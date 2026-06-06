Матвиенко сравнила разговоры о «нападении России на ЕС» с прогнозом погоды

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала обсуждения в Евросоюзе якобы готовящегося «нападения» России.

В интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМЭФ в Петербурге она в шутливой форме отреагировала на слова латвийского военачальника Каспарса Пуданса о возможном ударе России «сегодня вечером». «Звучит как прогноз погоды», – сказала Матвиенко.

Она отметила, что подобные заявления европейских политиков прежде всего адресованы внутренней аудитории. По ее словам, властям стран ЕС нужно объяснить населению, зачем резко увеличиваются расходы налогоплательщиков на наращивание производства вооружений, и угрозой со стороны России такие траты как раз и пытаются оправдать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс заявил о возможности нападения России на Европу «уже сегодня вечером» и назвал особой зоной риска Прибалтику. Он же ранее признал преимущество России над НАТО в ведении боевых действий с применением дронов.

Позже президент России Владимир Путин рассмеялся в ответ на обвинения в подготовке военного конфликта с Европой и назвал такие утверждения абсолютным бредом.