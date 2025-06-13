В Израиле по всей стране снизили уровень угрозы для населения

Tекст: Ольга Иванова

Армия Израиля снизила уровень угрозы для граждан, передает ТАСС. В заявлении тылового командования отмечается, что больше не требуется постоянно находиться поблизости от укрытий.

В оповещении подчеркивается: «Жителям всех районов страны больше не нужно находиться в непосредственной близости от защищенных помещений». Новые рекомендации распространяются на всю территорию Израиля.

Изменения связаны с оценкой текущей ситуации безопасности и угроз. Власти продолжают следить за обстановкой и просят соблюдать осторожность.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.