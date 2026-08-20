Анкара ответила на угрозы Нетаньяху в адрес Турции

Турция назвала угрозы Израиля результатом международной изоляции Нетаньяху

Tекст: Тимур Шайдуллин

Турецкое руководство прокомментировало недавние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направленные против Анкары и Дамаска, передает РИА «Новости».

В среду израильский политик подчеркнул, что его страна не потерпит присутствия военных Турции на сирийской территории.

«Угрозы и ложь Нетаньяху в адрес Турции и Сирии отражают его международную изоляцию, политические страхи и заблуждения», – заявили в администрации президента Турции. Там добавили, что продолжат противостоять дестабилизирующим действиям и поддерживать государства, стремящиеся к миру.

Ранее в канцелярии Нетаньяху сообщили, что Сирия якобы близка к нарушению договоренностей с Израилем, допустив турецких военных на авиабазу Абу-эд-Духур. В ведомстве отметили, что такое размещение создаст угрозу израильской безопасности и Тель-Авив не намерен с этим мириться.

Во вторник Израиль нанес авиаудары по этой базе возле Алеппо, что вызвало осуждение со стороны Турции и критику спецпосланника США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Израиль обвинил Дамаск в размещении турецкого военного контингента на авиабазе вблизи Алеппо. В ответ Анкара и Сирия запланировали заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал недопустимыми регулярные угрозы президента Турции Реджепа Эрдогана.