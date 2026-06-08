«Соллерс» начал серийное производство компонентов систем безопасности автомобилей

Сегодня социальную поддержку семьям с детьми оказывают около 2,5 тыс. региональных организаций социального обслуживания. В их числе 189 центров социальной помощи семье и детям, 803 комплексных центра социального обслуживания населения, 462 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 151 центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также 213 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Наибольший объем оказанных услуг пришелся на социально-бытовую помощь – 124,7 млн услуг. Кроме того, семьям были предоставлены 72,5 млн социально-медицинских услуг, 32,8 млн социально-психологических, 19,3 млн социально-правовых и 1,8 млн социально-трудовых услуг. Еще 82,8 млн составили другие виды социальной поддержки.
Продолжается развитие сети семейных многофункциональных центров. С 2022 года в 62 регионах страны открыто 220 семейных МФЦ, в том числе 126 – при поддержке федерального бюджета и 94 – за счет региональных средств. За время работы центры предоставили социальные услуги более чем 303,6 тыс. семей, в которых воспитываются 487,1 тыс. детей. Социальным сопровождением охвачено свыше 84,4 тыс. семей.
По итогам 2025 года социальными услугами в различных формах были охвачены более 9,1 млн граждан. Из них 1,8 млн человек получили помощь на дому, свыше 1,9 млн – в полустационарной форме, порядка 563 тыс. – в стационарных учреждениях. Еще 4,8 млн гражданам были оказаны срочные социальные услуги.
В целом в системе социального обслуживания сегодня работают более 525 тыс. человек. Из них свыше 300 тыс. составляют социальные работники, специалисты по социальной и реабилитационной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги и сотрудники, оказывающие помощь семьям. В реестр поставщиков социальных услуг включены более 6,7 тыс. организаций, из которых около 2,3 тыс. являются негосударственными. В систему входят дома социального обслуживания, реабилитационные центры, комплексные центры соцобслуживания, кризисные центры помощи женщинам и другие учреждения.
Особое внимание уделяется развитию стационарозамещающих технологий. В 88 регионах ими охвачено более 88,3 тыс. пожилых людей и инвалидов. Услуги по модели «Стационар на дому» получили 45,4 тыс. человек, в приемные семьи для пожилых переданы 5,7 тыс. человек, а программой сопровождаемого проживания охачено 7,9 тыс. инвалидов. Кроме того, благодаря работе мобильных бригад более 1 млн жителей отдаленных населенных пунктов получили социальную, медицинскую и бытовую помощь. Услугами сиделок в рамках проекта «Помощник по уходу» в прошлом году воспользовались более 100 тыс. человек.
По итогам 2025 года в программы «Активное долголетие» были вовлечены около 15 млн россиян, что составляет порядка 39% граждан старшего возраста. Более 8,6 млн человек регулярно занимаются физической культурой и спортом, почти 4,7 млн участвуют в творческих проектах, а около 400 тыс. занимаются волонтерской деятельностью.
Отдельное внимание уделяется социальной поддержке ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Участникам СВО или их супругам, если сам участник СВО признан инвалидом I или II группы, с 1 января 2026 г. предоставлено право на заключение социального контракта в целях осуществления предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником и напомнил об указе Петра I 1701 года как начале российской системы соцзащиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о запуске с 1 июня 2026 года приема заявлений на ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми через портал госуслуг и отделения на местах. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о снижении за два года числа детей в детских домах и приютах с 60 до 49 тыс. благодаря поддержке семей и трансформации системы учреждений.