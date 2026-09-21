Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Президент Киргизии поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму
Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму
Глава Киргизии Садыр Жапаров направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю успешного завершения выборов депутатов Государственной думы.
«Рассчитываю, что парламентарии Кыргызстана и России продолжат активную совместную работу, направленную на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление традиционно дружественных связей между нашими народами», – подчеркнул лидер республики в своем послании, передает РИА «Новости».
Жапаров выразил уверенность в том, что новый созыв Госдумы внесет значимый вклад в развитие России. Он также отметил важность межпарламентских связей для укрепления стратегического партнерства двух государств.
В завершение президент Киргизии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов, а народу России – мира и процветания.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы обсудил итоги прошедшего голосования.
Власти Китайской Народной Республики направили официальные поздравления российской стороне.