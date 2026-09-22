Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Рахмон назвал итоги выборов в Госдуму поддержкой курса Путина
Рахмон поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы девятого созыва, отметив широкую поддержку государственного курса.
Президент Таджикистана направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю завершения парламентских выборов, передает ТАСС.
В послании отмечается значимость прошедшего голосования для общественно-политической жизни России.
«Поздравляю вас с успешным проведением выборов в Государственную думу – важного мероприятия в общественно-политической жизни страны!» – говорится в тексте сообщения.
Политик подчеркнул, что активное участие граждан в выборах депутатов Госдумы девятого созыва стало очередным подтверждением широкой поддержки государственного курса. По его словам, этот курс направлен на стабильное социально-экономическое развитие России и улучшение жизни ее граждан.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с успешным проведением парламентских выборов.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил итоги голосования с российским лидером по телефону.
Президент Киргизии Садыр Жапаров направил поздравительную телеграмму по случаю завершения избирательной кампании.