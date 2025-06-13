Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.20 комментариев
Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану
ВС Ирана нанесли удары по Израилю в ответ на атаки по Тегерану
Вооруженные силы Ирана начали военную операцию против Израиля, ответив на недавние атаки по своей территории, сообщают местные СМИ.
Иранский телеканал Al Alam сообщил о начале военной операции вооруженных сил Ирана против Израиля, передает ТАСС. Операция стала ответом на удары, которые ранее были нанесены по иранской территории.
Сообщается, что взрывы прогремели над Тель-Авивом и Иерусалимом.
Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля из-за ракетного обстрела со стороны Ирана. Армейская пресс-служба Израиля сообщила, что сирены сработали после того, как были обнаружены запуски ракет из Ирана в направлении Израиля.
Агентство IRNA передает, что в сторону Израиля направляются сотни баллистических ракет, сообщает РИА «Новости».
Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению спрятаться в убежищах.
Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.
Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.
Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.