Власти Москвы раскрыли популярные схемы обмана на сайтах знакомств

Мэрия Москвы предупредила о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств

Tекст: Ольга Иванова

Москвичам напомнили о необходимости соблюдать бдительность при общении на профильных ресурсах. Чаще всего злоумышленники пытаются заманить жертву на фиктивное свидание, предлагая оплатить поход в кино или театр по фишинговой ссылке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Еще одна частая схема обмана связана с приглашениями в малоизвестные кафе. Мошенники вступают в сговор с персоналом таких заведений, чтобы выставить потерпевшему многократно завышенный счет за ужин.

Кроме того, горожан призвали насторожиться при настойчивых просьбах прислать личные фотографии, которые впоследствии могут быть использованы для шантажа. Аферисты также часто выманивают деньги, придумывая истории о внезапных болезнях или финансовых трудностях.

«Внимательность, проверка информации и доля здорового скептицизма – лучшая защита от мошенников», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. По ее словам, при излишней настойчивости и просьбах о финансовой помощи со стороны нового знакомого общение стоит немедленно прекратить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце управление по борьбе с киберпреступностью МВД опубликовало алгоритм для проверки безопасности сохраненных в браузерах паролей.

Летом вызволенная из плена в Мьянме россиянка призвала женщин к бдительности при интернет-знакомствах.

В июне председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил использовать кнопочные телефоны для защиты от киберпреступников и поддельных нейросетевых материалов.