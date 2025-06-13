МАГАТЭ заявило об отсутствии превышения радиации в Натанзе

Tекст: Ольга Иванова

Уровень радиации на иранском ядерном объекте в Натанзе не превышен, сообщает РИА «Новости». Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало заявление гендиректора Рафаэля Гросси в официальном аккаунте в соцсети Х. Там говорится: «Иранские власти проинформировали МАГАТЭ о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению, а уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен».

Власти Ирана сообщили агентству, что атаки Израиля не затронули АЭС в Бушере. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией на иранских ядерных объектах и поддерживать контакт с иранскими представителями.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.