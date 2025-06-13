Иран заявил о снятии ограничений на ответные удары по Израилю

Tекст: Ольга Иванова

Израиль пересек все красные линии, совершив ночную атаку на территорию Ирана, передает ТАСС. Генеральный штаб вооруженных сил исламской республики выступил с официальным заявлением по итогам произошедшего инцидента.

В заявлении подчеркивается: «Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия покарает жестокий террористический режим и его сторонников».

Иранская сторона напрямую возложила ответственность за эскалацию конфликта на Израиль и объявила, что любые последующие действия не будут сдерживаться прежними рамками.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

Тегеран объявил о намерении отреагировать на удары Израиля, которые привели к гибели гражданских, военных и ученых на территории Ирана.