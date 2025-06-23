Politico: В НАТО решили увеличить военный бюджет из-за Трампа

Politico: Лидеры Европы согласились повысить военные бюджеты из-за позиции Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейские союзники обсудят увеличение расходов на оборону на встрече в Гааге, передает Politico. Решение связано с опасениями, что президент США Дональд Трамп может дистанцироваться от поддержки Украины и НАТО, а также возможным сокращением американского военного присутствия в Европе.

В материале отмечается, что ни одна европейская страна или группа стран – Великобритания, Франция, Германия и Польша – не способны полноценно заменить лидерство США в НАТО из-за экономических, военных и политических трудностей. Эксперты подчеркивают, что без доминирующей роли Вашингтона в альянсе «не будет настоящего лидера», а ни одна европейская страна не сможет взять на себя ведущую роль силой.

Американские власти заверяют, что США по-прежнему поддерживают обязательства в НАТО, но при этом настаивают на росте оборонных бюджетов союзников. Также после саммита альянса Вашингтон планирует начать обсуждение возможного сокращения американского военного контингента в Европе.

Европейские политики опасаются, что публичные разговоры о снижении роли США могут ослабить альянс в глазах России. Как отметил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, союзникам необходимо готовиться к сценарию, при котором Америка может ограничить свое участие в европейской безопасности.

В материале приводится мнение немецкого депутата Норберта Реттгена, что задача Европы – не заменить США в НАТО, а дополнить их, поскольку ключевые возможности, включая ядерное сдерживание, европейские страны не смогут обеспечить еще долгие годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.