Страны НАТО запланировали выделить Киеву 40 млрд евро

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, это обязательство по поддержке Украины будет зафиксировано на наступающем саммите НАТО. Он уточнил, что речь идет о сумме, сопоставимой с объемом помощи, пообещанной на прошлогоднем саммите альянса, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны Европы собираются увеличить оборонные расходы на фоне опасений по поводу возможного сокращения поддержки НАТО со стороны США и непредсказуемости президента Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что в НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.