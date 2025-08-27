В аварии в Абхазии пострадали 22 туриста из России

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария случилась около 19.45 на 30-м километре республиканской трассы, водитель ВАЗ-2107 столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы, пояснил Авидзба, передает ТАСС.

Пострадали 22 человека, четыре человека, в том числе дети примерно десятилетнего возраста, получили переломы и ушибы. Этих четверых госпитализировали в Гагрскую районную больницу.

Жизни всех пострадавших ничего не угрожает. Остальные пострадавшие были отпущены домой после осмотра врачами.

В ГАИ отметили, что оба водителя находились в трезвом состоянии на момент аварии.

До этого автобус с туристами из России в Египте попал в аварию по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир. Погибла россиянка, пострадали 43 человека.

Ранее в Турции 56-летнюю российскую гражданку сбил автомобиль, она погибла.