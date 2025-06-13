Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.20 комментариев
Армия Израиля предписала жителям перейти ближе к укрытиям
Военные Израиля в экстренном порядке распространили предупреждение для населения находиться поблизости от убежищ из-за угрозы возможного удара.
Израильская армия предписала всему населению страны оставаться рядом с защищенными помещениями из-за угрозы ответного удара со стороны Ирана, передает ТАСС. Военные распространили это распоряжение в формате пуш-уведомления на мобильные телефоны всех граждан, находящихся на территории Израиля.
Сигнал тревоги сопровождал сообщение, чтобы привлечь внимание людей к срочности ситуации. Меры безопасности усилены из-за сохраняющейся угрозы атаки, власти просят соблюдать указания армейского командования.
Ранее израильские СМИ сообщали о готовности страны к возможному нападению.
При этом днем в пятницу тыловое командование Израиля отменило правило постоянного пребывания граждан рядом с защищенными помещениями.
Между тем Министерство иностранных дел России рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, а в случае непосредственной опасности направляться в укрытия или убежища.