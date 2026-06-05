Греф спрогнозировал курс доллара к концу года

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал курс доллара до 85 рублей

Tекст: Мария Иванова

Председатель правления Сбербанка Герман Греф поделился ожиданиями относительно стоимости американской валюты, передает РИА «Новости».

Выступая в кулуарах Петербургского международного экономического форума, банкир озвучил актуальные оценки аналитиков кредитной организации.

«Наш сегодняшний прогноз – 84–85 (рублей за доллар) на конец года, но этот прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть», – заявил глава финансовой организации.

Петербургский международный экономический форум проходит с третьего по шестое июня. Представители деловых кругов традиционно обсуждают на площадке ключевые вызовы и перспективы развития российской экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф назвал крепкий рубль одной из главных проблем российской экономики.

В Госдуме оптимальный курс для поддержки внутренних производителей определили на уровне не дороже 80 рублей за доллар.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал стоимость американской валюты к концу года в диапазоне 87–89 рублей.