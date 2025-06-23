22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.15 комментариев
Страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году
Перед началом саммита в Гааге страны НАТО договорились, что повысят минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП, но крайним сроком выбран 2035 год, сообщило агентство DPA.
По данным DPA, в рамках саммита в Гааге планируется официально объявить о намерении нарастить ежегодные оборонные траты, передает ТАСС.
В итоговой декларации саммита будет зафиксировано, что достижение новой цели должно быть осуществлено не позднее 2035 года. Из общего объема не менее 3,5% ВВП предназначены для традиционных военных нужд, остальная часть может включать траты на инфраструктуру и борьбу с терроризмом.
В настоящее время установленный целевой показатель по военным расходам составляет не менее 2% ВВП. Увеличение расходов объясняется, среди прочего, необходимостью реагирования на якобы существующие угрозы со стороны России и требованием США усилить европейскую ответственность за оборону континента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны выразили обеспокоенность возможным сокращением численности американских войск в регионе и отсутствием прозрачности действий Вашингтона. Вашингтон потребовал от стран НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП, однако заявил, что на США это требование не распространяется. Саммит Североатлантического альянса состоится 24-25 июня.