  • Новость часаИран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    Стало известно об отставке посла США в России
    Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России
    При ударе Израиля по Ирану погибли главком КСИР и начальник генштаба
    Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за атаки
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска
    Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих
    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    25 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 11:04 • Новости дня

    Иран заявил о снятии ограничений на ответные удары по Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Генштаб вооруженных сил Ирана сообщил об отсутствии каких-либо препятствий для нанесения ответного удара по Израилю после ночной атаки.

    Израиль пересек все красные линии, совершив ночную атаку на территорию Ирана, передает ТАСС. Генеральный штаб вооруженных сил исламской республики выступил с официальным заявлением по итогам произошедшего инцидента.

    В заявлении подчеркивается: «Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия покарает жестокий террористический режим и его сторонников».

    Иранская сторона напрямую возложила ответственность за эскалацию конфликта на Израиль и объявила, что любые последующие действия не будут сдерживаться прежними рамками.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    Тегеран объявил о намерении отреагировать на удары Израиля, которые привели к гибели гражданских, военных и ученых на территории Ирана.

    13 июня 2025, 03:24 • Новости дня
    ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар»

    Глава Минобороны Израиля заявил о нанесении по Ирану превентивного удара

    ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар»
    @ Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака, пишет Ynet.

    «После упреждающего удара государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население», – приводит слова министра обороны Израиля портал Ynet.

    Глава израильского Минобороны Исраэль Кац объявил, что «немедленно объявляет особое положение на территории страны, призвав тыл активировать по стране особое положение, а население оставаться в защищенных зонах.

    По информации телеканала Al Jazeera, превентивный удар был нанесен по десяткам военных целей в различных районах Ирана, заявил представитель израильской армии.

    Израиль пытается устранить высокопоставленных чиновников в Тегеране. В аэропорту имама Хомейни в Тегеране все авиарейсы приостановлены», – сказано в Telegram-канале Al Jazeera.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами пула Белого дома, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике запланирован на воскресенье, 15 июня. При этом CBS сообщал, что американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана.

    Комментарии (28)
    13 июня 2025, 06:32 • Новости дня
    После удара Израиля по Ирану погибли главком КСИР и начальник генштаба

    Tasnim: Главком КСИР Салами и командир главным штабом Рашид погибли в Иране

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид с сыном, передает агентство Tasnim.

    «Сегодня, в пятницу, на рассвете сионистский режим атаковал Тегеран и некоторые районы страны. Во время этого нападения принял мученическую смерть генерал-майор Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), – сказано в сообщении агентства.

    Там добавили, что генерал-майор Голам Али Рашид, командующий центральным штабом, и его сын также погибли во время атаки Израиля на Тегеран. Это же подтвердил Telegram-канал КСИР.

    По данным агентства Reuters, израильские удары по Ирану, вероятно, убили членов иранского генерального штаба, включая начальника генштаба и нескольких ведущих ученых-атомщиков, заявил представитель израильского министерства обороны.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, иранский телеканал сообщил о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Администрация американского президента Трампа сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.


    Комментарии (20)
    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 09:31 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран объявил о намерении отреагировать на удары Израиля, которые привели к гибели гражданских, военных и ученых на территории Ирана.

    Заявление правительства Ирана о готовности жестко ответить на действия Израиля опубликовало агентство ТАСС. Власти страны подчеркнули, что удары Израиля по иранской территории привели к гибели гражданских лиц, в том числе ученых, и военных.

    В официальном заявлении говорится: «Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты – террористы и агрессоры. Мы имеем полное право на ответ и дадим его. Без всяких внутренних разногласий мы дадим жесткий ответ этому террористическому режиму».

    В документе отмечено, что позиция иранского общества и властей по вопросу о необходимости ответа на атаку полностью совпадает, и внутренний консенсус по этому поводу достигнут.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    Комментарии (27)
    13 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за атаки

    Имам Хаменеи: Израиль должен ожидать сурового наказания за авианалет

    Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за атаки
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Израиль должен ожидать сурового наказания, заявил после авиаударов израильских ВВС по Тегерану верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, передает агентство Tasnim.

    «Сионистский режим раскрыл свою грязную и кровавую руку для преступления в нашей любимой стране сегодня утром и явил свою коварную сущность больше, чем когда-либо, нанеся удары по жилым центрам. Режим должен ожидать сурового наказания. Мощная рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит это безнаказанным», – приводит агентство слова обращения аятоллы к народу Ирана.

    В результате авиаударов Израиля по Тегерану несколько командиров и ученых погибли.

    «Этим преступлением сионистский режим приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и она его обязательно постигнет», – пообещал Хаменеи.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    Комментарии (14)
    13 июня 2025, 04:39 • Новости дня
    Нетаньяху назвал целями ударов ВВС Израиля по Ирану ядерные объекты и ученых

    Нетаньяху заявил, что целями ударов ВВС были иранские физики-ядерщики

    Tекст: Ирма Каплан

    ВВС Израиля нанесли удары по ключевому объекту обогащения урана в Натанзе и по ведущим ученым, причастным к ядерной программе Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в экстренном телеобращении.

    «Мы нанесли удар в сердце иранской программы ядерного обогащения, мы нанесли удар в сердце иранской ядерной военной программы, атаковали главный объект Ирана по обогащению в Натанзе, мы атаковали ведущих физиков-ядерщиков, работавших над иранской бомбой, мы также нанесли удар в сердце иранской ракетной программы», – приводит его слова ТАСС.

    До этого Армия обороны Израиля заявила о нанесении упреждающего удара по ядерной программе Ирана в ответ на якобы  продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану  превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    В Тегеране на рассвете в нескольких частях города были слышны взрывы, также звуки взрывов слышали в провинциях Керманшах и Лурестан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Кроме того, администрация американского президента сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.

    Комментарии (6)
    13 июня 2025, 08:57 • Новости дня
    При атаке Израиля погибли шесть иранских ученых-ядерщиков

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой, среди которых названы имена ведущих ученых.

    Как передает агентство Nour News, не менее шести иранских ученых-ядерщиков стали жертвами атаки Израиля, сообщает РИА «Новости». В числе погибших были названы Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

    Агентство уточнило, что данные о погибших являются предварительными.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    Комментарии (3)
    13 июня 2025, 08:18 • Новости дня
    Иран запустил по Израилю более 100 дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    Более ста беспилотников были выпущены по Израилю с иранской территории, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин, он отметил, что армия работает над уничтожением вражеских дронов.

    По словам Дефрина, для достижения территории Израиля беспилотным летательным аппаратам потребуется несколько часов. Генерал подчеркнул, что израильские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и обеспечения безопасности.

    Кроме того, он сообщил, что Израиль применил 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов по целям на территории Ирана.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

    До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 05:06 • Новости дня
    Иранский телеканал сообщил о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран

    Телеканал CNN сообщил о гибели женщины и ребенка после авиаударов по Тегерану

    Tекст: Ирма Каплан

    Репортер телеканала Student News Network (CNN) сообщил, что видел тела двух погибших на месте здания, из которого эвакуировали жителей.

    «Я видел тела погибших девочки и ее матери. Люди были эвакуированы из жилого здания, пожарные тушили возгорания», – сказано в материале.

    Телеканал подтвердил, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану  превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Комментарии (0)
    12 июня 2025, 17:35 • Новости дня
    Самолет Red Wings совершил первый прямой рейс из Москвы в Эйлат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прямой рейс авиакомпании Red Wings между Москвой и израильским курортным Эйлатом был выполнен впервые после введенных из-за пандемии ограничений.

    Самолет вылетел из аэропорта Жуковский в Москве и успешно приземлился в международном аэропорту Рамон, передает ТАСС.

    В апреле авиакомпания Red Wings открыла направление в израильский город Эйлат из Москвы, рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах Superjet.

    Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом сообщил о подготовке к запуску прямых авиарейсов между странами.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 04:25 • Новости дня
    Израиль завершил первый этап атаки против «агрессии и ядерной программы» Ирана

    Израиль заявил о борьбе с ядерной программой Ирана ради безопасности

    Tекст: Ирма Каплан

    Армия обороны Израиля заявила о нанесении упреждающего удара по ядерной программе Ирана в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля, сказано в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.

    «Десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, включая ядерные цели в разных районах Ирана. <...> Армия обороны Израиля и соответствующие органы готовы к широкому спектру сценариев в обороне и наступлении, которые могут потребоваться», – сказано в сообщении.

    Там добавили, что иранский режим ведет прямую и косвенную кампанию террора против Израиля, одновременно продвигаясь к получению ядерного оружия.

    «Сегодня Иран ближе, чем когда-либо, к получению ядерного оружия. Оружие массового поражения в руках иранского режима представляет собой экзистенциальную угрозу Израилю и значительную угрозу для всего мира», – отмечено там.

    Израиль заявляет, что не позволит Ирану, который якобы одержим идеей уничтожения страны, получить оружие массового поражения.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    В Тегеране на рассвете в нескольких частях города были слышны взрывы, также звуки взрывов слышали в провинциях Керманшах и Лурестан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Кроме того, администрация американского президента сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 04:09 • Новости дня
    Tasnim сообщило о взрывах в разных частях Тегерана

    Tasnim: взрывы зафиксированы в северных, западных и центральных частях Тегерана

    Tекст: Ирма Каплан

    На рассвете в нескольких частях Тегерана были слышны взрывы, также звуки взрывов слышали в провинциях Керманшах и Лурестан, сообщает агентство Tasnim.

    «По словам военного репортера информационного агентства Tasnim, сегодня на рассвете в разных частях Тегерана были слышны звуки взрывов. В частности взрывы зафиксированы в некоторых северных, западных и центральных частях Тегерана», – сказано в сообщении.

    Агентство уточняет, что а районе аэропорта имама Хомейни взрывов не было, однако в целях безопасности воздушная гавань приостановила полеты.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Кроме того, администрация американского президента сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.

    Комментарии (26)
    13 июня 2025, 01:52 • Новости дня
    Вашингтон уведомил Израиль о нежелании напрямую участвовать в ударах по Ирану

    Axios: США не будут напрямую участвовать в израильских ударах по Ирану

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана, сообщили Axios два американских и израильский источники.

    Официальные лица в США, Израиле и Иране готовятся к сценарию, при котором ядерные переговоры между США и Ираном потерпят крах и Израиль отдаст приказ нанести удары по Ирану, а Иран ответит атакой на Израиль и базы США в регионе. Возможно, все это произойдет в течение следующей недели, пишет портал Axios.

    «Президент Трамп подтвердил в четверг, что израильские удары «вполне могут произойти». В частном порядке администрация сообщила Израилю, что это будет одиночная миссия, а не совместная операция, по крайней мере, с точки зрения бомбардировок и другой наступательной кинетической активности», – сказано в материале.

    США почти наверняка помогут Израилю защитить себя от иранского возмездия, как это было во время прошлых иранских атак. Хотя Израиль может нанести значительный ущерб ядерной программе Ирана, израильская операция будет ограниченнее, чем операция с участием США, уточняется в статье.

    Ранее в четверг WSJ сообщила, что США не будут оказывать «наступательную» помощь для нападения на Иран, который пообещал нанести удары по целям США в регионе в случае любого нападения на его ядерную программу.

    США находятся в процессе отзыва дипломатов и семей военных, которые могут оказаться в опасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил в беседе с журналистами пула Белого дома, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую поддерживать Израиль в его ударах по Ирану.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 03:09 • Новости дня
    Израиль ввел на территории страны особое положение

    ЦАХАЛ информирована о введении в Израиле особого положения

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории Израиля с 3.00 (совпадает с мск) вводится особое положение, согласно которому отменяются все образовательные мероприятия, приостанавливается работа предприятий, кроме критически важных, запрещаются массовые собрания.

    «После оценки ситуации было определено, что с сегодняшнего дня (пятница), с 3.00  все районы страны переводятся на новые принципы деятельности, которые  включают запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочую деятельность, кроме основных секторов», – сказано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

    Там указано, что общественность обязана следовать рекомендациям, опубликованным на официальных каналах командования тыла.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон уведомил Израиль о нежелании напрямую участвовать в ударах по Ирану. Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами пула Белого дома, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса.

    Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике запланирован на воскресенье, 15 июня. При этом CBS сообщал, что американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 08:24 • Новости дня
    Хаменеи назначил новых командующих КСИР и генштаба Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил нового руководителя КСИР, а также временно назначил главу генштаба после гибели предыдущих командиров.

    О назначениях сообщил портал Nournews, передает ТАСС. Генерал Ахмад Вахиди возглавил Корпус стражей исламской революции, сменив Хосейна Салами, который погиб ранее.

    Временным руководителем генерального штаба Вооруженных сил назначен Хабиболла Сайяри, после смерти Мохаммада Багери. Хаменеи своим указом закрепил эти кадровые перестановки, подчеркнув важность устойчивости военного руководства страны.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    В результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид с сыном.

    Комментарии (0)
    12 июня 2025, 14:36 • Новости дня
    В Иране объявили о начале военных учений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава иранского генерального штаба Мохаммад Багери распорядился провести масштабные учения в стране, которые будут организованы с учетом возможных сценариев действий противника и отступления от стандартного графика.

    Глава Ирана издал приказ о старте маневров, которые пройдут в 2025 году, передает РИА «Новости».

    В сообщении уточняется, что учения пройдут с отступлением от привычного графика ВС Ирана и с учетом возможных действий врага.

    Ранее телеканал CBS News со ссылкой на американские источники сообщал, что Израиль подготовился к началу военной операции в Иране.

    Комментарии (0)
    Главное
    Нетаньяху назвал целями ударов ВВС Израиля по Ирану ядерные объекты и ученых
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену
    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине
    Пушков рассказал, как Грузия предложила фон дер Ляйен «курить бамбук»
    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»
    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину
    В Сети появилось полное видео авиакатастрофы в Индии

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруго Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

    Перейти в раздел

    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выдал старые планы ввода войск НАТО на Украину

    Разгорающийся конфликт между Украиной и Венгрией вызвал неожиданные признания главы киевского режима. Зеленский утверждает, что еще до начала СВО у Венгрии были планы ввода войск на украинскую территорию. Насколько достоверны подобные утверждения и зачем это Венгрии? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации