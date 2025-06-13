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Нетаньяху заявил об уничтожении крупнейшего иранского объекта по обогащению урана
В результате ночной операции Израиль уничтожил часть арсенала баллистических ракет Ирана и крупнейший объект по обогащению урана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху в видеообращении к народу Ирана заявил, что Израиль уничтожил значительную часть запаса баллистических ракет иранской армии в ходе операции, начавшейся в ночь на 13 июня, передает ТАСС.
Премьер заявил, что за последние сутки израильские военные ликвидировали высших командиров вооруженных сил Ирана, а также высокопоставленных специалистов, задействованных в ядерной программе страны. Нетаньяху отметил, что был уничтожен самый важный объект по обогащению урана, а также значительная часть арсенала баллистических ракет исламского режима.
Глава израильского правительства подчеркнул, что операция против иранских военных объектов продолжится и «дальше будет еще больше».
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