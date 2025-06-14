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Ynet сообщил о втором погибшем в Израиле и 12 пострадавших после атак Ирана
Ynet: Один человек погиб и 12 получили ранения в ходе иранской атаки
Непрерывные иранские обстрелы ночью и две смерти с начала ракетных атак стали итогом ирано-израильского обострения, пишет портал Ynet.
«Прямой и разрушительный удар иранской ракеты по центру страны без предупреждения: один человек погиб и 12 получили ранения», – сказано в сообщении Ynet.
Портал сообщает, что перед иранским обстрелом утром не было никакого предварительного предупреждения, и результат оказался катастрофическим: много разрушений и жертв.
«Пуски были на север и юг. Подтверждена смерть женщины, убитой в Рамат-Гане», – отмечено в материале.
Ранее портал Ynet сообщал, что одна женщина погибла после тяжелых травм и по меньшей мере 63 человека получили ранения, включая мужчину в тяжелом состоянии в ходе очередной иранской бомбардировки.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.
Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.