осложнили дипломатические усилия.

    The Times of Israel ссылается на официальное заявление Армии обороны Израиля, которая назвала атаку «упреждающим ударом» против экзистенциальной угрозы, исходящей от иранской ядерной программы.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает внимание на международно-правовой аспект, отмечая, что превентивные удары допускаются только при наличии явной угрозы, а в данном случае доказательств подготовки нападения со стороны Ирана нет.

    Le Monde подчеркивает отсутствие поддержки Израиля со стороны США в публичных заявлениях, однако отмечает, что стратегическое партнерство между странами сохраняется. Эксперты уверены, что ситуация может привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

    Ранее в ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Иранский атомный сектор сообщил, что не намерен сворачивать проекты после ударов, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков.

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    Комментарии (3)
    13 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке

    Трамп сообщил о просьбах иранских властей заключить ядерное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят с ним на связь с целью обсуждения возможного соглашения по ядерной программе, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что после израильских ударов интерес Тегерана к переговорам возрос. По словам американского президента, иранские чиновники звонят ему с предложениями обсудить заключение соглашения по ядерной программе.

    Он отметил, что «они упустили возможность заключить сделку» и теперь, возможно, «у них будет другая возможность».

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил, что новый раунд переговоров по ядерной программе с США может быть отменен из-за удара Израиля.

    СМИ писали, что Соединенные Штаты ожидают проведения встречи по ядерной сделке с Ираном в Омане 15 июня, несмотря на ситуацию с ударами Израиля.

    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка». Также Трамп допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о возможных новых атаках.

    Комментарии (9)
    13 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана
    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой поражен ключевой объект в Натанзе.

    В рамках программы «Восстающий лев» Израиль нанес удар по «центру иранской программы обогащения урана» в Натанзе, заявила Гальперин, передает РИА «Новости».

    По ее словам, поражен «основной объект иранской ядерной программы, а также ликвидирован ведущий ученый, работавший над созданием ядерной бомбы».

    В заявлении отмечается, что израильская армия также атаковала иранскую программу баллистических ракет. «Сегодня ночью, в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия, мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы», – заявила Гальперин. Она отметила, что действия Израиля были направлены на устранение прямой угрозы существованию страны.

    Напомним, Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    Комментарии (6)
    13 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Посольство Израиля сообщило о закрытии дипмиссий по всему миру
    Посольство Израиля сообщило о закрытии дипмиссий по всему миру
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские консульства и посольства временно остановили деятельность во множестве стран, не уточнив сроки возобновления своей работы.

    Дипломатические представительства Израиля по всему миру временно закрылись, сообщил сайт посольства Израиля в Москве, передает РИА «Новости».

    В заявлении говорится, что «представительства Израиля по всему миру будут закрыты, а консульские услуги предоставляться не будут». Аналогичные сообщения опубликованы на страницах израильских посольств в других странах. Точные сроки возобновления работы дипмиссий в сообщениях не уточняются.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (2)
    13 июня 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение
    Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп высоко оценил израильский удар по иранским объектам, отдельно отметив перспективу заключения новой ядерной сделки с Тегераном.

    Трамп прокомментировал недавнюю атаку Израиля на иранские объекты, отметив ее эффективность, передает ТАСС. По его словам, «это было превосходно», а удар был настолько сильным, насколько это вообще возможно.

    Трамп добавил: «И это еще не все, впереди будет много всего», выразив уверенность в продолжении событий, связанных с ситуацией вокруг Ирана. Он также подчеркнул, что Иран получил шанс изменить ситуацию, но этим шансом не воспользовался.

    В то же время американский лидер отказался отвечать на вопрос, принимали ли США участие в израильской атаке.

    Отдельно Трамп заявил, что у Ирана есть, возможно, второй шанс заключить соглашение по своей ядерной программе. По его словам, два месяца назад он поставил Тегерану 60-дневный ультиматум для заключения сделки, однако иранская сторона не выполнила это условие. Сейчас, по мнению Трампа, Ирану предоставляется новая возможность.

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

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