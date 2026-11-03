ВМС Индии спасли экипаж захваченного пиратами иранского судна

ВМС Индии освободили 20 членов экипажа иранского судна от пиратов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военно-морские силы Индии провели масштабную операцию в Аравийском море, в ходе которой освободили захваченное пиратами иранское рыболовецкое судно Azini и 20 членов его экипажа.

«Поздравляю ВМС Индии с успешным проведением тщательно скоординированной 48-часовой операции по спасению всех 20 членов экипажа рыболовецкого судна Azini, захваченного пиратами», – цитирует министра ТАСС.

По словам главы ведомства, операция прошла 2 ноября на расстоянии более 3 тыс. километров от Мумбаи. Он отметил, что оперативное обнаружение и безопасный перехват судна из рук хорошо вооруженных пиратов состоялись при своевременной поддержке военно-воздушных сил страны.

Министр подчеркнул, что личный состав продемонстрировал готовность Индии защищать человеческие жизни и обеспечивать стабильность в Индийском океане. Индия остается твердо приверженной поддержанию безопасности морских путей в регионе, заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini.

В прошлом месяце участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили против морского пиратства.