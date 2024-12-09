  • Новость часаПесков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин
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    Как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров с Россией
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг
    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада
    Новые власти Сирии гарантировали безопасность военных баз России
    Протурецкая «Сирийская народная армия» выбила силы курдов из Манбиджа
    На Западе назвали победителей и проигравших после падения Асада
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    27 комментариев
    9 декабря 2024, 12:36 • Новости дня

    Израиль заявил о временных мерах безопасности в Сирии

    МИД Израиля заявил о временном присутствии ЦАХАЛ в Сирии для безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль временно разместил Армию обороны в Сирии для обеспечения безопасности, сообщил министр иностранных дел Гидеон Саар.

    Присутствие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Сирии является временной и ограниченной мерой, призванной обеспечить безопасность северных районов Израиля на фоне нестабильности после падения правительства президента Башара Асада, сообщает ТАСС. Такое заявление сделал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции в Тель-Авиве. Он подчеркнул, что главный интерес Израиля заключается в безопасности его граждан.

    Как стало известно, правительство Израиля заранее уведомило руководство США о создании буферной зоны на границе с Сирией в районе Голанских высот. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Информация была передана администрации президента США Джо Байдена до того, как израильские вооруженные силы вошли на территорию Сирии за пределами Голанских высот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль расширил зону безопасности за пределы границы на Голанах, атаковал центр ракетных исследований в Сирии и премьер-министр Нетаньяху увидел новые возможности для Израиля в смене власти в Сирии.

    8 декабря 2024, 15:57 • Новости дня
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский политик Владимир Жириновский указывал, что президент Турции Тайип Эрдоган будет намереваться свергнуть сирийского лидера Башара Асада, об этих предсказаниях вспомнили в Сети.

    Жириновский указывал, что Эрдоган всегда хотел свергнуть Асада, стремясь стать региональным лидером. «Они найдут обходные маневры и сокрушат режим (...) И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий», – приводит его цитату «Лента.ру».

    Также Жириновский подчеркивал, что одной из ключевых целей Эрдогана является борьба с курдами, которые формируют вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака. Он предупреждал о возможности прямого военного конфликта Турции с Ираном и начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке.

    Напомним, в воскресенье сирийская оппозиция заявила о свержении правительства президента страны Башара Асада и освобождении Дамаска.

    Официальных данных о том, где сейчас находится сам Асад, нет. МИД России сообщал, что он решил оставить свой пост, покинул страну и приказал передать власть мирным путем.

    В день падения Дамаска самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе над Сирией. Отмечалось, что на его борту мог находиться президент Сирии Башар Асад.

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    8 декабря 2024, 13:30 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада

    Военный эксперт Козюлин: Сирийская армия Асада превратилась в сборище кланов

    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада. К сожалению, действующий режим не сумел выстроить стабильной политической системы, способной противостоять внешним врагам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сирийская оппозиция заняла столицу страны Дамаск.

    «К сожалению, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) сделали для падения сирийского правительства гораздо меньше, чем сам Башар Асад. Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 2010-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – отмечает он.

    «На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая к тому же обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.

    «ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил. Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.

    «При этом действовали сторонники ХТШ относительно небольшими группами, которые старались прикрывать друг друга при заходе в новый город. Со временем, когда бессилие вооруженных сил Сирии стало очевидным, боевики и вовсе отказались от какой-либо тактики. К чему она, если сопротивление со стороны противника нулевое», – акцентирует он.

    «То есть сторонники ХТШ просто врывались в новые города республики и устанавливали контроль над ними в считанные часы. Население преимущественно выступало с поддержкой «освободителей». Собственно, подобной «лавиной» им и удалось добраться до столицы республики», – считает собеседник.

    «Что касается будущего российских баз в Сирии, то, вполне возможно, их еще можно сохранить. ХТШ не высказывали каких-либо претензий Москве, да и граждане государства по большей части к нам относятся с уважением. Думаю, в случае принятия решения о необходимости сохранения присутствия здесь, контроль над созданной инфраструктурой можно будет сохранить», – заключил Козюлин.

    Ранее сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 21:17 • Новости дня
    Асад с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России
    Асад с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей находится в Москве, где ему предоставлено убежище по гуманитарным соображениям, сообщил источник в Кремле.

    Бывший президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с семьей и получил убежище в России, пишет ТАСС. Источник в Кремле подтвердил, что решение было принято по гуманитарным соображениям. «Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», – отметил собеседник агентства.

    Ранее МИД России сообщил, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

    Утром в воскресенье СМИ сообщали, что сирийские правительственные войска покидают Дамаск, а город под контроль берут боевики.

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    8 декабря 2024, 15:20 • Новости дня
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

    «Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», – сказал Зеленский, комментируя предложение Трампа, передает ТАСС.

    Он добавил, что не станет принимать мирные соглашения без гарантий безопасности.

    Вместе с тем он не стал комментировать слова Трампа о готовности киевского режима заключить соглашение с Россией.

    В воскресенье Трамп заявил, что киевский режим хочет заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.

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    8 декабря 2024, 15:36 • Новости дня
    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии

    Востоковед Сажин: Цепь влияния Ирана на Ближнем Востоке рушится на глазах

    Эксперт указал главных победителей и проигравших от свержения Асада в Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Турция выглядит главным победителем в сложившейся ситуации. Страна нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока. Иран же постепенно теряет свою роль главного помощника шиитов на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила столицу страны – Дамаск.

    «Главным проигравшим от падения правительства Башара Асада выглядит Иран. Для него Сирия являлась «золотым камнем» в шиитской цепи влияния. Нельзя забывать и о том, что коллапс правительства также произошел на фоне значительного ухудшения позиций «Хезболлы», которая также входила в ось влияния Тегерана», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Фактически под вопрос поставлена самая главная концепция Ирана – экспорт исламской революции. Как-либо изменить ситуацию страна не может. Им придется согласиться с качественно иной реальностью и пойти на переговоры с новым правительством Сирии в надежде установить хотя бы какие-то дипломатические отношения», – акцентирует собеседник.

    «Получится ли это у Тегерана – большой вопрос. «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) называли Иран вторым по значимости противником после режима Башара Асада. Надеяться на стабильный диалог в такой ситуации – достаточно сложно», – считает эксперт.

    «Основным выгодополучателем от произошедшего смотрится Турция. Для Анкары – это еще один шаг к признанию ее растущего международного влияния и укрепление позиций на региональном уровне. Вполне возможно, что падение сирийского правительства осложнит отношения страны с Ираном, но силового столкновения между ними не случится», – акцентирует он.

    «Что касается Израиля, то для Тель-Авива коллапс Асада выглядит спорным событием. С одной стороны, еврейское государство избавилось от достаточно сильного игрока, который открыто постулировал свою плотную связь с Тегераном. Теоретически это должно благоприятно сказаться на безопасности страны», – указывает собеседник.

    «Однако облик будущего правительства Сирии до конца непонятен. Вполне возможно, что к власти придут радикальные исламисты, для которых Тель-Авив окажется новым основным противником. Тем не менее уже сейчас понятно, что ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась. Хрупкий баланс сил в регионе безнадежно пошатнулся», – заключил Сажин.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

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    8 декабря 2024, 14:24 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил надежду на установление мира в регионе после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Очень надеюсь на мир в регионе после 20 января. Это отразится и на Грузии», – сказал Кобахидзе.

    Отвечая на вопрос о будущих отношениях Вашингтона и Тбилиси, глава правительства сказал, что «все будет очень хорошо».

    Также Кобахидзе прокомментировал встречу «на ногах» в Париже накануне Дональда Трампа и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря, когда пройдет инаугурация нового президента Грузии. К тому, что будет 20 января и далее, Зурабишвили не будет иметь отношения», – заявил премьер-министр Грузии.

    Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».

    Коментарии (5)
    8 декабря 2024, 14:40 • Новости дня
    МИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
    МИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные базы на сирийской территории перешли в режим повышенной боевой готовности, сообщило Министерство иностранных дел России.

    К этому моменту серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство отметило, что принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасность российских граждан на территории этой страны.

    МИД указал, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

    «Россия в этих переговорах не участвовала», – подчеркнули в ведомстве.

    Москва призывает все вовлеченные стороны отказаться от применения насилия и решить все вопросы управления политическим путем.

    Ранее оставшийся в Дамаске премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял, что вопрос о военном присутствии России в Сирии решат новые сирийские власти.

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    9 декабря 2024, 00:28 • Новости дня
    Вооруженная оппозиция гарантировала безопасность российских баз в Сирии

    Лидеры вооруженной оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии

    Вооруженная оппозиция гарантировала безопасность российских баз в Сирии
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии, сообщил источник в Кремле.

    Источник ТАСС сообщил, что российские представители контактируют с оппозицией в Сирии. «Лидеры (вооруженной сирийской оппозиции) гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России указывал, что в настоящий момент угроз военным базам в Сирии нет, но соответствующая инфраструктура уже приведена в состояние повышенной боевой готовности.

    Коментарии (24)
    8 декабря 2024, 23:21 • Новости дня
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера

    Эрдоган назвал себя и Путина единственными опытными лидерами в мире

    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин. По его словам, в Германии, к примеру, после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера «политика закончилась».

    «В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я – это я», – приводит слова Эрдогана ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что его срок полномочий превышает 20 лет, как и у Путина, а «все остальные ушли».

    Эрдоган добавил, что «важно продолжать политику». «Вот, например, после ухода Ангелы Меркель в Германии закончилась политика», – сказал он. Президент Турции также упомянул о своем уважении к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции, и Анкара предпринимает соответствующие шаги. Он также отметил, что в США власть переходит к новой администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по мнению востоковеда Владимира Сажина, Турция выглядит главным победителем в ситуации вокруг Сирии. Она нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока.

    Коментарии (24)
    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

    Коментарии (17)
    8 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Я активно стараюсь положить конец войне, если смогу», – заявил Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Говоря о военной поддержке украинских властей, он отметил, что в будущем Украина станет, возможно, получать меньшие объемы помощи от США.

    До этого Трамп заявлял, что киевский режим желает заключить с российской стороной соглашение об урегулировании конфликта.

    Коментарии (16)
    9 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России

    Украина сообщила условия получения Киевом кредита на 20 млрд долларов за счет активов России

    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России
    @ H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства будут переведены в Фонд финансового посредничества, созданный Всемирным банком в октябре 2024 года для поддержки Украины, передает ТАСС.

    Соглашение реализуется через заключение договора покупки сертификата между Украиной, выступающей заемщиком, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID).

    Также будет заключен договор гарантии и погашения ссуды, а министерство финансов Украины выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, который будет обеспечен гарантией USAID.

    Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США. Погашение и выплата процентов будут осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скором поступлении Украине 50 млрд долларов на основе замороженных российских активов, что станет частью скоординированного плана США и ЕС по поддержке украинской экономики.

    В конце ноября Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.

    МИД России заявил, что Россия готовит ответ на попытки Запада использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    9 декабря 2024, 11:42 • Новости дня
    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада

    Политолог Лямин: Москва никому не выдаст Асада

    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-президент Сирии Башар Асад не будет выдан Москвой ни США, ни ЕС, какие бы ордера на него не выписывались, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Лямин. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Асад должен быть привлечен к ответственности.

    «Асад сейчас находится в России, мы ему дали убежище. И пока он у нас, его никак не смогут привлечь к ответственности ни США, ни ЕС. Кстати, Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада – Москва его не выдаст», – пояснил Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра АСТ.

    «Более того, здесь можно вспомнить подобные прецеденты. Например, президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам в 1991 году сбежал в Зимбабве, где получил политическое убежище. Высший суд Эфиопии заочно приговорил его к пожизненному заключению, а затем к смертной казни. При этом Менгисту спокойно живет в Зимбабве. Понятно, что США – не Эфиопия, но и мы не Зимбабве», – напомнил собеседник.

    «Кроме того, в России уже много лет спокойно живут, например, бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. И никакие зарубежные органы юстиции до них не дотянулись. Асада ждет у нас почетная старость. При этом вряд ли он начнет какую-то медийную кампанию в СМИ. Политик не был публичным человеком даже будучи главой государства», – спрогнозировал он.

    «Также я сомневаюсь в том, что он мог бы возглавить некое движение по освобождению Сирии, дистанционную борьбу за власть. Как показали последние события, власть Асада пала потому, что в нем разочаровались многие его же сторонники. То есть поддержки на родине у него почти не осталось. Поэтому пытаться вернуться было бы бессмысленным», – резюмировал Лямин.

    Ранее президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что Башар Асад должен быть привлечен к ответственности. Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» экс-президент. Как отметил глава Белого дома, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    США намерены способствовать международным усилиям по «привлечению к ответственности» Асада и тех, кто его поддерживал, подтвердил глава Госдепа Энтони Блинкен. Штаты обвинили свергнутые сирийские власти в «зверствах и злоупотреблениях против сирийского народа». В частности, речь идет о якобы применении химического оружия, а также о «несправедливых задержаниях» граждан.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Вскоре стало известно, что Башар Асад и его семья уже находятся в Москве. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос.

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    8 декабря 2024, 15:52 • Новости дня
    Ученик сломал нос учителю на уроке в нижегородской школе

    Ученик девятого класса сломал нос учителю в Ковернинской школе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ковернинской средней школе № 1 ученик девятого класса нанес учителю телесные повреждения, в результате чего пострадавший получил закрытый перелом костей носа и сотрясение головного мозга.

    Как передает РИА «Новости», полиция Нижегородской области проводит проверку после инцидента в Ковернинской средней школе № 1, где девятиклассник нанес учителю тяжелые травмы. Сообщается, что во время урока английского языка ученик ударил педагога, что привело к сотрясению головного мозга и закрытому перелому носа.

    Региональная трудовая инспекция ранее информировала о происшествии, а в МВД уточнили, что в полицию поступило сообщение от сотрудника школы о хулиганских действиях ученика. Также на учащегося 2009 года рождения подано заявление за нанесение телесных повреждений и нецензурную лексику.

    «Все участники инцидента установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщили в пресс-службе МВД. Кроме того, возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ, касающееся неисполнения родительских обязанностей, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

    Региональное управление Следственного комитета сообщило, что председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений учителю. Следственные органы ходатайствовали о передаче материалов дела в свое производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шестиклассник угрожал ножом и напал на детей и учителей в школе в Чебоксарах, что вызвало серьезные обсуждения по поводу безопасности в учебных заведениях. Учительница в Екатеринбурге ударила школьника на уроке, что вновь подняло вопросы о методах воспитания и преподавания в школах.

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    9 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    Курды сообщили об ожесточенных боях с вооруженной сирийской оппозицией

    Курды сообщили об ожесточенных боях с поддерживаемой Турцией вооруженной сирийской оппозицией в Манбидже и Эль-Бабе

    Курды сообщили об ожесточенных боях с вооруженной сирийской оппозицией
    @ Huseyin Nasir/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Курдские «Силы народной самообороны» ведут ожесточенные бои с поддерживаемой Турцией вооруженной сирийской оппозицией, которая наступает на Манбидж и Эль-Баб, сообщило курдское агентство Firat.

    Боевые действия развернулись в районе ключевых городов к северо-востоку от Алеппо. Поддерживаемые Турцией формирования применяют бронетехнику. Кроме того, в боях задействованы беспилотники турецких ВВС, передает ТАСС со ссылкой на Firat.

    В Манбидже вооруженная сирийская оппозиция заняла предместья Айн-Дадат, Араб-Хасан и Эль-Арима, где идут уличные бои. В Эль-Бабе столкновения продолжаются на подступах к городу.

    Курдские ополченцы контролируют 25% территории Сирии, включая большую часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восточную часть Дейр-эз-Зора. В этих районах сосредоточены основные нефтяные и газовые месторождения страны. США и западная коалиция оказывают поддержку курдам

    «Сирийская национальная армия», которой оказывает поддержку Анкара, ранее анонсировала крупную операцию против курдских сил, которые отказались выводить отряды из Манбиджа и Эль-Баба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что курдские силы взяли под контроль сирийский город Дейр-эз-Зор. «Сирийская национальная армия» входит в коалицию вооруженных группировок, захвативших власть в Сирии.

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