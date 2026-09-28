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    Британия возвращается к принципу «хайли лайкли»
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    13 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 18:07 • Новости дня

    В ООН заявили об использовании ИИ террористами

    ООН: Террористы стали чаще использовать искусственный интеллект

    Tекст: Дарья Григоренко

    Террористические группировки начали активно применять искусственный интеллект и другие новые технологии для достижения своих целей, пользуясь нестабильностью в странах Африки, заявил и. о. заместителя генсека ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Александр Зуев.

    Как указал Зуев, террористические группировки все активнее используют новые технологии, включая искусственный интеллект. Они пытаются воспользоваться нестабильностью и слабостью государственного управления в отдельных странах, передает ТАСС.

    «Терроризм продолжает эволюционировать. Террористические группировки все чаще используют новые и развивающиеся технологии, включая искусственный интеллект, и стремятся воспользоваться нестабильностью и слабым государственным управлением, особенно в некоторых частях Африки», – заявил Зуев.

    По словам главы Контртеррористического управления всемирной организации, для противодействия угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность. Он отметил, что ООН координирует помощь государствам в укреплении потенциала и оказывает техническое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения искусственного интеллекта.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о разветвленности и адаптивности террористической угрозы в мире.

    26 сентября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров удивился позиции ООН по самоопределению Гренландии и Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на противоречивый подход Организации Объединенных Наций к праву на самоопределение Гренландии и Крыма.

    Лавров указал на разницу в оценках статуса регионов. Он отметил, что всемирная организация признает право на самоопределение за Гренландией, однако полностью игнорирует аналогичную возможность для Крымского полуострова, передает РИА «Новости».

    «Спросил господина Гуттереша, мы с ним позавчера встречались, я говорю, почему в отношении Украины не упоминается вообще опция права на самоопределение, хотя бы опция?» – заявил Сергей Лавров по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    По словам министра, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ответ сослался на долгие размышления, назвав эти ситуации совершенно разными вещами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира. Ранее министр заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата международной организации. В начале года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал неприменимым принцип самоопределения к ситуации с Крымом и Донбассом.

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    26 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж

    Выступление Лаврова в ООН вызвало ажиотаж среди дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди журналистов и дипломатов.

    Пресс-конференция главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартире всемирной организации прошла при полном аншлаге, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в субботу, несмотря на плохие погодные условия и шторм в городе.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, министра традиционно встречают с большим вниманием после его выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова также опубликовала фотографию, подтверждающую интерес к российскому министру. На снимке видно, как толпа окружила Лаврова, приветствуя его и делая совместные фотографии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава организации. Во время своего выступления Лавров раскритиковал страны Европы за потворство киевскому режиму.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    26 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров: Вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров выступил категорически против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    Министр иностранных дел обозначил принципиальную позицию Москвы в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи, передает ТАСС. Реформа организации не должна предусматривать расширение за счет западных государств.

    «Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма», – обратил внимание глава российской дипломатии.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает увеличение представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, Москва выступает за предоставление постоянных мест Бразилии и Индии при обязательном учете интересов Африканского континента.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН статус «враждебного государства» для Токио и Берлина.

    Ранее Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности на 2027–2028 годы.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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    26 сентября 2026, 21:41 • Новости дня
    Лавров отшутился от вопроса о российской угрозе американской базе в Румынии

    Лавров в шутку назвал тайной планы России на базу ПРО США в Девеселу

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров шутливо ответил на вопрос о том, остается ли румынская база Девеселу с элементами американской системы противоракетной обороны целью для российских военных.

    На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН журналистка из Румынии поинтересовалась, входит ли по-прежнему база в Девеселу в список целей России, передает РИА «Новости».

    «Ну, это же секрет», – со смехом ответил Лавров.

    Наземная стационарная часть американского комплекса Aegis Ashore в Девеселу заработала в мае 2016 года. Тогда президент Владимир Путин предупредил, что России придется реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о программе Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

    В июне глава российской дипломатии охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.

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    25 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху

    New York Post: У отеля Нетаньяху в США задержали искавших золото в канализации

    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху
    @ David 'Dee' Delgado/REUTERS

    Полиция Нью-Йорка задержала двух «людей-кротов» – так местная пресса называет искателей ценностей в подземных коммуникациях. Мужчины спускались в канализацию рядом с гостиницей, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Задержанными оказались граждане Венесуэлы – 26-летний Кевин Родригес и 25-летний Самуэль Реверон. Их обнаружили возле домов в Куинсе на следующий день после происшествия, пишет New York Post.

    По данным полиции, около 4:35 утра в среду мужчин вместе с третьим подозреваемым заметили выбирающимися из люка на Парк-авеню. Неподалеку находится отель Loews Regency, в котором разместились Нетаньяху и другие высокопоставленные гости, прибывшие на Генассамблею ООН. Покинув подземные коммуникации, трое уехали на двух автомобилях.

    Как заявили прокуроры, Реверон объяснил полицейскому, что они спускаются в канализацию в поисках ценностей, попавших туда через стоки.

    В пятницу Родригес и Реверон предстали перед судом Манхэттена по обвинениям в незаконном проникновении и сговоре. Обоих освободили под надзор. Следующее заседание назначено на 25 ноября. Реверону также предъявили отдельное обвинение в вождении без прав.

    Источник издания в федеральных правоохранительных органах сообщил, что признаков злого умысла или угрозы постояльцам гостиницы, включая израильского премьера, не обнаружено.

    В полиции отметили, что за последние месяцы в городе неоднократно фиксировали спуски в канализацию ради поиска ценностей и металлолома. Этот случай относится к той же категории. Тем не менее из-за проведения Генассамблеи ООН и близости гостиницы правоохранители организовали дополнительные проверки безопасности совместно с федеральными ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Нью-Йорка начала расследовать массовые спуски людей в канализацию. В пятницу стражи порядка задержали в городе сотню протестовавших против выступления израильского премьера. В четверг у штаб-квартиры ООН усилили безопасность из-за вылезших из водостоков людей.

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    26 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Лавров пошутил в ответ на слова журналистки AP о приезде в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся шутками с журналисткой агентства Associated Press, поприветствовавшей его на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на приветствие представительницы американской прессы на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Задавая вопрос главе российской дипломатии, корреспондентка подчеркнула, что ей всегда радостно видеть его в Нью-Йорке. «Каждый год вы это говорите», – с улыбкой ответил Сергей Лавров.

    Журналистка подтвердила, что действительно произносит эти слова ежегодно. Она добавила, что искренне так считает, поскольку российский министр знает штаб-квартиру ООН лучше любого другого выступающего здесь политика.

    Глава МИД России регулярно возглавляет российскую делегацию на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. До своего назначения на министерский пост он 10 лет, с 1994 по 2004 год, работал постоянным представителем РФ при всемирной организации в Нью-Йорке.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заранее анонсировала выступление главы ведомства на Генассамблее 26 сентября.

    Речь Лаврова вызвала огромный интерес среди журналистов.

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    25 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Небензя: ООН проигнорировала запросы России о списках погибших в Буче

    Небензя обвинил ООН в отказе предоставить списки жертв в Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что секретариат организации проигнорировал требования Москвы предоставить списки предполагаемых жертв в Буче.

    «Не слышат, это давняя история. Генеральный секретарь в полном отказе по этому вопросу. Министр написал ему не десятки, но достаточное количество писем с требованием предоставить имена и фамилии людей, которые якобы были жертвами якобы российских зверств, как они говорят, в Буче», – заявил дипломат «Вестям».

    По словам Небензи, российская сторона получала исключительно отписки.

    «Последнее письмо содержало 12 конкретных вопросов, на которые министр просил ответить, мы так и не получили ясного ответа, это была очередная отписка», – подчеркнул он.

    В апреле 2022 года Киев представил материалы из Бучи, которые Минобороны России назвало очередной украинской провокацией, так как за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Посол Мирошник назвал тяжелой встречу Лаврова с уходящим генсеком ООН.

    Ранее российский министр указал на противоречия в заявлениях генсека об этом инциденте.

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    26 сентября 2026, 10:27 • Новости дня
    ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства

    NYT: Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты OpenAI хотели взломать сайты властей США

    ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Искусственный интеллект компании OpenAI, выйдя из-под контроля, совершил кибератаки на ресурсы министерства образования, министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

    ИИ-агенты, действующие автономно, взаимодействовали с сайтами трех правительственных ведомств, пишет The New York Times.

    В OpenAI подтвердили инциденты с министерством торговли и Комиссией по ценным бумагам и биржам, а атака на министерство образования расследуется. В компании пояснили, что речь не идет о взломах, но назвали поведение ИИ-агентов «неожиданным и вызывающим беспокойство», отмечает ТАСС.

    Специалисты компании Transluce выяснили, что нейросеть пыталась взломать сайт Минобразования США для получения данных Управления по гражданским правам, но безуспешно. Также ИИ извлек информацию с сайта Бюро переписи населения с помощью найденных в сети учетных данных, а публичные сведения Комиссии по ценным бумагам и биржам разместил на онлайн-форуме.

    Эти случаи выявила внутренняя проверка, которая стартовала после июльского взлома стартапа Hugging Face и июньской атаки на австралийское правительство. Издание отмечает, что ИИ-агенты разных компаний уже не первый раз выходят из-под контроля и пытаются пробраться в сети университетов, корпораций и госорганов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ИИ-агент от OpenAI взломал систему медстрахования Австралии.

    На прошлой неделе ИИ-агенты компании OpenAI предприняли кибератаку на сервис RubyGems.

    В начале месяца президент OpenAI Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

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    26 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Лавров: Игнорирование Западом украинского нацизма ставит под удар основы ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    «Когда сегодня западные страны стыдливо закрывают глаза на все более явное проявление украинского нацизма, под удар ставятся сами основы ооноцентричного миропорядка», – сказал министр во время общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Кроме того, глава российской дипломатии выразил надежду, что новый генеральный секретарь организации, выборы которого пройдут до конца года, будет строго соблюдать свой мандат. По словам дипломата, руководитель всемирной организации должен руководствоваться принципами беспристрастности и равноудаленности.

    Россия ожидает, что новый генсек будет представлять интересы всего международного сообщества. Он не должен обслуживать отдельные государства, подрывать межправительственную природу системы ООН или размывать прерогативы Совета Безопасности и его постоянных членов, заключил глава МИД.

    Ранее Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава ООН.

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о подрыве доверия к всемирной организации из-за действий Антониу Гутерриша.

    Летом Лавров заявил об откровенном подыгрывании действующего генсека западным странам.

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    26 сентября 2026, 19:02 • Новости дня
    Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения

    Tекст: Вера Басилая

    На полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем по инициативе Берлина, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины, сообщили в МИД России.

    Беседа политиков состоялась 26 сентября во время недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры прошли по официальной просьбе немецкой стороны, передает МИД РФ.

    Главными темами обсуждения стали двусторонние отношения Москвы и Берлина, а также текущая ситуация на Украине.

    В ходе дискуссии Йоханн Вадефуль подтвердил позицию правительства Германии по затронутым вопросам. Подчеркивается, что этот подход ранее неоднократно излагался в публичном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей двух государств за последние четыре с половиной года.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Перед встречей немецкая сторона потребовала ограничить доступ средств массовой информации.

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    25 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Захарова: Делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский
    Захарова: Делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский
    @ Heather Khalifa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация на заседаниях ООН демонстративно делает вид, что не понимает русский язык, хотя представители Киева владеют им, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что делегация из Киева на заседаниях Организации Объединенных Наций намеренно делает вид, что не владеет русским языком. По ее словам, такое поведение является исключительно демонстративным, передают «Вести».

    «Украинская делегация надевает наушники, как будто бы они не понимают», – отметила Захарова. Она напомнила о выступлениях руководителя МИД России Сергея Лаврова, которые показательно игнорировались оппонентами.

    При этом Владимир Зеленский во время визитов в штаб-квартиру международной организации свободно общается и выступает по-русски. Подобные действия Киева были охарактеризованы как попытка выдать откровенную ложь за правду.

    Замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

    Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

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    26 сентября 2026, 20:34 • Новости дня
    Лавров выступил против новых «западных кресел» в Совбезе ООН

    Лавров: Россия против новых западных кресел в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за расширение Совета Безопасности ООН исключительно за счет представителей государств Азии, Африки и Латинской Америки.

    «Безусловно, необходимо адаптировать нашу организацию к новым реалиям, в том числе путем реформы Совета Безопасности за счет включения в него дополнительных представителей Азии, Африки и Латинской Америки», – указал Сергей Лавров, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия не допустит появления дополнительных западных мест в Совбезе, поскольку эти государства и так представлены там в избытке. В Москве рассчитывают, что ООН вновь станет подлинным центром согласования интересов всех стран мира.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.

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    26 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Лавров: Команда Гутерриша продвигает двойные стандарты и обслуживает Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что аппарат Организации Объединенных Наций игнорирует устав и открыто продвигает интересы западных государств.

    Лавров выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва стремится превратить площадку в настоящий центр согласования позиций всех государств.

    «Здесь, безусловно, конструктивный вклад мог бы внести и секретариат организации, но нынешняя команда во главе с Антониу Гутерришем не способна воплощать в жизнь главные требования этого документа, который лежит в основе всей ООН, и продвигает предвзятые подходы, двойные стандарты, по большому счету обслуживают группу западных стран», – указал Лавров.

    Министр также обратил внимание на кадровый дисбаланс в аппарате. Он отметил, что семь или восемь наиболее значимых должностей в структуре занимают представители стран НАТО.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерриша в откровенном подыгрывании западным странам.

    В преддверии Генассамблеи российский МИД сообщил о серьезном подрыве доверия к всемирной организации из-за действий генсека.

    Лавров предупредил об угрозе основам ООН на фоне игнорирования Западом украинского нацизма.

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    26 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики

    МИД Белоруссии: ЕС жертвует своими гражданами ради глобального доминирования

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство Евросоюза пытается препятствовать глобальной стабильности и готово пожертвовать ради этого благосостоянием своих граждан, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Особенно тревожит политика руководства Евросоюза, которое через безудержное стремление сохранить ускользающее доминирование пытается препятствовать глобальной стабильности и поддержанию мира. И для достижения этой цели готово принести в жертву даже благосостояние собственных граждан», – сказал Рыженков.

    Министр отметил, что европейские граждане не хотят быть пушечным мясом в конфликте, к которому их подталкивают политики, передает РИА «Новости».

    «В Брюсселе кому-то хочется «поиграться» в солдатики, закрепить свое величие в истории», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД Белоруссии уличил Запад в политизации «зеленой повестки».

    В среду главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет. Глава МИД Польши Сикорский допустил нормализацию отношений с Белоруссией.

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    26 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Лавров потребовал от США немедленно освободить Мадуро

    Лавров в ООН потребовал освободить президента Венесуэлы Мадуро из тюрьмы США

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН потребовал немедленно освободить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу из американской тюрьмы.

    Министр подчеркнул недопустимость повторения подобных инцидентов в будущем. По его словам, вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу в начале года сопровождалось нарушением всех возможных норм, в том числе норм морали, передает ТАСС.

    Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что захват венесуэльского лидера и его жены Силии Флорес завершился их бессудным содержанием в американской тюрьме. Москва настаивает на скорейшем разрешении этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом законный президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к согражданам словами из Библии.

    Весной сын политика рассказал о наказе отца народу республики.

    В феврале он сообщил мнение главы государства о ситуации в стране.

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

    Традиционное представление о Швейцарии как нейтральной стране можно считать окончательно разрушенным. Если раньше загадки швейцарской нейтральности можно было списать на решения отдельных правительств этого государства, то теперь эти решения подтвердили большинство швейцарских граждан. О чем идет речь? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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