МИД России призвал воздержаться от поездок в Израиль и Иран

Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство посоветовало, по возможности, срочно покинуть небезопасные районы и не посещать эти страны до стабилизации ситуации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Гражданам, находящимся в зоне конфликта, МИД рекомендовал проявлять максимальную осторожность, избегать военных объектов и мест массового скопления людей, а также строго соблюдать инструкции местных властей. В случае непосредственной опасности советуют направляться в укрытия или убежища.

В министерстве подчеркнули важность отслеживания актуальных предупреждений российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров. Для экстренных случаев опубликованы телефоны связи посольств России в Израиле и Иране.

Ранее российские дипмиссии в Израиле и Иране выступили с рекомендациями по безопасности для российских граждан на фоне обострения ситуации в регионе.

Напомним, офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.