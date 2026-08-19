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    Россия и Украина обрели разные символы духа
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    ВС России нанесли удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
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    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня

    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

    18 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Суд в Сирии приговорил двоюродного брата Асада к казни

    Суд в Сирии приговорил двоюродного брата Башара Асада к смертной казни

    Tекст: Мария Иванова

    Родственник бывшего сирийского лидера Васим Асад получил высшую меру наказания за умышленные убийства и жестокие пытки.

    Инстанция в Дамаске вынесла суровый вердикт Васиму Асаду за преступления против человечности, передает РИА «Новости».

    Мужчину признали виновным в организации тяжких военных преступлений.

    «Суд признал обвиняемого Васима Асада виновным в умышленном убийстве нескольких человек, а также в преступлениях, связанных с пытками, квалифицированных как преступления против человечности и военные преступления. Суд постановил приговорить обвиняемого Васима Асада к смертной казни», – заявил судья Фахр ад-Дин аль-Арьян.

    Власти также приняли решение конфисковать все движимое и недвижимое имущество осужденного. Эти активы будут переданы в государственную казну Сирии.

    Судебный процесс проходил в рамках дел переходного правосудия. Правоохранительные органы задержали родственника политика на сирийско-ливанской границе в июне 2025 года.

    11 августа аналогичный заочный приговор получили сам бывший сирийский лидер и его младший брат Махер.

    Летом прошлого года сотрудники сирийской разведки задержали его двоюродного брата Васима Асада недалеко от ливанской границы. Осенью того же года сирийский суд заочно выдал ордер на арест бывшего главы государства.

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    18 августа 2026, 23:57 • Новости дня
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

    Глава департамента МИД ОАЭ аль-Хамли: Торговля с Ираном приостановлена

    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили экономические контакты с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. МИД ОАЭ опроверг информацию об экономическом сотрудничестве с Ираном.

    «Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления», – приводит РИА «Новости» слова директора департамента.

    Она заверила, что ОАЭ твердо привержены обеспечению целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высочайшими мировыми стандартами.

    До этого в ОАЭ информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре эмиратов. Указывалось, что ракета не достигла цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ и ранее сообщали о запусках крылатых ракет со стороны Ирана по государству.

    В конце июня представитель иранской организации развития торговли заявил о начале восстановления торговых отношений между Ираном и ОАЭ.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 22:33 • Новости дня
    Франция объявила о высылке иранских дипломатов

    Глава МИД Франции Барро сообщил о высылке иранских дипломатов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция решила выслать двух иранских дипломатов в ответ на задержание сотрудников своего посольства в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. МИД Ирана объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране «нежелательными элементами».

    «Два иранских дипломата во Франции будут высланы в ближайшие дни», – приводит слова Барро РИА «Новости».

    Министр пояснил, что 19 июля два французских дипломата, по его словам, стали жертвами «возмутительного и преднамеренного нападения» в иранской столице.

    Французское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что два сотрудника посольства в Иране были задержаны на несколько часов и допрошены иранскими службами безопасности. В МИД Франции заявили, что ожидают от Тегерана полного выяснения обстоятельств инцидента и наказания виновных.

    Барро при этом назвал иранский народ великим и подчеркнул, что он остается главным пострадавшим от напряженности на Ближнем Востоке.

    Со своей стороны Тегеран связал задержание французских дипломатов с недопустимым поведением, противоречащим дипломатическим нормам, отмечал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Позднее в специальном заявлении МИД Ирана сообщил, что двух сотрудников посольства Франции в Тегеране признали «нежелательными элементами» и запретили им въезд в страну. В иранском ведомстве отметили, что этот шаг последовал спустя несколько недель после разоблачения противоправных действий дипломатов и отсутствия реакции со стороны властей Франции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за незаконного задержания двух своих граждан.

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США.

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    18 августа 2026, 17:41 • Новости дня
    Власти Сирии пустили инспекторов МАГАТЭ на ядерный объект в Дейр-эз-Зоре

    Сирия открыла ядерный объект в Дейр-эз-Зоре для экспертов МАГАТЭ

    Власти Сирии пустили инспекторов МАГАТЭ на ядерный объект в Дейр-эз-Зоре
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дамаск по собственной инициативе допустил международных инспекторов к ядерному объекту на северо-востоке страны впервые за долгое время.

    Правительство Сирии предоставило специалистам Международного агентства по атомной энергии доступ к ядерному объекту в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шейбани в ходе совместной пресс-конференции с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

    «Сирия предоставила доступ к объекту в Дейр-эз-Зоре спустя более чем 18 лет по собственной инициативе и суверенному решению», – заявил глава внешнеполитического ведомства. Он также отметил, что прозрачность является осознанным выбором Дамаска. По его словам, страна обязуется укреплять сотрудничество с международным агентством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года МАГАТЭ обнаружило следы урана на разрушенном сирийском объекте.

    Ранее новое правительство Сирии согласилось немедленно допустить инспекторов агентства к предполагаемым ядерным реакторам. Перед этим Евросоюз отменил основные экономические санкции в отношении Дамаска.

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    18 августа 2026, 10:27 • Новости дня
    Авиация разбомбила взлетную полосу военного аэродрома в Сирии

    Военный аэродром в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке авиации

    Tекст: Мария Иванова

    Военный аэродром Абу-эд-Духур на юго-востоке сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации неизвестной стороны.

    Боевая авиация нанесла четыре удара по военному объекту, передает РИА «Новости».

    «Четыре авиаудара были сосредоточены на взлетно-посадочной полосе аэродрома Абу-эд-Духур», – говорится в сообщении сирийского телеканала Syria TV.

    Телеканал отмечает, что принадлежность самолетов и сторона, нанесшая удары, пока официально не установлены. Некоторые местные источники предполагают, что за атакой может стоять Израиль, однако официального подтверждения этой информации нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня сирийский президент Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из южной буферной зоны.

    Годом ранее авиация Израиля нанесла удары по месту дислокации сирийской армии в районе города Джебла.

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    18 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Турция потребовала от США реальных действий для поставок F-35

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции ожидают от Вашингтона практических шагов для реализации договоренностей о поставках американских истребителей F-35 после недавних политических заявлений.

    Анкара рассчитывает на конкретные действия со стороны Вашингтона по вопросу поставок истребителей F-35, передает РИА «Новости».

    Источник в турецком правительстве отметил, что страна ждет перехода от политических заявлений к реальным шагам.

    «Турецкая сторона ждет от США конкретных действий по вопросу поставок Анкаре истребителей F-35», – заявил собеседник агентства. По его словам, надежды на продвижение вопроса связаны с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Турции в программу F-35.

    Ранее портал Semafor сообщал, что план американского лидера по продаже истребителей столкнулся с трудностями. Причиной стали требования законодательства США об отказе от российских систем С-400, а также сопротивление израильского лобби и скептицизм в Конгрессе.

    Турцию исключили из программы создания F-35 в 2019 году после покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Анкара считает это решение несправедливым и продолжает вести переговоры с Вашингтоном о восстановлении сотрудничества в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Турции истребителей пятого поколения F-35.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал планы Вашингтона по продаже военных самолетов Анкаре.

    Турецкие власти подтвердили переговоры о передаче российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам.

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    18 августа 2026, 14:50 • Новости дня
    Еврокомиссия призвала Израиль защитить жителей сектора Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения в секторе Газа и неукоснительно соблюдать нормы международного права.

    Еврокомиссия выступила с призывом к израильскому руководству после скандальных заявлений министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, передает ТАСС.

    Ранее политик высказал мнение о необходимости ежедневно убивать десятки жителей палестинского анклава.

    «Еврокомиссия считает, что Израиль должен выполнять все свои обязательства в рамках международных гуманитарных норм. Защита гражданских лиц должна быть обеспечена всегда», – подчеркнула представитель ЕК Анита Хиппер.

    Она также напомнила о внесенном более двух месяцев назад предложении ввести санкции против Бен-Гвира. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении Совета ЕС, при этом новые предложения вноситься не будут. В середине июня европейские министры иностранных дел обсуждали возможные ограничения, однако не смогли достичь консенсуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    В мае глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард потребовала ввести персональные санкции Евросоюза против этого политика.

    Еще в 2024 году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал рассмотреть аналогичные ограничительные меры из-за позиции министра.

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    18 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    Хуситы атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco

    Tекст: Ольга Иванова

    Повстанческое движение Йемена осуществило налет на саудовское предприятие Saudi Aramco с помощью дронов в ответ на нарушение воздушного пространства своих провинций.

    Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Алла» совершили нападение на нефтяной объект в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    «Йеменские вооруженные силы атаковали нефтеперерабатывающий завод Aramco в Джизане несколькими БПЛА», – сообщил военный источник.

    Собеседник агентства пояснил, что атака стала ответом на незаконное пересечение воздушных границ йеменских провинций Саада и Хаджа.

    По его словам, запущенные аппараты точно поразили намеченную цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа йеменские повстанцы атаковали двумя беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

    Несколькими днями ранее движение «Ансар Аллах» нанесло масштабный удар по позициям саудовских военных в районе Моха.

    В начале месяца хуситы поразили баллистическими ракетами саудовский нефтяной танкер Wafa в Красном море.

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    18 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Дамаск решительно осудил ночную атаку израильской авиации на аэродром в Идлибе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ночная атака израильской авиации на военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб спровоцировала жесткую реакцию Дамаска из-за грубого нарушения суверенитета.

    Действия израильских ВВС на севере страны являются вопиющим нарушением территориальной целостности государства, сообщили в МИД Сирии, передает РИА «Новости».

    «Сирия самым решительным образом осуждает израильские воздушные удары, нанесенные минувшей ночью по военному аэродрому Абу-Духур в провинции Идлиб, и считает их неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета Сирии и целостности ее территории», – говорится в официальном заявлении министерства.

    Дипломаты также подчеркнули, что подобная эскалация представляет серьезную угрозу для безопасности и стабильности во всем ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации неизвестной стороны.

    В июле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль прекратить нарушения территориальной целостности Сирии.

    Месяцем ранее сирийский президент Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из южной буферной зоны.

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    18 августа 2026, 12:14 • Новости дня
    При взрыве на ТЭС на западе Сирии погибли три человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На тепловой электростанции в сирийском городе Баньяс произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, сообщают местные СМИ.

    Взрыв прогремел на ТЭС в Баньясе, устанавливаются причины произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

    В местном департаменте здравоохранения заявили, что в больницу Баньяса поступили тела троих погибших в результате инцидента.

    Подробности случившегося пока не приводятся.

    В начале августа взрывное устройство сработало в пассажирском микроавтобусе под Дамаском.

    В июле мощный взрыв возле столичного Дворца правосудия унес жизни четырех человек.

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    18 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    МИД Катара сообщил о скором соглашении Ирана и Омана

    Катар анонсировал соглашение Ирана и Омана для возобновления переговоров

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемые договоренности между Маскатом и Тегераном по Ормузскому проливу откроют путь к возобновлению дипломатического диалога с Соединенными Штатами, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари выразил надежду на скорое разрешение ситуации, передает ТАСС.

    «Мы ожидаем достижения соглашения между братским Оманом и Ираном по проливу, что позволит нам вернуться к формату переговоров», – сказал дипломат.

    Сейчас главные усилия сторон направлены на снижение уровня напряженности. Представитель министерства отметил необходимость возвращения к выполнению условий меморандума о взаимопонимании. По его словам, прописанная в документе дорожная карта пока игнорируется.

    Аль-Ансари подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации станет прекращение огня и открытие Ормузского пролива. Подобные шаги обеспечат свободу судоходства и позволят участникам процесса вновь сесть за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана отказались снимать блокировку Ормузского пролива до выполнения Соединенными Штатами условий июньского меморандума.

    Накануне иранский МИД обвинил Вашингтон и Тель-Авив в срыве подписания соглашения о безопасности судоходства с Оманом.Р

    анее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на возвращение прежних объемов транспортировки углеводородов из Персидского залива.

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    18 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал участвовавшего в атаке командира «Исламского джихада»

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Хан-Юниса армией Израиля уничтожен командир группировки «Исламский джихад», участвовавший в нападении на кибуц Беэри и захвате израильского заложника 7 октября 2023 года, отчитались в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной операции, передает РИА «Новости».

    «В воскресенье силы ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Тарека Анвара Хамиса Раи, командира роты в подразделении снабжения организации «Исламский джихад»», – заявили в пресс-службе. Военные подчеркнули, что перед атакой приняли необходимые меры для защиты мирного населения.

    Соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа было достигнуто девятого октября 2025 года. Договор закрепили на саммите в Шарм-эль-Шейхе при посредничестве Египта, США, Катара и Турции. Документ предполагал обмен заложников на палестинских заключенных, увеличение гуманитарной помощи и поэтапный вывод израильских войск.

    Сейчас реализация мирных договоренностей остается незавершенной из-за серьезных разногласий сторон в очередности шагов. Израиль требует полного разоружения ХАМАС до вывода своих подразделений. Палестинское движение настаивает на немедленном прекращении ударов и выполнении гуманитарных обязательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня израильские военные ликвидировали в секторе Газа командира движения «Исламский джихад» Талала Джабера Абд аль-Аала.

    В мае представители палестинского движения ХАМАС подтвердили гибель высокопоставленного военачальника Изз ад-Дина аль-Хаддада.

    В марте Армия обороны Израиля устранила в Хан-Юнисе командира военной разведки Мухаммада Абу Шалеха.

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    18 августа 2026, 23:27 • Новости дня
    Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции
    Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции
    @ кадр из видео Yeni Safak

    Tекст: Антон Антонов

    Во внутреннем дворе районного управления полиции в турецком Арсине упал неопознанный дрон, взрывом были повреждены несколько припаркованных автомобилей, сообщает управление губернатора провинции Трабзон.

    «18 августа 2026 года около 19.30 объект, первоначально опознанный как беспилотный летательный аппарат, упал во двор районного управления полиции в квартале Ешилдже уезда Арсин», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Власти уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако три припаркованных автомобиля получили повреждения. После случившегося профильные подразделения управления безопасности приняли необходимые меры и начали расследование причин падения аппарата и его происхождения.

    Газета Yeni Safak опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент удара дрона о стену здания и последующий взрыв. На кадрах также видны автомобили с явными повреждениями, стоящие во дворе управления полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в провинции Трабзон начиненный взрывчаткой украинский беспилотник упал в районе Вакфыкебир.

    В середине августа на черноморском побережье недалеко от международного аэропорта Стамбула прохожие обнаружили беспилотник.

    В августе у побережья провинции Дюздже туристы заметили в водах у пляжа Чинар дрон.

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    19 августа 2026, 00:58 • Новости дня
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море

    Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за атаку в Каспийском море

    Tекст: Антон Антонов

    Иран продолжает требовать от Киева выплаты компенсации за атаку на торговое судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», – сказал посол в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что Тегеран и Киев ведут переговоры о выплатах и выразил надежду, что этот диалог завершится положительным результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Аракчи во время разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас настоял на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о наличии у Тегерана доказательств преднамеренного удара украинских сил по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

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    18 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Неизвестный снаряд повредил машинное отделение судна в Ормузском проливе

    В Ормузском проливе атаковали судно, один член экипажа получил ранения

    Tекст: Мария Иванова

    Во время следования через ближневосточную акваторию коммерческое судно было атаковано неустановленным снарядом, что привело к ранению моряка и повреждению машинного отделения.

    Инцидент произошел на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Британское управление морских торговых операций (UKMTO) подтвердило факт нападения на коммерческий рейс.

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Служащий по вопросам безопасности компании сообщил, что судно подверглось удару неизвестного снаряда во время прохода через Ормузский пролив. В результате удара повреждено машинное отделение и пострадал член экипажа», – говорится в заявлении организации.

    Сейчас с остальными моряками взаимодействует береговая охрана Омана. Информации о возможном ущербе для окружающей среды пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии подтвердил гибель одного моряка при выходе судна из Ормузского пролива.

    В начале августа сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии загорелся после попадания неизвестного снаряда.

    Месяцем ранее экипаж обстрелянного коммерческого танкера спасся на шлюпке.

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    В Ормузском проливе появился собственный «теневой флот»

    Через Ормузский пролив начали ходить танкеры-челноки, которые прячутся от Ирана с помощью выключенных транспондеров. Если это так, то в мире появился уже второй теневой флот. Однако есть много причин для того, чтобы считать эту информацию вбросом. Что это за причины и кому выгодны такие новости? Подробности

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    Россия и Китай объединились против планов США и Японии в Азии

    В понедельник продолжились дипломатические перепалки между Москвой и Токио, вызванные неадекватной реакцией Японии на визит Владимира Путина на Курильские острова. Разногласия усугубило решение посла Японии проигнорировать вызов в МИД. А в конце прошлой недели США решили поддержать позицию Токио, а на стороне России выступил Китай. Зачем это понадобилось Вашингтону и Пекину? Подробности

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    Тактика Киева оставила Украину без металла

    В числе целей на Украине, по которым российская армия наносила удары на минувшей неделе, металлургический комбинат «Запорожсталь» и «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР). На обоих предприятиях уже заявили о приостановке работы «из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры». Почему целями стали именно они? И что потеряла Украина? Подробности

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    Союзник России вынудил Запад просить о мире

    Южная Корея предложила КНДР заключить мирный договор, а США сократили военные учения, чтобы не раздражать председателя Ким Чен Ына. Благодаря союзу с Россией и ставке на силу лидер Северной Кореи заставил с собой считаться. Однако перелом в отношениях с Западом может принести Киму и неприятный сюрприз. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Как человечество победит смерть

      Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

      18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    • Василий Авченко Василий Авченко
      Какая из двух Японий победит

      Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

    • Учусь играть на протезе в хоккей и баскетбол

      Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Норманов рассказал о том, как построил свою жизнь в России после эмиграции из Эстонии и участия в боях.

    • Японцы удивили даже Лаврова

      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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