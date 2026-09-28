Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.13 комментариев
Путин принял предложение о подписании соглашения об основах отношений с ЦАР
Президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства иностранных дел о подписании соглашения об основах отношений с Центрально-Африканской Республикой.
Глава государства поручил МИД России подписать это соглашение от имени страны после достижения окончательных договоренностей с руководством ЦАР, передает ТАСС.
В распоряжении президента отмечается, что МИД разрешено вносить в проект соглашения изменения, которые не носят принципиального характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин попросил президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру поделиться впечатлениями от визита в Петербург.
В марте лидер ЦАР выразил благодарность России за обеспечение безопасности в ходе выборов в стране.
В марте он поблагодарил российского президента за поставку злаков.