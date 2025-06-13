Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.20 комментариев
Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание»
Иранские военные предприняли ответные действия, выпустив новую волну баллистических ракет по израильской территории в рамках операции под названием «Суровое наказание».
Вооруженные силы Ирана выпустили вторую волну баллистических ракет по израильской территории в ответ на действия Израиля, передает ТАСС. Как сообщает агентство IRNA, новые ракеты уже находятся на подходе к целям, однако точное количество выпущенных снарядов не уточняется.
Иранский канал Al Alam сообщил о начале специальной операции против Израиля, которая названа «Суровое наказание». По данным агентства IRNA, в ходе этой операции в сторону Израиля были запущены сотни баллистических ракет.
Армия Израиля заявила о зафиксированных пусках ракет с территории Ирана. В нескольких районах, включая Тель-Авив, сработали сирены воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран вечером в пятницу начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.
Армия Израиля предписала жителям перейти ближе к укрытиям.
В ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли удары по ключевому объекту обогащения урана в Натанзе и по ведущим ученым, причастным к ядерной программе Ирана.