Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.9 комментариев
МИД России призвал воздержаться от поездок в Израиль и Иран
Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль и Иран из-за резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке.
Ведомство посоветовало, по возможности, срочно покинуть небезопасные районы и не посещать эти страны до стабилизации ситуации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Гражданам, находящимся в зоне конфликта, МИД рекомендовал проявлять максимальную осторожность, избегать военных объектов и мест массового скопления людей, а также строго соблюдать инструкции местных властей. В случае непосредственной опасности советуют направляться в укрытия или убежища.
В министерстве подчеркнули важность отслеживания актуальных предупреждений российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров. Для экстренных случаев опубликованы телефоны связи посольств России в Израиле и Иране.
Ранее российские дипмиссии в Израиле и Иране выступили с рекомендациями по безопасности для российских граждан на фоне обострения ситуации в регионе.
Напомним, офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.