Пострадавшим при атаке на Симферополь назначили выплаты

Затулин: Россия помогла Абхазии совершить правосудие в деле скандального депутата

Депутат Затулин: Россия приговором абхазского депутата Кварчии защитила своих граждан

Tекст: Андрей Резчиков

«Сочинский суд огласил приговор. Во-первых, потому что человек, совершивший преступление, не должен оставаться безнаказанным, кем бы он ни был. Во-вторых, потому что Кварчия – действующий депутат, сын бывшего спикера парламента Абхазии, совершивший разбойное нападение. Он избил и унизил российских граждан, которые находились в Абхазии», – отметил Константин Затулин, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

При этом сам Кварчия не был отдан под суд в Абхазии, напомнил собеседник. «Прокуратура и Верховный суд Абхазии решения приняли, но парламент отказался снять с него депутатскую неприкосновенность даже по запросу прокурора. К моему глубокому сожалению, абхазское правосудие оказалось парализовано», – добавил депутат.

Затулин подчеркнул, что Россия долго ждала, когда делу дадут ход в самой Абхазии. «Потому что нельзя судить человека дважды за одно и то же преступление в двух странах. Но когда парламент республики заблокировал правосудие и отказался лишать Кварчию иммунитета, не оставалось другого выхода, кроме как открыть судебное производство на российской территории. Кстати, сам Кварчия долгое время считался гражданином нашей страны, пока его не лишили паспорта именно за систематические выпады против государства», – пояснил он.

Затулин рассказал, что неоднократно лично сталкивался с Кварчией. «На встрече абхазских и российских депутатов в Госдуме он откровенно ерничал по поводу России, якобы не способной, по его мнению, добиться целей на Украине», – добавил собеседник.

Депутат подчеркнул, что этот приговор не является попыткой подменить судебную систему Абхазии. «Мы уважаем законодательство Абхазии и ее суверенитет», – отметил Затулин. – «Если абхазское правосудие парализовано, мы вправе рассматривать этот вопрос. Россия не бросает своих граждан и не может закрывать глаза, когда им причинен реальный вред».

«Приговор Сочинского суда – строгий, я бы даже сказал, суровый. Надеюсь, он отрезвит тех, кто в каком-то смысле заигрался в Абхазии. Сам Кварчия сейчас находится в республике и уже не рискует пересекать российско-абхазскую границу. Но из этой истории все должны сделать выводы. В том числе мои коллеги в парламенте Абхазии. Приговор вынесен, и я бы очень рекомендовал обратить на это внимание и в России, и в Абхазии», – добавил депутат.



Накануне Сочинский суд вынес обвинительный приговор в отношении Кана Кварчия. Депутат парламента Абхазии заочно приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за разбой, совершенный в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 1 780 000 рублей.

Как напоминает «Sputnik Абхазия», по материалам следствия, Кварчия с группой лиц совершил нападение на трех россиян в Сухуме 5 ноября прошлого года, во время которого пострадавшим угрожали и похитили у них деньги и имущество. Уголовное дело было возбуждено 24 ноября 2025 года, на рассмотрение в суд направлено 28 апреля этого года.

Как отмечали эксперты, принцип экстерриториальности уголовного закона позволяет России гарантировать наказание для любого, кто покусился на права и безопасность россиян, даже если инцидент произошел за рубежом, а местная правовая система оказалась неэффективной.

Адвокат Дмитрий Аграновский подчеркивал, что возбуждение дела в России не нарушает суверенитет Абхазии, а служит цивилизованным правовым инструментом в условиях бездействия местных властей. Российские суды вправе рассматривать такие дела, если интересы граждан России были нарушены за границей. Такова обычная международная практика, отмечал юрист Вадим Коблев.