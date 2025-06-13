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В Израиле по всей стране снизили уровень угрозы для населения
Тыловое командование Израиля изменило рекомендации для населения, отменив правило постоянного пребывания рядом с защищенными помещениями.
Армия Израиля снизила уровень угрозы для граждан, передает ТАСС. В заявлении тылового командования отмечается, что больше не требуется постоянно находиться поблизости от укрытий.
В оповещении подчеркивается: «Жителям всех районов страны больше не нужно находиться в непосредственной близости от защищенных помещений». Новые рекомендации распространяются на всю территорию Израиля.
Изменения связаны с оценкой текущей ситуации безопасности и угроз. Власти продолжают следить за обстановкой и просят соблюдать осторожность.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.