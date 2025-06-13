Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.0 комментариев
Посольства в Израиле и Иране выпустили предупреждения для россиян
Российские дипмиссии в Израиле и Иране выступили с рекомендациями по безопасности для российских граждан на фоне обострения ситуации в регионе.
Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки, передает ТАСС. В заявлении посольства отмечается: «В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации».
Дипмиссия также призвала россиян, находящихся в Израиле, сохранять спокойствие, строго соблюдать указания местных властей, оставаться рядом с безопасными местами и по возможности покинуть страну до улучшения ситуации.
Посольство России в Иране обратилось к россиянам с просьбой соблюдать осторожность, внимательно следить за официальными сообщениями властей Ирана и избегать нахождения возле военных объектов из-за эскалации ситуации в регионе. В сообщении подчеркивается, что соотечественникам следует быть особенно внимательными и осторожными.
Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.