В аварии в Абхазии пострадали 22 туриста из России
В Гагрском районе Абхазии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадали 22 человека, сообщил начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба.
Авария случилась около 19.45 на 30-м километре республиканской трассы, водитель ВАЗ-2107 столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы, пояснил Авидзба, передает ТАСС.
Пострадали 22 человека, четыре человека, в том числе дети примерно десятилетнего возраста, получили переломы и ушибы. Этих четверых госпитализировали в Гагрскую районную больницу.
Жизни всех пострадавших ничего не угрожает. Остальные пострадавшие были отпущены домой после осмотра врачами.
В ГАИ отметили, что оба водителя находились в трезвом состоянии на момент аварии.
