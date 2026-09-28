Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.9 комментариев
Задержан виновник ДТП с погибшей россиянкой в Турции
Турецкая полиция задержала виновника автоаварии с погибшей гражданкой России
Генеральное консульство России в Анталье подтвердило задержание виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла россиянка.
В турецкой провинции Анталья задержан виновник дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла российская гражданка, передает РИА «Новости». По информации агентства DHA, грузовик после столкновения с автомобилем опрокинулся на остановку общественного транспорта.
В российском диппредставительстве уточнили, что в отношении виновника ДТП проводятся следственные мероприятия. Сотрудники генерального консульства находятся в контакте с родственниками погибшей и турецкими правоохранительными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.
В прошлом месяце пять граждан России пострадали в автоаварии на территории аэропорта Антальи.
В августе еще одна россиянка скончалась в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде.