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Власти Москвы сообщили о резком снижении числа ДТП с каршерингом
Число ДТП с каршерингом в Москве сократилось на 31% за полгода
За первую половину текущего года уровень аварийности с участием каршеринговых автомобилей в столице снизился почти на треть.
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием арендованных автомобилей в столице за первые шесть месяцев текущего года сократилось на 31%, передает РИА «Новости».
Аналогичным образом на 31% снизилось и число пострадавших в таких инцидентах.
«Каршеринг становится безопаснее: ДТП с его участием случаются все реже… За первое полугодие 2026 года количество аварий с участием арендованных авто сократилось на 31%, также снизилось число пострадавших в них – на 31%», – сообщили в столичном департаменте транспорта.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что сервис ежегодно становится более комфортным и безопасным.
По его словам, снижению аварийности способствуют верификация пользователей через портал городских услуг, система оценки стиля вождения, а также штрафы и блокировка доступа к услугам за опасную езду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года московские сервисы аренды автомобилей ввели ночные когнитивные проверки для водителей.
В августе прошлого года на юго-востоке столицы произошла смертельная авария с участием прокатной машины.
В том же месяце после столкновения с иномаркой каршеринговый автомобиль упал в реку.