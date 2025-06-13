Нетаньяху заявил об уничтожении крупнейшего иранского объекта по обогащению урана

Tекст: Вера Басилая

Нетаньяху в видеообращении к народу Ирана заявил, что Израиль уничтожил значительную часть запаса баллистических ракет иранской армии в ходе операции, начавшейся в ночь на 13 июня, передает ТАСС.

Премьер заявил, что за последние сутки израильские военные ликвидировали высших командиров вооруженных сил Ирана, а также высокопоставленных специалистов, задействованных в ядерной программе страны. Нетаньяху отметил, что был уничтожен самый важный объект по обогащению урана, а также значительная часть арсенала баллистических ракет исламского режима.

Глава израильского правительства подчеркнул, что операция против иранских военных объектов продолжится и «дальше будет еще больше».

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и поражении ключевого объекта в Натанзе.

Иран подтвердил проведение операции «Правдивое обещание 3» в ответ на израильские атаки.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал заставить Израиль пожалеть о содеянном.

Иран начал вечером в пятницу операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.