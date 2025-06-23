Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.2 комментария
Страны НАТО запланировали выделить Киеву 40 млрд евро
В течение следующего года страны НАТО планируют выделить Киеву 40 млрд евро, заявил источник в правительстве ФРГ.
По его словам, это обязательство по поддержке Украины будет зафиксировано на наступающем саммите НАТО. Он уточнил, что речь идет о сумме, сопоставимой с объемом помощи, пообещанной на прошлогоднем саммите альянса, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что страны Европы собираются увеличить оборонные расходы на фоне опасений по поводу возможного сокращения поддержки НАТО со стороны США и непредсказуемости президента Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что в НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.