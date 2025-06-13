МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля

Tекст: Ольга Иванова

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что дальнейшие контакты с властями Ирана подтвердили отсутствие повреждений на ядерном объекте в Исфахане, передает РИА «Новости». Он отметил, что ключевой центр иранской ядерной программы на территории Исфахана не пострадал в результате атаки Израиля.

В официальном аккаунте МАГАТЭ в социальной сети Х Гросси заявил: «Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не подвергся воздействию».

Ядерный центр Исфахана, известный как UCF (Uranium Conversion Facility), играет важную роль в национальной ядерной программе Ирана.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

В МАГАТЭ ранее сообщили, что радиационный фон на ядерном объекте в Натанзе в Иране остался в пределах нормы после сообщений об ударах.