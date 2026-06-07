История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории XIII-XIV веков невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.829 комментариев
Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
Москва имеет и открытые, и закрытые каналы связи с Киевом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
О наличии диалога между странами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», – заявил он.
Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказывал, что весьма известный отечественный предприниматель отправился в Киев по приглашению украинской стороны.
В украинской столице бизнесмен провел встречу с Владимиром Зеленским, который передал просьбу об организации личных переговоров с президентом России. Ушаков позднее подтвердил факт этой поездки, добавив, что речь идет о «достаточно крупном и известном» предпринимателе. Имя бизнесмена не раскрывается.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил о неизбежном выводе украинских войск из Донбасса.