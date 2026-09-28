Задержан виновник ДТП с погибшей россиянкой в Турции

Турецкая полиция задержала виновника автоаварии с погибшей гражданкой России

Tекст: Валерия Городецкая

В турецкой провинции Анталья задержан виновник дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла российская гражданка, передает РИА «Новости». По информации агентства DHA, грузовик после столкновения с автомобилем опрокинулся на остановку общественного транспорта.

В российском диппредставительстве уточнили, что в отношении виновника ДТП проводятся следственные мероприятия. Сотрудники генерального консульства находятся в контакте с родственниками погибшей и турецкими правоохранительными органами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.

В прошлом месяце пять граждан России пострадали в автоаварии на территории аэропорта Антальи.

В августе еще одна россиянка скончалась в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде.