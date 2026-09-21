Президент Киргизии поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

Tекст: Валерия Городецкая

«Рассчитываю, что парламентарии Кыргызстана и России продолжат активную совместную работу, направленную на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление традиционно дружественных связей между нашими народами», – подчеркнул лидер республики в своем послании, передает РИА «Новости».

Жапаров выразил уверенность в том, что новый созыв Госдумы внесет значимый вклад в развитие России. Он также отметил важность межпарламентских связей для укрепления стратегического партнерства двух государств.

В завершение президент Киргизии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов, а народу России – мира и процветания.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы обсудил итоги прошедшего голосования.

Власти Китайской Народной Республики направили официальные поздравления российской стороне.