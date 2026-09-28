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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 17:27 • Новости дня

    Задержан виновник ДТП с погибшей россиянкой в Турции

    Турецкая полиция задержала виновника автоаварии с погибшей гражданкой России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральное консульство России в Анталье подтвердило задержание виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла россиянка.

    В турецкой провинции Анталья задержан виновник дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла российская гражданка, передает РИА «Новости». По информации агентства DHA, грузовик после столкновения с автомобилем опрокинулся на остановку общественного транспорта.

    В российском диппредставительстве уточнили, что в отношении виновника ДТП проводятся следственные мероприятия. Сотрудники генерального консульства находятся в контакте с родственниками погибшей и турецкими правоохранительными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.

    В прошлом месяце пять граждан России пострадали в автоаварии на территории аэропорта Антальи.

    В августе еще одна россиянка скончалась в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде.

    27 сентября 2026, 15:24 • Новости дня
    Фидан: Турция продолжила переговоры о реэкспорте российских систем С-400

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел республики Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает обсуждение возможной передачи приобретенных у России зенитных ракетных комплексов.

    Как указал Фидан, турецкое руководство ведет активные консультации относительно передачи зенитных ракетных систем, приобретенных в 2017 году. Окончательное решение пока не принято, передает ТАСС.

    «Переговоры по данному вопросу продолжаются. Мы проинформируем общественность после их завершения», – приводит слова дипломата портал TRHaber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил о переговорах с США по урегулированию ситуации вокруг комплексов С-400.

    Американский посол в Анкаре Том Баррак пообещал разрешить двусторонние разногласия из-за закупок российских систем ПВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии официальных обращений Турции для передачи зенитных комплексов третьим странам.

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    27 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    МВД Абхазии объявило в розыск пропавшую в Гагре российскую туристку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В абхазском курортном городе Гагра пропала туристка из Оренбургской области Амина Бикбова, которая уже несколько дней не выходит на связь с родственниками, сообщило МВД республики.

    Правоохранительные органы Абхазии ведут поиск 26-летней Амины Бикбовой, передает РИА «Новости». Родственники девушки обратились в УВД по Гагрскому району после того, как она перестала выходить на связь в течение трех суток.

    «По предварительным данным, Бикбова Амина Ильгизовна, 2000 года рождения, жительница Оренбургской области, отдыхала с подругой, 24 сентября они должны были уехать, но приняла решение остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья», – сообщила пресс-служба МВД республики в своем Telegram-канале.

    Установлено, что туристка отсутствует по месту временного проживания, а ее мобильный телефон отключен. Милиция обратилась к жителям и гостям Абхазии с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года в Гагрском районе Абхазии в результате ДТП погибла туристка из Петербурга.

    В августе прошлого года в этом же районе в автомобильной аварии пострадали 22 путешественника из России.

    Весной 2024 года в Гагре еще одна россиянка разбилась при падении со скалы.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 19:11 • Новости дня
    Власти Турции заморозили активы 106 фигурантов дела о биржевом кризисе

    В Турции заморозили активы 106 человек и организаций после обвала биржи

    Tекст: Мария Иванова

    Министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний, 42 человек и 18 фондов в рамках расследования дела об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.

    Прокуратура Стамбула расследует дело о создании преступной организации, мошенничестве и отмывании преступных доходов на рынке капитала. Власти пристально изучают вывод средств из инвестиционных фондов в июле и августе, передает РИА «Новости».

    По словам Акина Гюрлека, следствие продолжает устанавливать маршруты движения капиталов для защиты прав инвесторов и предотвращения злоупотреблений. В отношении 37 новых подозреваемых введен судебный контроль с запретом на выезд за границу.

    Кризис на бирже разразился из-за массового оттока средств вкладчиков. Управляющие фондами были вынуждены экстренно распродавать неликвидные акции, что привело к падению индекса BIST-100 более чем на 8% за неделю и потере десятков миллиардов долларов капитализации.

    В рамках расследования финансовых махинаций и незаконного перевода криптоактивов за рубеж задержаны более 50 крупных участников рынка. В среду суд отправил под стражу пятерых топ-менеджеров ведущих инвестиционных холдингов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правоохранительные органы Турции задержали журналиста за публикацию об отставке министра.

    Летом турецких знаменитостей вызвали на допрос по громкому делу местного благотворительного фонда.

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    26 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лавров: Турция не просила Россию разрешить вывоз систем С-400 за границу

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии обращений со стороны Турции по поводу передачи зенитных ракетных систем С-400 третьим странам.

    По словам Лаврова, перемещение поставленных Анкаре зенитных ракетных систем С-400 за пределы страны невозможно без официального разрешения Москвы, передает ТАСС.

    «Не было такого к нам обращения», – сказал министр в ответ на вопрос о возможных планах Турции передать комплексы третьим странам.

    Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что турецкие партнеры хорошо осведомлены об условиях контракта. Документ предусматривает строгое соблюдение сертификата конечного пользователя, что исключает передачу вооружений без согласования с российской стороной.

    Министерство обороны Турции подтвердило продолжение работы по российским зенитным ракетным комплексам С-400.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже этих систем третьим государствам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему передачи данного вооружения сверхчувствительной.

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    28 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца

    Spiegel: Премьер немецкого Северного Рейна-Вестфалии Вюст встретится с Эрдоганом

    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии Хендрик Вюст, которого называют возможным преемником канцлера Германии Фридриха Мерца, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару.

    Встреча с турецким лидером стала неожиданным дополнением к программе поездки, сообщает Spiegel. Как отмечает издание, президенты обычно не принимают руководителей регионов государств сопоставимого масштаба и значения. Поэтому решение Эрдогана придает визиту Вюста особый вес на фоне обсуждения его возможного выдвижения на пост канцлера.

    Впрочем, сам политик вместе с семью другими главами земель от Христианско-демократического союза выступил против кадровых дискуссий. Накануне отъезда в эфире ZDF он заявил: «Я хочу остаться премьер-министром Северного Рейна – Вестфалии». Выборы в парламент этой земли запланированы на апрель 2027 года.

    Вюст стал первым главой правительства Северного Рейна – Вестфалии, посетившим Турцию. Утром 28 сентября он вылетел с делегацией из Дюссельдорфа в Анкару. Во вторник политик отправится в Стамбул, а в среду вечером вернется в Германию. Стороны планируют обсудить отношения между немецкой федеральной землей и Турцией, экономическое сотрудничество и актуальные политические вопросы.

    Одним из поводов для поездки стало 65-летие германо-турецкого соглашения о привлечении рабочей силы. Документ, заключенный в 1961 году, открыл турецким трудовым мигрантам доступ к немецкому рынку труда. Сегодня в Северном Рейне – Вестфалии проживает около миллиона человек турецкого происхождения – примерно треть от их общего числа в Германии.

    Вюст призвал открыть новую главу в отношениях двух стран и сосредоточиться на возможностях сотрудничества. По его словам, тесное партнерство позволит легче обсуждать спорные вопросы и добиваться улучшений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции запланировал обсуждение ситуации на Украине с турецким кабмином. В среду западная пресса сообщила, что резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии. На прошлой неделе канцлер заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.

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    27 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Турецкая партия начала сбор подписей против приватизации мостов через Босфор

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкая левая партия «Родина» объявила о начале сбора подписей против передачи частным компаниям прав на эксплуатацию мостов через Босфор и автострад.

    Турецкая левая партия «Родина» (Vatan Partisi) начала кампанию против передачи частному бизнесу права на эксплуатацию автострад и мостов, в том числе двух мостов через Босфор, передает РИА «Новости».

    «Автострады и мосты принадлежат народу и не могут быть приватизированы. Мы начинаем широкую кампанию против приватизации и с будущей недели откроем в разных районах Стамбула пункты сбора подписей», – заявил председатель стамбульского отделения партии Ибрахим Окан Озкан.

    Политик отметил, что включение стратегических объектов в программу приватизации создает риски для стоимости проезда и занятости. Речь идет о возможной передаче прав на срок до 30 лет. Партия призвала профсоюзы и общественные организации присоединиться к протесту.

    Ранее правительство Турции поясняло, что объекты останутся в собственности государства, а обсуждается лишь передача прав на их обслуживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче двух стамбульских мостов в управление частным компаниям.

    Ранее партия «Родина» анонсировала протестные акции накануне саммита Североатлантического альянса.

    Летом турецкие власти повысили стоимость транзита коммерческих судов через пролив Босфор на 15%.

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    27 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Эрдоган запланировал обсуждение ситуации на Украине с кабмином

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание правительства, где обсудит украинский конфликт и безопасность судоходства в Черном море.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведет заседание правительства, на котором будут обсуждаться конфликт на Украине и безопасность судоходства в Черном море, передает РИА «Новости».

    «На заседании кабинета министров будут рассмотрены последние события вокруг Украины, а также вопросы обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Отдельное внимание будет уделено региональным кризисам и дипломатическим усилиям Турции по их урегулированию», – рассказал источник в администрации турецкого лидера.

    Кроме того, министр юстиции Акын Гюрлек и глава Минфина Мехмет Шимшек доложат о расследовании кризиса на бирже и его последствиях. Правительство также обсудит итоги встреч Эрдогана на Генассамблее ООН, ситуацию в Газе и перспективы прекращения огня вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на важность формирования нового механизма для защиты торгового флота в Черном море.

    Днем ранее турецкий лидер потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на коммерческие суда.

    До этого политик выступил за завершение украинского конфликта с сохранением территориальной целостности страны.

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    27 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Власти Турции заявили о планах сделать туристический сезон круглогодичным

    Министр туризма Турции Эрсой заявил о планах сделать турсезон круглогодичным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр культуры Мехмет Нури Эрсой намерен развивать индустрию отдыха во всех регионах страны независимо от времени года, оберегая при этом богатое культурное наследие.

    Правительство республики собирается привлекать путешественников на протяжении всех двенадцати месяцев, передает РИА «Новости». Подобная инициатива приурочена ко Всемирному дню туризма, который традиционно отмечается в воскресенье.

    «В каждом уголке нашей Турции есть красота, которую предстоит открыть, и история, которую предстоит рассказать. Мы работаем над тем, чтобы распространить туризм на четыре сезона и 81 провинцию, сохраняя наше природное и культурное наследие и передавая его будущим поколениям», – написал чиновник в социальной сети.

    Глава ведомства подчеркнул, что защита природных ценностей остается важнейшим элементом государственной политики. В 2025 году страну посетили почти 6,9 млн россиян, а по итогам текущего 2026 года ожидается прибытие более 6 млн граждан РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация турагентств Турции анонсировала запуск новых курортов на побережье Черного моря.

    В августе текущего года российские туроператоры полностью распродали путевки в эту страну на осенний сезон.

    В прошлом году президент России Владимир Путин отметил рекордный турпоток россиян в республику.

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    26 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Пропавшего на Бали россиянина нашли мертвым под скалой

    На острове Бали спасатели обнаружили тело пропавшего 40-летнего россиянина

    Tекст: Мария Иванова

    Пропавшего на индонезийском острове Бали 40-летнего гражданина России нашли мертвым среди камней у подножия скалы.

    Поиски россиянина развернули в субботу утром в районе Танджунг-Мебулу на юге острова после того, как местные жители обнаружили припаркованный мотоцикл без владельца, передает РИА «Новости».

    Спасатели обследовали край обрыва с помощью беспилотника с тепловизором, однако обнаружить пропавшего не удалось. Позже местные жители пожаловались на неприятный запах, после чего нашли труп среди камней, сообщил координатор поисково-спасательного управления Денпасара Вахью Сидхиарта индонезийскому порталу Detik.

    Эвакуацию погибшего осложнили прилив и труднопроходимая каменистая местность, поэтому спасателям пришлось ждать отлива. Тело доставили на побережье, после чего перевезли в больницу, причина и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале полиция Таиланда сообщила о гибели пропавшего россиянина в Паттайе.

    В январе российские дипломаты начали проверку причин смерти гражданина России на Бали.

    В прошлом году в Шри-Ланке рухнул вагон канатной дороги, из-за чего погибли семь монахов, включая россиянина.

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    26 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Эрдоган назвал зал суда подходящим местом для выступлений Нетаньяху

    Эрдоган заявил о месте Нетаньяху на скамье подсудимых вместо трибуны ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ООН, заявив, что место военных преступников – не трибуна международной организации, а зал суда.

    Турецкий лидер подчеркнул, что военные преступники, в отношении которых выдан ордер на арест, должны находиться в зале судебных заседаний, а не на трибуне ООН. Там, по его словам, они ответят за «совершенные убийства и пролитую кровь», передает ТАСС.

    Эрдоган отметил необходимость привлечения к ответственности виновных в геноциде для предотвращения повторения подобных зверств. Он выразил решимость «сорвать маску с оккупационного сионистского менталитета», который лишен милосердия и принципов.

    Президент добавил, что Турция не отступит от своей позиции, несмотря на возможные препятствия. В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Йоава Галанта за военные преступления в секторе Газа. Израиль не признает юрисдикцию МУС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Нью-Йорке задержали 100 человек на протестах против выступления Биньямина Нетаньяху в ООН.

    В пятницу израильский премьер в ходе своей речи потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ. Делегации нескольких стран покинули зал заседаний перед его выступлением.

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    26 сентября 2026, 13:49 • Новости дня
    У берегов турецкого Самсуна обнаружили часть беспилотника

    DHA: У побережья Турции обнаружили хвостовую часть неизвестного беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники турецкой береговой охраны извлекли из воды хвостовую часть неизвестного беспилотного летательного аппарата, найденную недалеко от побережья провинции Самсун.

    У побережья черноморской провинции Самсун местные жители обратили внимание на неизвестный объект, дрейфующий в море близ района Якакент, и оперативно оповестили о нем подразделения береговой охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое агентство DHA.

    Прибывшие по вызову сотрудники экстренных служб обследовали акваторию и установили, что найденный предмет является хвостовой частью неопознанного беспилотного летательного аппарата. После этого деталь была аккуратно извлечена из воды.

    В настоящее время фрагмент передан соответствующим компетентным органам для проведения детальной технической экспертизы и установления принадлежности дрона. По факту обнаружения элемента летательного аппарата правоохранительные органы Турции инициировали официальное расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на черноморском побережье Турции нашли еще один беспилотник.

    Летом на турецком пляже обнаружили похожий на БПЛА предмет.

    В марте фрагменты неизвестного беспилотника заметили на побережье Турции.

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    26 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    В Турции задержали журналиста за пост об отставке министра

    В Турции задержали журналиста за пост об отставке «очень важного министра»

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции задержан журналист Али Таракчи за публикацию в социальной сети о якобы произошедшей отставке «очень важного министра».

    Прокуратура Анкары выдала ордер на задержание Таракчи в рамках дела о публичном распространении информации, вводящей в заблуждение, передает ТАСС со ссылкой на газету Karar.

    По ст. 217 турецкого УК о распространении фейков ему может грозить до трех лет лишения свободы.

    Ранее турецкие СМИ сообщали о возможной отставке главы Минфина Мехмета Шимшека, но сам министр и Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента опровергли эти слухи. В ведомстве подчеркнули, что ведется расследование в отношении лиц, распространяющих фейки для манипуляции финансовыми рынками.

    Слухи об отставке министра появились на фоне проблем с ликвидностью у некоторых инвестфондов, что вызвало падение основного индекса стамбульской биржи. В рамках расследования искусственного провоцирования паники арестованы 45 человек, включая бывшего главу биржи Мустафу Турхана, и ликвидированы более 130 инвестиционных фондов.

    В августе прокуратура в Турции начала расследование из-за новости о «смерти Эрдогана».

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    26 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь

    Tекст: Мария Иванова

    Ратификация оборонного Мекканского соглашения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном может состояться в турецком парламенте уже в октябре, отметил источник.

    Точные сроки утверждения документа пока не определены, но турецкая сторона последовательно продвигает работу по необходимым процедурам, пишет РИА «Новости».

    Договор о совместной обороне был подписан тремя странами 7 августа. Согласно тексту документа, вооруженное нападение на одну из стран рассматривается как атака на всех участников пакта. Для вступления в силу соглашение должно пройти рассмотрение Великого национального собрания и получить подпись главы государства.

    В настоящее время союзники также работают над созданием координационных механизмов. В пятницу министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии и Пакистана провели встречу в Нью-Йорке, где обсудили процесс формирования рабочих групп, комитетов и секретариата соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МИД Турции допустил проведение военных действий Мекканского альянса против хуситов.

    В начале месяца турецкий лидер рассказал о скрытом недовольстве ряда стран новым пактом.

    Летом Анкара, Эр-Рияд и Исламабад официально создали военный союз.

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    28 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Комиссия одобрила законопроект, направленный на укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в стране, передает РИА «Новости».

    Ограничения коснутся граждан этих стран, не имеющих долгосрочного вида на жительство для резидентов Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Запрет также распространится на компании, бенефициарами которых являются россияне или белорусы.

    Изменения не затронут уже приобретенную недвижимость. Лица, подпадающие под ограничения, смогут пользоваться рынком аренды и лизинга, но лишатся права покупать недвижимость в будущем.

    По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, мера вводится для предотвращения использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента назначено на 14 октября.

    В августе таможня Эстонии запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

    В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.

    В июне эстонские власти задержали россиянку по требованию США об экстрадиции.

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    28 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье

    DHA: Россиянка погибла под колесами опрокинувшегося грузовика в Анталье

    Tекст: Мария Иванова

    Двадцатилетняя гражданка России Арина Даутова погибла в турецкой провинции Анталья в результате наезда опрокинувшегося грузовика на остановку общественного транспорта.

    Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опорой светофора на трассе Манавгат – Аланья, после чего вылетел на остановку общественного транспорта, сообщает DHA.

    В результате аварии тяжелая машина перевернулась. Под прицепом оказались 20-летняя россиянка Арина Даутова и 23-летняя гражданка Азербайджана Алена Довгалева. Прибывшие на место спасатели с помощью крана подняли грузовик, однако обе девушки погибли, их тела направлены в Институт судебной медицины Антальи, отмечает РИА «Новости».

    Водитель грузовика получил легкие травмы и был задержан полицией после оказания медицинской помощи. Турецкие правоохранительные органы начали расследование обстоятельств автокатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пять граждан России пострадали в автоаварии на территории аэропорта Антальи.

    В августе россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде.

    Летом турецкие власти сообщили о 40 пострадавших пассажирах в аварии с участием туристического автобуса.

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    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

    Традиционное представление о Швейцарии как нейтральной стране можно считать окончательно разрушенным. Если раньше загадки швейцарской нейтральности можно было списать на решения отдельных правительств этого государства, то теперь эти решения подтвердили большинство швейцарских граждан. О чем идет речь? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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