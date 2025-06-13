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МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля
Контакты с иранскими представителями показали, что стратегический ядерный центр в Исфахане остался невредимым после израильской атаки.
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что дальнейшие контакты с властями Ирана подтвердили отсутствие повреждений на ядерном объекте в Исфахане, передает РИА «Новости». Он отметил, что ключевой центр иранской ядерной программы на территории Исфахана не пострадал в результате атаки Израиля.
В официальном аккаунте МАГАТЭ в социальной сети Х Гросси заявил: «Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не подвергся воздействию».
Ядерный центр Исфахана, известный как UCF (Uranium Conversion Facility), играет важную роль в национальной ядерной программе Ирана.
Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.
Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.
В МАГАТЭ ранее сообщили, что радиационный фон на ядерном объекте в Натанзе в Иране остался в пределах нормы после сообщений об ударах.