Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание»

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы Ирана выпустили вторую волну баллистических ракет по израильской территории в ответ на действия Израиля, передает ТАСС. Как сообщает агентство IRNA, новые ракеты уже находятся на подходе к целям, однако точное количество выпущенных снарядов не уточняется.

Иранский канал Al Alam сообщил о начале специальной операции против Израиля, которая названа «Суровое наказание». По данным агентства IRNA, в ходе этой операции в сторону Израиля были запущены сотни баллистических ракет.

Армия Израиля заявила о зафиксированных пусках ракет с территории Ирана. В нескольких районах, включая Тель-Авив, сработали сирены воздушной тревоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран вечером в пятницу начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

Армия Израиля предписала жителям перейти ближе к укрытиям.

В ночь на пятницу ВВС Израиля нанесли удары по ключевому объекту обогащения урана в Натанзе и по ведущим ученым, причастным к ядерной программе Ирана.