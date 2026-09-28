Памфилова рассказала о длительности DDoS-атак на ресурсы ЦИК во время выборов

Памфилова: DDoS-атаки на ресурсы ЦИК в ходе выборов продлились 468 минут

Tекст: Валерия Городецкая

В дни голосования на ресурсы Центральной избирательной комиссии было совершено более 14,7 млн киберугроз. Общая продолжительность целевых DDoS-атак составила 468 минут, передает РИА «Новости».

Памфилова подчеркнула, что количество и продолжительность хакерских атак на порядок превысили показатели, зафиксированные даже во время недавней президентской избирательной кампании.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. По их итогам мандаты получили представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин сообщил о подтверждении легитимности органов власти прошедшими выборами в Госдуму.

В начале недели глава ЦИК назвала бойцов на передовой самыми активными участниками голосования.

В пятницу Памфилова поблагодарила приехавших в Россию западных наблюдателей.