Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану

ВС Ирана нанесли удары по Израилю в ответ на атаки по Тегерану

Tекст: Вера Басилая

Иранский телеканал Al Alam сообщил о начале военной операции вооруженных сил Ирана против Израиля, передает ТАСС. Операция стала ответом на удары, которые ранее были нанесены по иранской территории.

Сообщается, что взрывы прогремели над Тель-Авивом и Иерусалимом.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля из-за ракетного обстрела со стороны Ирана. Армейская пресс-служба Израиля сообщила, что сирены сработали после того, как были обнаружены запуски ракет из Ирана в направлении Израиля.

Агентство IRNA передает, что в сторону Израиля направляются сотни баллистических ракет, сообщает РИА «Новости».

Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению спрятаться в убежищах.

Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.