  • Новость часаФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия осознала утрату роли мировой державы
    Вучич: Новые власти Сербии введут санкции против России
    Маск назвал спутники Starlink законной целью ответного удара России
    Самолет Як-130М получил комплекс активной защиты
    При атаке дрона на поезд Анапа – Москва пострадали пять пассажиров
    Фон дер Ляйен поздравила сербскую оппозицию с победой
    Болсонару отказался признать результаты выборов в Бразилии
    Хуситы заявили об ударах по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 09:53 • Новости дня

    Власти Москвы раскрыли популярные схемы обмана на сайтах знакомств

    Мэрия Москвы предупредила о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичное правительство предупредило пользователей сервисов для знакомств о самых распространенных уловках кибермошенников, среди которых фишинговые ссылки на билеты и подставные свидания.

    Москвичам напомнили о необходимости соблюдать бдительность при общении на профильных ресурсах. Чаще всего злоумышленники пытаются заманить жертву на фиктивное свидание, предлагая оплатить поход в кино или театр по фишинговой ссылке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

    Еще одна частая схема обмана связана с приглашениями в малоизвестные кафе. Мошенники вступают в сговор с персоналом таких заведений, чтобы выставить потерпевшему многократно завышенный счет за ужин.

    Кроме того, горожан призвали насторожиться при настойчивых просьбах прислать личные фотографии, которые впоследствии могут быть использованы для шантажа. Аферисты также часто выманивают деньги, придумывая истории о внезапных болезнях или финансовых трудностях.

    «Внимательность, проверка информации и доля здорового скептицизма – лучшая защита от мошенников», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. По ее словам, при излишней настойчивости и просьбах о финансовой помощи со стороны нового знакомого общение стоит немедленно прекратить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце управление по борьбе с киберпреступностью МВД опубликовало алгоритм для проверки безопасности сохраненных в браузерах паролей.

    Летом вызволенная из плена в Мьянме россиянка призвала женщин к бдительности при интернет-знакомствах.

    В июне председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил использовать кнопочные телефоны для защиты от киберпреступников и поддельных нейросетевых материалов.

    26 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы

    ФСБ: В Подмосковье задержали двух агентов СБУ за подготовку атаки дронов на ПРО

    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили атаки дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, 1991 г.р., и 1998 г.р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», – цитирует Центр общественных связей ФСБ РИА «Новости».

    По данным спецслужбы, один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию. Для подготовки теракта он привлек своего знакомого. Действуя под руководством куратора из СБУ, злоумышленники изъяли FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях.

    Агенты отработали задание по настройке ударных беспилотников, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Фигуранты задержаны на этапе приготовления к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ сообщила об активизации попыток украинских спецслужб организовать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с использованием небольших беспилотников.

    В июле ведомство заявило об оснащении СБУ предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье FPV-дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В марте спецслужба предотвратила серию планируемых киевским режимом терактов с использованием беспилотников в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки

    В Московском регионе началось нашествие азиатских клопов-вонючек

    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский регион стал новым местом зимовки для азиатского мраморного клопа-вонючки из-за благоприятных климатических условий.

    Мягкие зимы и жаркое лето позволили насекомым быстро нарастить популяцию и адаптироваться к новым территориям, сообщает телеканал 360.ru.

    У клопа нет естественных врагов в местных широтах, отмечают биологи. Для человека он не представляет опасности, так как не кусается и не переносит инфекции, однако наносит серьезный ущерб урожаю яблок, винограда и томатов.

    С наступлением холодов насекомые стремятся в тепло и проникают в жилые дома через щели и вентиляцию. Биологи советуют герметизировать окна и задергивать шторы ночью. При обнаружении клопа в квартире его рекомендуют поймать в банку и выпустить на улицу, поскольку при раздавливании насекомое выделяет резкий неприятный запах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог Владимир Гладун связал нашествие мраморных клопов в Краснодарском крае с их теплолюбивостью и активным поиском укрытий на зиму.

    Ранее жители южных регионов России массово жаловались на проникновение этих насекомых в дома и автомобили. До этого эксперты допускали генетическую мутацию азиатских клопов после успешной адаптации к климату Подмосковья.

    Комментарии (4)
    24 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Правоохранители заподозрили пропавшую в Москве девушку в инсценировке

    Пропавшая в Москве 30-летняя девушка могла инсценировать исчезновение

    Tекст: Вера Басилая

    Исчезнувшая в Москве 30-летняя Лиза Садагова могла инсценировать свою пропажу из-за конфликта с молодым человеком, сообщили правоохранительные органы.

    «Девушка могла инсценировать свою пропажу, чтобы проучить парня», – рассказал собеседник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, конфликт мог произойти из-за возможной измены. В настоящее время опрашиваются ее знакомые для установления круга общения.

    Об исчезновении Лизы Садаговой стало известно в субботу. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 21 октября. Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Была одета в белые джинсы и бордовую куртку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы разыскивали 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    Комментарии (2)
    24 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    В Москве начали поиски пропавшей после ссоры с возлюбленным москвички

    В Москве после ссоры с молодым человеком пропала 30-летняя девушка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Северном административном округе Москвы разыскивают 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    В Москве пропала 30-летняя Садагова Лиза Иосифовна. Ее местонахождение неизвестно с 21 октября, сообщили РИА «Новости» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

    Сейчас идет сбор и проверка информации. «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции проводит комплексную работу по установлению обстоятельств ее исчезновения.

    Волонтеры распространяют ориентировки, обзванивают медицинские учреждения и изучают записи с камер видеонаблюдения по предполагаемому маршруту пропавшей. Девушка была одета в белые джинсы и бордовую куртку, ее рост составляет 170 сантиметров.

    По предварительным данным правоохранительных органов, перед исчезновением москвичка поссорилась со своим молодым человеком. Сейчас полиция устанавливает круг общения пропавшей и опрашивает ее знакомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Екатеринбурга и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» начали поиски сбежавшей от матери 12-летней девочки.

    Ранее ее ровесница бесследно исчезла в городе Пересвете Московской области. А в апреле правоохранительные органы Самарской области развернули операцию для розыска ушедшей из дома трехлетней девочки.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Московская пенсионерка за полгода отдала телефонным мошенникам 19,5 млн рублей

    Аферисты обманывали 81-летнюю москвичку полгода и выманили 19,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве 81-летняя женщина почти полгода находилась на связи с телефонными аферистами и лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.

    81-летнюю пенсионерку обманули в Москве телефонные мошенники. Злоумышленники связались с жительницей столицы под предлогом перерасчета пенсии. Женщина поверила им и продиктовала код из полученного сообщения, сообщает прокуратура Москвы.

    После этого пенсионерке позвонила лжепредставитель портала «Госуслуги», заявив о взломе личного кабинета, и дала номер технической поддержки. Затем с москвичкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он напугал ее тем, что мошенники могут перевести ее сбережения за границу.

    Следуя инструкциям куратора, женщина купила новый мобильный телефон для связи со злоумышленниками. Почти полгода она снимала наличные и передавала их приезжавшим курьерам, которые называли кодовое слово. Еще один купленный телефон пенсионерка по указанию аферистов оставила в коробке в подъезде.

    Общая сумма похищенных средств превысила 19,5 млн рублей. Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причастных к преступлению лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Южной Кореи задержали подозреваемого в руководстве масштабной группировкой телефонных аферистов россиянина.

    В четверг мошенники начали звонить российским пенсионерам под предлогом перерасчета трудового стажа. До этого еще одна пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после общения со злоумышленниками.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    МВД: В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Зеленограде задержали мать, которая оставила своего новорожденного ребенка около жилого дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Полицейскими установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась иностранная гражданка 1999 года рождения, находящаяся на территории Российской Федерации незаконно», – заявила Волк ТАСС.

    В отношении женщины составили административный материал по ст. 18.8 КоАП РФ. Материалы проверки по факту оставления ребенка в опасности передадут в следственные органы.

    В столичной прокуратуре добавили, что женщина родила мальчика 16 октября и после выписки из родильного отделения оставила его около дома, опасаясь, что ее бросит сожитель. Накануне вечером ребенка обнаружили около одного из жилых домов, медицинские работники осмотрели его и передали в специализированное учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кировской области следователи завели уголовные дела после гибели избитого матерью двухмесячного ребенка. В феврале случайный прохожий в селе Кабычевка ЛНР нашел брошенную матерью в общественную уборную новорожденную девочку. В прошлом году полицейские задержали в Москве двух человек при попытке продать новорожденного за 1000 долларов.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 00:59 • Новости дня
    Правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины

    Tекст: Антон Антонов

    Пропавшая в Москве 30-летняя женщина, по предварительным данным, мертва, сообщили в правоохранительных органах.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы начали разыскивать 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    Сообщалось, что Садагова могла инсценировать свою пропажу.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    При тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве пострадали двое спасателей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое спасателей получили травмы при тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве из-за обрушения конструкций здания.

    Об обрушении конструкций здания на спасателей пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    У одного пожарного предварительно выявили перелом ребер, у другого – перелом шейного отдела позвоночника. Медики осматривают пострадавших и готовят их к госпитализации.

    Пожар произошел в субботу в реконструируемом административном здании по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, где находится санаторий «Узкое». Возгорание было ликвидировано на площади 800 кв. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в административном здании московского санатория «Узкое» вспыхнул пожар. Позже возгорание локализовали на площади 800 кв. метров. Затем открытое горение удалось ликвидировать.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    При тушении пожара в санатории «Узкое» пострадали четверо спасателей

    Во время тушения пожара в санатории «Узкое» пострадали четыре спасателя

    Tекст: Вера Басилая

    Количество сотрудников экстренных служб, получивших травмы во время ликвидации возгорания в московском санатории «Узкое», увеличилось до четырех человек.

    Количество сотрудников экстренных служб, пострадавших во время ликвидации возгорания в санатории «Узкое», увеличилось до четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Уточняется, что 25-летний пожарный получил травмы в результате падения с высоты. Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

    В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по проливке конструкций и разбору завалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу двое спасателей получили травмы при тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве из-за обрушения конструкций здания. Открытое горение в реконструируемом административном здании ликвидировали на площади 800 кв. метров.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Президент Зимбабве Мнангагва прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Встреча на высшем уровне с участием лидеров африканских государств пройдет в Москве 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что большинство делегаций стран континента уже подтвердили свое участие в предстоящем форуме.

    Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко также отмечала, что повестка мероприятия будет в первую очередь сконцентрирована на вопросах экономики, торговли и инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в ЦАР сообщило об участии президента республики Фостена-Арканжа Туадеры в третьем саммите Россия – Африка. В субботу российские альпинисты развернули национальный флаг на вершине вулкана Килиманджаро в честь предстоящего мероприятия. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал подготовку главы государства Владимира Путина к участию в форуме.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Москве загорелся санаторий «Узкое»

    В Москве загорелся реконструируемый корпус санатория «Узкое»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое», находящемся на реконструкции на юго-западе Москвы.

    Загорелось реконструируемое административное здание на юго-западе Москвы. Возгорание произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, сообщили РИА «Новости» в столичном управлении МЧС России.

    На месте происшествия задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые работают над ликвидацией огня. В ведомстве уточнили, что загорелось административное здание, которое находится на реконструкции.

    По данным сервиса «Яндекс Карты», по указанному адресу располагается санаторий «Узкое».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице увеличилась до 300 квадратных метров. Летом в южной части Москвы загорелось здание подстанции скорой помощи. В июле крупный пожар вспыхнул в старинном двухэтажном доме в Малом Казенном переулке.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Пожар в московском санатории «Узкое» локализовали

    Пожар в реконструируемом санатории «Узкое» в Москве локализовали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы локализовали на площади 800 кв. метров.

    Локализован пожар в реконструируемом здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы. Возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    Столичная прокуратура сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин возгорания. По предварительным данным ведомства, в здании проводили работы частные подрядчики, информации о пострадавших нет. Санаторий находится на территории природно-исторического парка «Битцевский лес».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы.

    В начале месяца площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице увеличилась до 300 квадратных метров. В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    ВСУ перебросили спецназ для диверсий в Сумской области
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    Многодетная мать арестована в Москве за финансирование терроризма
    Тиль Швайгер снялся в российско-белорусском триллере

    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг

    Российский флаг становится все привлекательнее для торгового флота. Около сотни крупнотоннажных судов сменили иностранную юрисдикцию на отечественную, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Почему раньше эти суда ходили под флагами далеких Панамы и Либерии, а теперь все чаще предпочитают российский флаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия осознала утрату роли мировой державы

    Британская The Telegraph допустила, что на гипотетической встрече лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне может обсуждаться раздел сфер влияния в мире. Газета провела параллель с Ялтинской конференцией 1945 года, отметив, что место Британии среди держав, определяющих мировое устройство, теперь занимает Китай. Почему Лондон, активно вовлеченный в украинский конфликт, утратил влияние на мировую политику и рискует остаться за бортом переговоров о будущем Европы? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации