ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 16% до конца года

ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 16% в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Ключевая ставка Банка России может снизиться до 16% к концу 2025 года, передает ТАСС, ссылаясь на прогноз ВТБ.

«У нас «ин хаус» прогноз ВТБ – 16% в конце этого года», – отметил Пьянов.

Топ-менеджер пояснил, что Банк России может принять разные решения по ставке на оставшихся двух заседаниях. Среди рассматриваемых сценариев – понижение ставки на 0,5 пункта на каждом заседании либо сохранение ставки на одном из них и последующее однократное снижение сразу на 1 пункт.

Напомним, в сентябре Банк России уже понизил ставку на 1 пункт – до 17% годовых, что стало третьим снижением подряд. В ЦБ подчеркнули, что денежно-кредитная политика останется достаточно жесткой, чтобы вернуть инфляцию к целевым значениям в 2026 году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что замедление внешнего спроса и снижение инфляции с начала 2025 года создают условия для дальнейшего понижения ключевой ставки.

Банк России также допустил возможность снижения ключевой ставки до однозначного уровня к концу 2026 года при сохранении текущих тенденций.