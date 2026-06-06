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    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    Военкор назвал освобождение Шевченко в Харьковской области тактическим успехом
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    15 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    6 июня 2026, 18:49 • Новости дня

    На подлете к Москвы сбили 12-й с начала суток БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Атака беспилотника на столичный регион завершилась его уничтожением, при этом обломки упали на землю, где сейчас работают службы экстренного реагирования.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». Чиновник уточнил, что беспилотник был сбит на подлете к столице.

    Это 12-й беспилотный летательный аппарат, уничтоженный у Москвы с начала текущих суток. Экстренные службы продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с полуночи на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 12 дронов. Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве. А в начале мая силы ПВО Москвы за сутки сбили 61 беспилотник, пытавшийся атаковать столицу.

    5 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев, удостоенный звания Героя Российской Федерации, погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщили власти Калмыкии.

    Участник прямой линии президента РФ Владимира Путина в декабре 2025 года, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

    Руководитель региона подчеркнул, что погибший офицер с первых дней спецоперации находился на передовой, участвовал в боях за Соледар и освобождении Северска.

    «Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев», – написал Хасиков. Он добавил, что подразделение под командованием старшего лейтенанта действовало профессионально и с минимальными потерями.

    Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и боевым товарищам погибшего, пообещав оказать семье всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года на прямой линии главы государства Наран Очир-Горяев принял участие в  прямой линии президента, где рассказал подробности о штурме Северска. По его словам, при взятии города были задействованы 84 военных, из которых погибли только четверо: «Самым сложным было дойти до Северска незаметно, поэтому вооруженные силы двигались малыми группами, накопились под носом у противника».

    «Когда ВС России вошли в город, мирные жители находились в тяжелом состоянии из-за ВСУ, но были очень рады видеть российских солдат», – вспоминал военный. Под командованием Очир-Горяева штурмовая рота мотострелкового батальона освободила в Северске более 80 зданий и уничтожила десятки опорных пунктов и боевых машин ВСУ.

    Путин рассказал, что пригласил военного после его доклада на заседании Совета безопасности России. За два дня до прямой линии – 17 декабря – глава государства лично вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда».

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    6 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу

    Военный эксперт Кнутов назвал вероятное место запуска дронов по Петербургу

    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    У меня нет сомнений, что значительная часть этих беспилотников запускалась не с территории Украины: ранее в Эстонию прибыли несколько групп украинских дроноводов, которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Петербургу, сказал газете ВГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по количеству сбитых целей и дальности, скорее всего, применялись беспилотники типа FP-2 (FirePoint 2) и так называемые «Лютые». Эти дроны имеют максимальную дальность порядка 1600 км, что позволяет им долетать до нас. Это разработка той самой пресловутой компании, которая сейчас угрожает созданием баллистической ракеты для обстрелов Москвы и Санкт-Петербурга с дальностью до 850 км и боевой частью 800 кг. За основу этой якобы украинской разработки взята советская зенитная ракета 5В55 от комплекса С-300», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом начинка и электроника для этой ракеты идут с Запада: топливо делают датчане, электронику – Франция и Германия. Хотя надо отметить, что наши С-400 умеют работать по таким целям», – уточняет спикер.

    Что касается маршрута, подчеркивает Кнутов, то с учетом массированности атаки, «у меня нет сомнений, что значительная часть этих дронов запускалась не с территории Украины». «По данным Службы внешней разведки России, в Эстонию прибыло несколько групп украинских дроноводов (четыре или пять), которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. Массированный удар по Кронштадту (около 70 сбитых БПЛА), по-моему, прямое тому подтверждение. Это было сделано, чтобы создать определенный фон Петербургскому экономическому форуму, в отместку за вчерашнее выступление президента России», – полагает собеседник.

    По мнению эксперта, сейчас критически важно собрать обломки, особенно контроллеры с флеш-накопителями или без них, потому что в контроллерах сохраняется маршрут и полетное задание. «Как только мы получим доказательства старта с территории Эстонии, по этим местам необходимо наносить высокоточные удары. Отвечать нужно однозначно, иначе дальше будет еще хуже», – сказал эксперт.

    Что касается обороны северо-западного направления, «за эталон нужно брать московскую систему ПВО – она эшелонированная и достаточно эффективно работает». «Но, помимо этого, я считаю задачей номер один создание системы местной противовоздушной обороны. Правительством уже созданы возможности для формирования мобильных огневых групп», – добавил собеседник.

    Он предложил создавать в распоряжении губернаторов и мэров отдельные роты или взводы с мобильными группами на пикапах, вооруженных пулеметами, ПЗРК «Верба», приборами ночного видения, станциями РЭБ, дробовиками – всеми доступными средствами поражения.

    «Когда единая система ПВО передает информацию о движении БПЛА по определенным маршрутам, у местных властей должна быть возможность оперативно прикрыть промышленные объекты, порты, энергетику и даже жилые кварталы и больницы», – считает Кнутов.

    Кроме того, раз киевский режим недоговороспособен, «Россия должна наносить массированные удары по центрам принятия решений, оборонным предприятиям и логистике противника».

    «Если мы хотим предотвратить появление еще большего количества беспилотников, нужно перерезать артерии поставок. Дороги из Польши, портовые сооружения в Одессе и Ильичевске, причалы – все, где перевозится или разгружается оружие, должно находиться под пристальным вниманием. Только периодическими чувствительными ударами, как минимум раз в неделю-две, мы сможем привести украинскую экономику к остановке и остановить поток комплектующих для дронов», – полагает Кнутов.

    В субботу утром Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов. «Работают средства ПВО», – написал он. Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Этот налет произошел на фоне завершения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 140 дронов. Фрагменты беспилотников рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Некоторые обломки нанесли незначительные повреждения нескольким частным жилым домам. Возле поселка Большая Ижора специалисты Минобороны ликвидируют пожар.

    По данным местных СМИ, системы ПВО отражали налеты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Зафиксирована защита акватории Финского залива и объектов военной и морской инфраструктуры.

    Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

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    6 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный суд в России заочно вынес пожизненный приговор Василию Кирющенко за подготовку терактов и участие в украинском вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе суда.

    Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 32-летнего мужчину за руководство запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в подготовке терактов, включая вторжение в Брянскую область, передает ТАСС.

    «Суд заочно по совокупности преступлений и путем частичного сложения назначил Кирющенко окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

    Также удовлетворены иски о возмещении ущерба на сумму более семи млн рублей.

    Следствие установило, что в январе 2022 года сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко уехал на Украину, где прошел обучение у инструкторов ВСУ в составе террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Затем присоединился к РДК. В марте 2023 года подсудимый с соучастниками разработал план теракта в селах Любечане и Сушаны. В настоящее время осужденный объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в России заочно арестовали сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко. До этого он был объявлен в розыск. В феврале 2026 года СК завершил расследование дела главы экстремистской и запрещенной РДК Кирющенко.

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    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


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    5 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Гособвинение запросило 14 лет колонии для Ходорковского

    Гособвинение запросило 14 лет колонии для Ходорковского за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель государственного обвинения потребовал назначить иноагенту Михаилу Ходорковскому наказание в виде 14 лет лишения свободы по делу о дискредитации российской армии.

    В Мещанском суде Москвы прошли слушания по делу Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Прокуратура настаивает на суровом наказании за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах России, передает ТАСС.

    «Прокурор просит признать Ходорковского виновным по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и проговорить к 14 годам лишения свободы», – сообщил участник судебного процесса.

    Следствие установило, что в сентябре 2022 года и июле 2024 года фигурант дела, находясь за границей, публиковал в социальных сетях ложные данные. Посты касались действий российских военных против мирных жителей во время специальной военной операции.

    Ранее Ходорковский был осужден по двум уголовным делам, но в декабре 2013 года получил президентское помилование и вышел на свободу. В конце 2015 года его снова заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе столичная прокуратура направила дело Ходорковского о фейках про российскую армию в суд. В феврале Московский городской суд признал экстремистским материалом книгу бывшего главы ЮКОСа.

    А осенью прошлого года ФСБ возбудила против Ходорковского уголовное дело из-за участия в нежелательном «Антивоенном комитете России» ( организация признана террористической и запрещена в РФ).

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    6 июня 2026, 09:58 • Новости дня
    Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников превысило 140

    Более 140 БПЛА сбили при атаке на Ленинградскую область

    Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников превысило 140
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Над Ленинградской областью сбит 141 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Отечественные военные перехватили 141 беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, сообщил Дрозденко в Max.

    Фрагменты дронов рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Возле поселка Большая Ижора специалисты Министерства обороны ликвидируют пожар.

    Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.

    Минувшей ночью атаке подвергся и Петербург, где также активно работали средства противовоздушной обороны. Губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с призывом соблюдать осторожность, пишет «Коммерсантъ».

    «В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета», – заявил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотников на город.

    Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над Ленинградской областью 25 украинских дронов.

    Месяцем ранее российские военные отразили массированный налет вражеских аппаратов на морской торговый порт Приморск.

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    6 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в Харьковской области
    Российские войска освободили Шевченко в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Колодезного, Терновой, Грачевки и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Лесного, Пустогорода, Хотени и Вольной Слободы.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, и танк.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Червоного Оскола, Березовки Харьковской области, Щурово и Лозовой Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны у Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Николайполья и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Райского, Белозерского, Сергеевки, Доброполья, Матяшево ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за минувшую неделю освободили два населенных пункта в зоне СВО. В частности, они освободили  Комсомольское в Запорожской области

    А в начале июня российские войска освободили Тихоновку в ДНР.

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    6 июня 2026, 05:48 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы восемь дронов ВСУ с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о трех уничтоженных на подлете к Москве дронах ВСУ в течение часа, всего за ночь были ликвидированы восемь БПЛА.

    «Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.14.

    Через 25 мину Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне.

    Всего с полуночи силы ПВО уничтожили восемь дронов.

    Напомним, в ночь на субботу силами ПВО на подлете к Москве было уничтожено четыре дрона, и еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил о высочайшей эффективности защиты Москвы от беспилотников. В ночь на пятницу над Россией уничтожено 123 дрона ВСУ.


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    5 июня 2026, 23:40 • Новости дня
    Ульянов объяснил слабую реакцию МАГАТЭ на атаки Запорожской АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Слабая реакция МАГАТЭ на обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС связана с попустительской политикой Запада в отношении действий Украины, отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации на АЭС «Барака».

    «Очень просто. Потому что ситуация на запорожской АЭС вписывается в более широкий серьезный политический контекст, где имеются свои игроки, свои политические интересы, а политика западных стран состоит в том, чтобы никогда не осуждать и не останавливать Украину и не говорить, что ее действия безрассудны и опасны», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Ульянов напомнил об аналогичном случае в Иране, когда АЭС «Бушер» подверглась ракетному удару.

    «Та же самая атака, только там это были ракеты, а не беспилотник. Последствия могли быть ужасными, но это западников уже не интересовало. Такое у них «туннельное видение», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ сообщило 5 июня о введении режима прекращения огня у ЗАЭС, однако станция оказалась в этот день обесточенной из-за отключения высоковольтной линии. Глава Росатома Лихачев заявил о реальной угрозе ударов ВСУ по ЗАЭС для всей Европы.

    Ульянов в конце мая потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС.

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    6 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Вернувшийся из плена боец ВС России признался в ощущении «на седьмом небе»

    Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах после обмена

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий заявил о готовности ждать нового приказа после встречи с семьей и проживания ощущения счастья от возвращения на родную землю.

    «Сначала с семьей надо увидеться первым делом, а дальше уже ждать приказа командования», – сказал он РИА «Новости».

    Военнослужащий отметил, что до сих пор не может поверить в факт возвращения и пребывает в приподнятом настроении.

    «В данный момент на седьмом небе от того, что на родную землю попал. Это дорогого стоит, даже один воздух. Это святое, и земля наша святая, дом родной, где родные ждут», – сказал он.

    Российский солдат добавил, что уже успел поговорить с родными, супруга от радости, что его включили в списки на обмен, даже расплакалась.

    Напомним, в пятницу, 5 июня, Министерство обороны сообщило о возвращении 185 российских военных, украинской стороне передали 185 солдат. Освобожденных бойцов доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь при участии омбудсмена Яны Лантратовой. Затем спецрейсом они прибыли в Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле стороны провели обмен по формуле «175 на 175». Минобороны в мае сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

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    6 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Песков высказался о диалоге России и США на фоне слухов о его осложнении

    Песков высказался о диалоге России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие Москвы и Вашингтона продолжается в рабочем режиме, несмотря на временную паузу в обсуждении вопросов урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Он [диалог] совершенно не осложнился. Диалог по имеющимся каналам ведется. Пока связан в основном с урегулированием вокруг Украины, сейчас он стоит на паузе», – заявил он ТАСС на  Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова назвала лучший этап в истории отношений Москвы и Вашингтона. Песков сообщил о несостоявшихся проектах России и США. Шойгу назвал причину «пробуксовки» мирной инициативы России-США по Украине.


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    6 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» узнали, что в рядах ВСУ жалуются на бронетехнику ФРГ

    Группировка «Север»: В рядах ВСУ жалуются на неисправную бронетехнику ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за истекшие сутки узнали, как националисты проводят переброску подразделений без бронетехники, так как немецкие образцы в большинстве случаев неисправны.

    «Националисты из пятой отмбр ВСУ жалуются, что переброска подразделений бригады осуществляется без бронетехники из-за неисправностей большинства немецких танков «Леопард-1» и БМП «Мардер», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный Ветер».

    Также «Северяне» на Сумском направлении сокрушали ВСУ в районах Стариково, Фрунзенки, Иволжанского, Марченки, Великой Чернетчины, Приволья, Вольной Слободы, Пустогорода, Шостки и посёлка Хотень.

    В Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, а в Краснопольском районе – в лесных массивах и западнее ж/д станции «Пятипол».

    На Харьковском направлении бойцы «Севера» за сутки разделались с противником в районах Казачьей Лопани, Терновой, Рубежного, Избицкого, Колодезного, Мерефы, Великого Бурлука, Черноглазовки и Циркунов.

    В селе Шевченко бойцы ведут стрелковые бои, как и в в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в их окрестностях и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки и между селами Нестерное и Бударки.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в марте вскрыл массовые неисправности БМП Bradley в Европе. Российские войска за неделю освободили два населенных пункта в зоне СВО. Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ.


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    6 июня 2026, 11:56 • Новости дня
    Сальдо заявил о непрерывном росте ущерба от разрушения Каховской ГЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сумма подсчитанного ранее ущерба от теракта Киева на Каховской ГЭС, которая составила более 11,5 млрд рублей, не является окончательной и продолжает расти, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сумма причиненного региону вреда продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил масштабность последствий теракта. «Ущерб колоссальный. Ранее подсчитанная сумма превышала 11,5 млрд рублей, но это не окончательная оценка», – заявил глава региона.

    В указанную сумму включены разрушенные здания, пострадавшая инфраструктура, экологические последствия и проблемы энергосистемы. По словам руководителя области, итоговые цифры станут известны только после полного восстановления объектов и решения жилищных вопросов местных жителей.

    После удара по плотине в зону наводнения попали 23 населенных пункта, включая четыре города. Спасатели эвакуировали более 10 тыс. человек. Сальдо подчеркнул тяжесть человеческих потерь, напомнив о гибели 60 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года власти отложили решение о восстановлении Каховской ГЭС до завершения боевых действий.

    Осенью 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо спрогнозировал затягивание процесса отстройки станции на несколько лет.

    Обстрелы объекта со стороны Украины в 2023 году привели к критическим разрушениям и масштабному затоплению населенных пунктов.

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    6 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Раскрыты неизвестные документы о рождении и браке Пушкина

    Архив Москвы раскрыл неизвестные документы о рождении и браке Пушкина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые архивные материалы о семье Александра Пушкина, включая запись о браке с Натальей Гончаровой, стали доступны в открытом доступе в интернете.

    Исторические документы, связанные с жизнью поэта Александра Пушкина, выложил в открытый доступ главный архив Москвы. Публикация приурочена ко Дню русского языка и дню рождения классика, сообщает 360.ru.

    В сети появились записи о браке Пушкина с Натальей Гончаровой, запись в метрической книге с указанием места рождения поэта, договор найма квартиры на Арбате и другие свидетельства. Эти материалы уточняют отдельные биографические детали, в том числе адрес появления поэта на свет.

    Согласно исторической справке Московской городской управы от 16 января 1915 года, Пушкин родился в доме на Немецкой улице в Москве. Новые публикации позволяют увидеть эти сведения по подлинным документам начала прошлого века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всему миру 6 июня прошли сотни мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка и 227-летию Александра Пушкина. А президент России Владимир Путин одобрил предложение возродить Российское пушкинское общество.

    Ранее в Калининграде впервые показали оригинальную рукопись письма Татьяны из романа «Евгений Онегин» с автографом Пушкина.

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