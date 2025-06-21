Трамп потребовал повысить расходы стран НАТО на оборону до 5% ВВП

Tекст: Ирма Каплан

«Я не думаю, что мы должны, но я думаю, что они должны. Мы так долго поддерживали НАТО. Во многих случаях, я считаю... оплачивая почти 100% расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, но я думаю, что страны НАТО должны абсолютно», – приводит слова Трампа Corea Herald.

США потратили около 3,4% своего ВВП на оборону в 2024 году, отмечает издание.

На вопрос о позиции Испании, которая отклонила целевой показатель и призвала к более гибкому подходу, Трамп сказал, что НАТО придется договариваться со страной.

«Испания была очень низкооплачиваемой. Они либо были хорошими переговорщиками, либо поступали неправильно. Я имею в виду, что Испания должна платить то, что должны платить все остальные. Испания печально известна своей низкой оплатой труда», – сказал американский президент.

В четверг Пентагон заявил, что для европейских союзников устанавливается «мировой стандарт» в размере 5% ВВП на оборону, который станет примером и для европейских союзников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что странам Европы необходимо договориться больше никогда не сокращать свои военные бюджеты.

В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.