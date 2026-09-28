Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.13 комментариев
Ирландский историк рассказал о желании европейцев прекратить конфликт на Украине
Историк Робертс: Население Европы хочет завершения конфликта на Украине
Население европейских стран не поддерживает курс властей на затягивание конфликта на Украине и желает его скорейшего завершения, заявил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка в Ирландии Джеффри Робертс.
Европейцы хотят прекращения боевых действий и возобновления нормальных отношений с Россией, приводит слова Робертса на полях дискуссионного клуба «Валдай» РИА «Новости». Профессор выразил надежду, что сопротивление общественности милитаристским устремлениям Запада станет барьером для разжигания войны.
Заседание международного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. В мероприятии участвуют 120 человек из 40 стран. Главная тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Пленарная сессия состоится 1 октября.
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