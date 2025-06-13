Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном

Tекст: Валерия Городецкая

В ответ на вопрос о возможности вооруженного конфликта Гендельман подчеркнул: «Израиль готов к любому развитию событий», передает ТАСС.

Он добавил, что страна рассчитывает прежде всего на свои военные силы и возможности как в обороне, так и в нападении. Советник отметил, что Израиль поддерживает тесные контакты с ближайшими союзниками, включая США, по ситуации вокруг Ирана.

«Израиль находится в тесном контакте со всеми своими союзниками», – заявил Гендельман, отвечая на вопрос о взаимодействии с американской администрацией.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.