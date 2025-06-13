Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.25 комментариев
Иран заявил о снятии ограничений на ответные удары по Израилю
Генштаб вооруженных сил Ирана сообщил об отсутствии каких-либо препятствий для нанесения ответного удара по Израилю после ночной атаки.
Израиль пересек все красные линии, совершив ночную атаку на территорию Ирана, передает ТАСС. Генеральный штаб вооруженных сил исламской республики выступил с официальным заявлением по итогам произошедшего инцидента.
В заявлении подчеркивается: «Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия покарает жестокий террористический режим и его сторонников».
Иранская сторона напрямую возложила ответственность за эскалацию конфликта на Израиль и объявила, что любые последующие действия не будут сдерживаться прежними рамками.
Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.
Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.
Тегеран объявил о намерении отреагировать на удары Израиля, которые привели к гибели гражданских, военных и ученых на территории Ирана.