Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.13 комментариев
В ООН заявили об использовании ИИ террористами
ООН: Террористы стали чаще использовать искусственный интеллект
Террористические группировки начали активно применять искусственный интеллект и другие новые технологии для достижения своих целей, пользуясь нестабильностью в странах Африки, заявил и. о. заместителя генсека ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Александр Зуев.
Как указал Зуев, террористические группировки все активнее используют новые технологии, включая искусственный интеллект. Они пытаются воспользоваться нестабильностью и слабостью государственного управления в отдельных странах, передает ТАСС.
«Терроризм продолжает эволюционировать. Террористические группировки все чаще используют новые и развивающиеся технологии, включая искусственный интеллект, и стремятся воспользоваться нестабильностью и слабым государственным управлением, особенно в некоторых частях Африки», – заявил Зуев.
По словам главы Контртеррористического управления всемирной организации, для противодействия угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность. Он отметил, что ООН координирует помощь государствам в укреплении потенциала и оказывает техническое содействие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения искусственного интеллекта.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.
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