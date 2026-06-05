В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.0 комментариев
Греф спрогнозировал курс доллара к концу года
Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал курс доллара до 85 рублей
Руководитель крупнейшего российского банка Герман Греф ожидает ослабления национальной валюты до отметки 84–85 рублей за один доллар к завершению года.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф поделился ожиданиями относительно стоимости американской валюты, передает РИА «Новости».
Выступая в кулуарах Петербургского международного экономического форума, банкир озвучил актуальные оценки аналитиков кредитной организации.
«Наш сегодняшний прогноз – 84–85 (рублей за доллар) на конец года, но этот прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть», – заявил глава финансовой организации.
Петербургский международный экономический форум проходит с третьего по шестое июня. Представители деловых кругов традиционно обсуждают на площадке ключевые вызовы и перспективы развития российской экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф назвал крепкий рубль одной из главных проблем российской экономики.
В Госдуме оптимальный курс для поддержки внутренних производителей определили на уровне не дороже 80 рублей за доллар.
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал стоимость американской валюты к концу года в диапазоне 87–89 рублей.