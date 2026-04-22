Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки до однозначной цифры в 2027 году

Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки до однозначной цифры

Tекст: Мария Иванова

Костин выразил уверенность в том, что ключевая ставка Банка России достигнет однозначного значения, передает ТАСС. Своим прогнозом банкир поделился во время выступления на бизнес-диалоге «Капитал перемен: контуры нового инвестиционного ландшафта».

«Все-таки ставка будет снижаться, и в 2027 году, мне кажется, она должна упасть до однозначной цифры», – заявил руководитель финансовой организации.

Стоит отметить, что ожидания главы ВТБ совпадают с официальными оценками регулятора. Согласно текущему прогнозу Центрального банка, средний уровень ключевой ставки в 2027 году должен составить 8-9%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель президента ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозировал снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов допустил падение показателя до однозначного уровня к концу 2026 года.

Ранее Андрей Костин предложил заключить пари на десять щелчков о смягчении денежно-кредитной политики.