Израиль заявил о первом погибшем от атак Ирана человеке

Ynet: Тяжело раненая при иранском ударе женщина умерла в больнице

Tекст: Ирма Каплан

«Третья иранская атака и первая смерть в результате ракетных ударов: шесть легко раненых и один раненый средней тяжести в блоке Дан в результате еще одной, меньшей атаки со стороны Ирана, который, по-видимому, хочет сохранить возможности для длительной войны», – сообщил портал Ynet.

По данным Армии обороны Израиля, в ходе иранской бомбардировки было выпущено менее 100 ракет, и большинство из них были перехвачены, в том числе с помощью американцев.

Нескольким авиаплощадкам в блоке Дан был нанесен значительный ущерб. Одна женщина погибла, и по меньшей мере 63 получили ранения, включая мужчину в тяжелом состоянии.

Кабинет министров обсудил ответ Израиля на атаки Ирана, министр обороны Кац заявил, что Иран «перешел красные линии» и пообещал, что тот заплатит «высокую цену».

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.