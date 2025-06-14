Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.26 комментариев
Израиль заявил о первом погибшем от атак Ирана человеке
Ynet: Тяжело раненая при иранском ударе женщина умерла в больнице
Одна женщина погибла после тяжелых травм и по меньшей мере 63 человека получили ранения, включая мужчину в тяжелом состоянии в ходе очередной иранской бомбардировки, пишет Ynet.
«Третья иранская атака и первая смерть в результате ракетных ударов: шесть легко раненых и один раненый средней тяжести в блоке Дан в результате еще одной, меньшей атаки со стороны Ирана, который, по-видимому, хочет сохранить возможности для длительной войны», – сообщил портал Ynet.
По данным Армии обороны Израиля, в ходе иранской бомбардировки было выпущено менее 100 ракет, и большинство из них были перехвачены, в том числе с помощью американцев.
Нескольким авиаплощадкам в блоке Дан был нанесен значительный ущерб. Одна женщина погибла, и по меньшей мере 63 получили ранения, включая мужчину в тяжелом состоянии.
Кабинет министров обсудил ответ Израиля на атаки Ирана, министр обороны Кац заявил, что Иран «перешел красные линии» и пообещал, что тот заплатит «высокую цену».
Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.
Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.