Эксперт заявил о рисках большой войны на всем Ближнем Востоке

Востоковед Тарасов: Нападение Израиля на Иран не имеет оправдания

Tекст: Андрей Резчиков

«Ситуация на Ближнем Востоке резко меняется. У Ирана есть возможности нанести ответный удар. Обстановка балансирует на грани регионального срыва и существует вероятность втягивания американцев в ближневосточную войну», – считает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа.

По его словам, провокация Израиля «не имеет оправдания» ни с политической, ни с военной точки зрения. «Действия Израиля направлены на осложнение ситуации. Появляется угроза большой войны на Ближнем Востоке. Если она начнется, то это будет касаться не только Ирана и Израиля, в нее будут вовлечены все страны региона», – добавил политолог.

Дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов, в том числе от поведения региональных стран, великих держав и ответных действий Тегерана: «Израиль и прежде наносил удары по Ирану, но всякий раз следовал очень осторожный ответ. Но какой будет ответная реакция сейчас, сказать сложно, потому что у иранцев есть средства, чтобы пробить систему ПВО «Железный купол», которой так хвастается Израиль».

Тарасов назвал удары Израиля провокационными, потому что они были нанесены накануне шестого раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Омане. «Переговоры планировалось провести в это воскресенье. Но Израиль практически обнулил все договоренности на проведение переговоров о ядерном соглашении. Если переговоры возобновятся, то их придется начинать с чистого листа», – полагает спикер.

В США отрицают свое участие в атаке Израиля, но в Иране говорят, что операция была бы невозможна без координации и разрешения Вашингтона. По мнению Тарасова, США не были заинтересованы в этих ударах: «Президент США Дональд Трамп всячески делал утечки информации о том, что Израиль собирается нанести удар. Впервые за всю историю взаимоотношений двух стран американцы заранее раскрыли военные планы Израиля. И это говорит о том, что главная борьба идет в Белом доме».

В ночь на пятницу Израиль начал наносить по Ирану превентивные удары. Военная операция продолжается и может затянуться на неопределенное время, говорят в Израиле. Первой целью стали ядерные, военные и другие стратегические объекты страны.

В результате авиаударов погибли главком Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид и другие высокопоставленные военные. Также среди жертв не менее шести физиков-атомщиков, которые имели отношение к ядерной программе Ирана по обогащению урана.