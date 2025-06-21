  • Новость часаМинобороны ко Дню памяти и скорби представило рассекреченные документы о героях войны
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    Экономика России переходит от сырья к «цифре»
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    9 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    12 комментариев
    21 июня 2025, 05:53 • Новости дня

    Трамп потребовал повысить расходы стран НАТО на оборону до 5% ВВП

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в ходе мини-брифинга на летном поле в Морристауне, штат Нью-Джерси заявил, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    «Я не думаю, что мы должны, но я думаю, что они должны. Мы так долго поддерживали НАТО. Во многих случаях, я считаю... оплачивая почти 100% расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, но я думаю, что страны НАТО должны абсолютно», – приводит слова Трампа Corea Herald.

    США потратили около 3,4% своего ВВП на оборону в 2024 году, отмечает издание.

    На вопрос о позиции Испании, которая отклонила целевой показатель и призвала к более гибкому подходу, Трамп сказал, что НАТО придется договариваться со страной.

    «Испания была очень низкооплачиваемой. Они либо были хорошими переговорщиками, либо поступали неправильно. Я имею в виду, что Испания должна платить то, что должны платить все остальные. Испания печально известна своей низкой оплатой труда», – сказал американский президент.

    В четверг Пентагон заявил, что для европейских союзников устанавливается  «мировой стандарт» в размере 5% ВВП на оборону, который станет примером и для европейских союзников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен  заявила, что странам Европы необходимо договориться больше никогда не сокращать свои военные бюджеты.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

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    20 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва проявляет терпимость к стилю высказываний президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и рассчитывает на различное отношение со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу Sky News.

    По его словам, в Москве исходят из того, что в каждой политике свой стиль общения, а у Трампа – необычная манера речи, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Россия относится к этому с пониманием и ожидает переменного отношения к себе со стороны других государств.

    Отвечая на вопрос о положении заявления Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине перед вмешательством в ближневосточные процессы, Песков пояснил, что Москва не считает такие слова неверными и придерживается принципов взаимной толерантности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает готовность Дональда Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для их преодоления.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана

    Трамп назвал Обаму виновным в развитии ядерной программы Ирана

    Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Трамп опубликовал ссылку на пост, в котором назвал бывшего американского лидера Барака Обаму ответственным за развитие ядерной программы Ирана. Публикация в Truth Social сопровождалось сгенерированным изображением, где Обама позировал на фоне пачек наличных денег.

    «Мы знаем, кто виновен в ядерной программе Ирана!» – сказано в посте Трампа.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Ранее Axios сообщил, что Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо.

    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    20 июня 2025, 10:16 • Новости дня
    NYT: Возможное убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы

    The New York Times: Убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы

    NYT: Возможное убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американские разведывательные службы по-прежнему считают, что Иран не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, однако, по их оценке, Тегеран может начать разработку оружия в случае атаки на завод по обогащению урана Фордо, или если Израиль убьет верховного лидера Ирана, пишет The New York Times.

    Иран по-прежнему не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, сообщили представители американской разведки, передает The New York Times.

    По их словам, иранские лидеры, вероятно, примут решение о создании ядерного оружия, если США нанесут удар по основному иранскому объекту по обогащению урана или если Израиль убьет верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    17 комментариев

    Чиновники подчеркнули, что эта оценка не изменилась с марта, когда разведывательные службы в последний раз рассматривали намерения Ирана, несмотря на атаки Израиля на иранские ядерные объекты.

    Вопрос о том, завершил ли Иран работу над бомбой, остается спорным для американских и израильских сторонников жесткой политики против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

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    21 июня 2025, 03:39 • Новости дня
    Минобороны ко Дню памяти и скорби представило рассекреченные документы о героях войны
    Минобороны ко Дню памяти и скорби представило рассекреченные документы о героях войны
    @ Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    На сайте Минобороны ко Дню памяти и скорби открыли мультимедийный раздел «В вечном огне нашей памяти» с рассекреченными архивными документами из фондов Центрального архива оборонного ведомства.

    Мультимедийный проект «В вечном огне нашей памяти» представлен  Министерством обороны в День памяти и скорби и посвящен мужеству и самоотверженности защитников Родины в первые дни Великой Отечественной войны.

    История тяжелого противостояния началась 22 июня 1941 года, когда границу СССР пересекли 190 немецких дивизий, моторизованных и вооруженных. Тогда  фашистская армия почти в два раза превосходила советскую.

    «На Советский Союз обрушилась невиданная до тех пор волна насилия и разрушения, положив начало долгим, кровопролитным годам борьбы за само существование государства», – говорится в разделе, сотканном из директив  и приказов, телеграмм, разведсводок, боевых донесений фронтов и личных дел бойцов.

    «Внезапный удар по пограничным рубежам стал началом тяжелых испытаний для многонационального народа Советского Союза. Перед лицом мощного вторжения люди встали на защиту Родины, проявив отвагу, стойкость и несгибаемый дух», – напомнили читателям.

    За первые полгода войны Красную Армию пополнили более миллиона советских граждан. Стали воинами сотни тысяч комсомольцев. В народное ополчение ушло два миллиона человек.

    Самоотверженность и героизм пограничников и красноармейцев сыграли ключевую роль в срыве планов нацистской Германии о молниеносном захвате Советского Союза. Об этом рассказывают рассекреченные и представленные в разделе документы из фондов Центрального архива Минобороны о героях первых дней войны.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России представило историко-познавательный проект «Последний штурм перед Победой», посвященный Берлинской наступательной операции.

    До этого оборонное ведомство представило проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.


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    20 июня 2025, 23:13 • Новости дня
    Трамп заявил об ошибке главы нацразведки Габбард насчет ядерной угрозы Ирана

    Трамп: Разведсообщество ошибается, говоря об отсутствии в Иране ядерной угрозы

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов с летного поля в Морристауне, штат Нью-Джерси, в пятницу, и заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.

    На вопрос о том, какие разведданные подтверждают утверждение Трампа о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия, он ответил так, что стало ясно об очередном расколе между президентом и руководством его разведки.

    «Ну, тогда мое разведывательное сообщество ошибается. Когда разведывательное сообщество так заявило, ваш директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается», – приводит Fox News слова главы Белого дома.

    Президент США намекал на ранее обозначенные данные нацразведки о том, что доказательств о наличии у Ирана ядерной угрозы нет.

    «Я думаю, что в течение нескольких недель или, определенно, в течение нескольких месяцев они смогут получить ядерное оружие», – повторил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявила о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    Wall Street Journal заявила, что президент США во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы».

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    20 июня 2025, 23:43 • Новости дня
    Трамп отказался влиять на Израиль и сделал несколько заявлений по Ирану
    Трамп отказался влиять на Израиль и сделал несколько заявлений по Ирану
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке, сказал он с летного поля в Морристауне, штат Нью-Джерси.

    Когда президента США спросили, не попросит ли он Израиль прекратить авиаудары в обмен на потенциальные переговоры с Тегераном, он заявил о сложности подобной просьбы.

    «Я считаю, сейчас сложно обращаться с такой просьбой. Кто-то выигрывает. Гораздо сложнее это делать, когда кто-то проигрывает», – приводит ответ Трампа Fox News.

    По словам Трампа, США «готовы, хотят и могут» вести переговоры.

    «Мы говорили с Ираном, посмотрим, что получится из этого», – добавил он.

    Трамп отметил, что Иран, по его убеждению, не желает вести переговоры с Европой, предпочитая США для решения проблемы.

    «Иран не хочет говорить с вами, он хочет вести переговоры с нами. Европа не может быть полезной тут», – сказа он.

    Американский лидер указал на то, что наземная операция – это крайняя мера в ирано-израильском конфликте и подтвердил, что никаких решений еще не было принято.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.

    Также в этот день министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

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    20 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Суд разрешил Трампу временно использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

    Апелляционный суд разрешил Трампу использовать Нацгвардию для разгона протестов

    Суд разрешил Трампу временно использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральный апелляционный суд решил, что Дональд Трамп может временно продолжить привлекать Национальную гвардию для реагирования на протесты в Лос-Анджелесе, сообщает Bloomberg.

    Согласно решению суда, Трамп может и дальше использовать калифорнийскую Национальную гвардию для подавления протестов, пока продолжается судебное разбирательство. Это не изменило текущую ситуацию в Лос-Анджелесе, где федеральные военные силы уже действуют больше недели, передает Bloomberg.

    Постановление не является финальным и, вероятно, будет обжаловано. Калифорния может обратиться в Верховный суд США или к расширенной коллегии апелляционного суда. Окружной суд, ранее постановивший вернуть контроль над военными штату, проведет слушание на следующий день.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и представители штата резко осудили действия Трампа, назвав их «захватом власти» и угрозой для местных властей. Генеральный прокурор штата подчеркнул, что дело не завершено, и пообещал продолжить борьбу.

    Судебная коллегия отметила, что президент, вероятно, действовал в рамках своих полномочий, когда федерализировал Национальную гвардию, однако не согласилась с позицией Минюста о невозможности судебного контроля таких решений.

    Трамп приветствовал судебное решение и назвал использование Национальной гвардии «ключевым полномочием» президента. Ньюсом в свою очередь заявил, что президент не стоит выше закона.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что приказ о вводе Национальной гвардии предотвратил разрушительные последствия беспорядков в Лос-Анджелесе.

    Президент США заявил, что военные покинут штат только тогда, когда ситуация станет безопасной.

    Власти США рассматривали возможность применения закона 1807 года для привлечения армии к подавлению массовых протестов в Калифорнии.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против легитимности решения Трампа.

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    20 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин напомнил о правиле русского солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, связанном с русскими солдатами.

    Президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской, передает ТАСС.

    «Вы знаете, у нас есть <…> не поговорка, не притча, а старинное правило – там, где ступает нога русского солдата, то наше», – сказал он.

    Эта фраза прозвучала в ходе обсуждения вопросов суверенитета и национальных интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин раскрыл данные о потерях украинской армии в Курской области и отметил серьезную нехватку личного состава в рядах ВСУ.

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    21 июня 2025, 03:24 • Новости дня
    Пакистан рекомендовал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
    Пакистан рекомендовал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительство Пакистана приняло решение официально выдвинуть президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, в знак признательности за его дипломатическое вмешательство и руководство во время недавнего обострения пакистано-индийских отношений.

    Правительство Пакистана официально выдвинуло президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, пишет пакистанская газета Express.

    Согласно заявлению правительства, международное сообщество стало свидетелем индо-палестинского конфликта, спровоцированного индийской агрессией, которая  привела к гибели многих людей. Пакистан на это ответил военными действиями в рамках «Операции Баньян Марсус», цель которой была защита от индийских атак и пресечение дальнейшей эскалации, сказано в материале.

    «В этот критический момент президент Трамп, обладая исключительной тактикой и дальновидностью, вступил в дипломатические переговоры с Исламабадом и Нью-Дели, что привело к прекращению огня и предотвратило потенциально крупную войну. Если бы она разразилась, ее последствия могли быть разрушительными не только для Южной Азии, но и для всего мира», – пишет газета.

    Правительство Пакистана также оценило предложение президента Трампа о мирном урегулировании проблемы Джамму и Кашмира. В заявлении говорилось, что спор о Кашмире является корнем нестабильности в Южной Азии, и его урегулирование должно соответствовать резолюциям ООН.

    Руководящая роль президента Трампа в урегулировании напряженности между Пакистаном и Индией в 2025 году дала понять его прагматичную дипломатическую силу и старания по поддержанию мира.

    Пакистан надеется, что эти усилия президента Трампа будут полезны для содействия миру и стабильности не только в Южной Азии, но и на Ближнем Востоке, где необходимы срочные дипломатические меры ввиду гуманитарного кризиса в Газе и эскалации напряженности с Ираном, отметили в статье.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года, отметив его вклад в мирные процессы на Ближнем Востоке и на Украине.

    На это президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем.

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    20 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Ростех заявил о способности снарядов «Торнадо-С» обойти ПВО и РЭБ

    Ростех заявил о способности снарядов «Торнадо-С» преодолевать ПВО и РЭБ противника

    Tекст: Вера Басилая

    Российские управляемые снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» эффективно преодолели системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника, сообщили в Ростехе.

    В госкорпорации «Ростех» отметили, что «Торнадо-С» обладает увеличенной дальностью применения и мощными боевыми частями, которые позволяют разрушать даже защищенные командные пункты, а также обходить РЭБ противника, передает РИА «Новости».

    По опыту боевого применения отмечалось, что вероятность прорыва рубежей противовоздушной обороны противника у «Торнадо-С» остается неизменно высокой. Кроме того, управляемые снаряды этой системы имеют продвинутую инерциальную систему наведения, обеспечивающую успешную работу даже при попытках подавления спутниковых каналов связи, что является актуальным на фоне активного использования комплексов РЭБ.

    Система «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров предназначена для нанесения ударов по живой силе, технике, неподвижным и движущимся целям, в том числе по высокозащищенным объектам. РСЗО способна поражать артиллерию, ракетные подразделения, командные пункты, средства ПВО и другие важные цели.

    Комплекс оборудован автоматизированной системой управления наведением и огнем, позволяющей точно привязывать машины к местности и индивидуально наводить каждый снаряд.

    Ранее в Ростехе заявили, что российская РСЗО «Торнадо-С» может поражать несколько удаленных друг от друга целей одним залпом.

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    21 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Марочко сообщил об интенсивных боях ВС России в поселениях Сумской области

    Марочко: Российская армия ведет бои почти в 10 населенных пунктах Сумщины

    Tекст: Ирма Каплан

    Активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    «На сумском направлении до 10 населенных пунктов, где сейчас идут активные боевые действия. <…> За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении – есть продвижение на разных участках местности», – передает ТАСС слова эксперта.

    Марочко отметил, что в районе населенного пункта Юнаковка ВСУ оказались в в «серьезном бедственном положении».

    «Противник яростно контратакует и пытается вернуть ранее утраченные позиции. Безумные какие-то действия происходят со стороны противника, лишенные всякой логики, военной тактики и военного обоснования», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

    В свою очередь, Владимир Зеленский назвал ситуацию в Сумской области ключевой темой заседания ставки главнокомандующего и отметил «стойкость украинских войск» на этом направлении.

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    21 июня 2025, 02:10 • Новости дня
    FT узнала цель назначения нового командующего Сухопутными войсками Украины

    FT: Зеленский пытается назначением Шаповалова ускорить мобилизацию

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный штаб Украины заявил, что новому командующему сухопутными войсками Украины необходимо будет «повысить боеспособность армии, улучшить систему мобилизации и подготовку военнослужащих», пишет FT.

    «Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками, поскольку Киев стремится обновить свой высший командный состав и улучшить мобилизацию, чтобы противостоять летнему наступлению России», – пишет Financial Times (FT).

    Газета напоминает, что предшественник Шаповалова Михаил Драпатый после своего ухода раскритиковал  сухопутные войска, заявив, что, приступив к работе в штабе, он столкнулся с «атмосферой страха, отсутствием инициативы, нежеланием принимать обратную связь, безразличием к кадровым вопросам, притворством в отношении дисциплины и глубоким разрывом между штабом и подразделениями».

    Геннадий Шаповалов ранее был представителем Украины в командовании НАТО в немецком Висбадене, где координировал поставки оружия и военную помощь Украине. С апреля 2024 года по начало 2025 года он возглавлял оперативное командование военными операциями в южной части Украины, включая прифронтовой Херсонский регион.

    Как высказался о нем Зеленский, теперь опыт 47-летнего офицера в Висбадене «должен быть реализован в сухопутных войсках Украины».

    Перестановки, проведенные Зеленским в этом месяце, включали новые назначения на руководящие должности в украинских воздушно-десантных войсках и недавно созданном подразделении БПЛА-систем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины Геннадия Шаповалова после того, как с 1 июня подал в отставку Михаил Драпатый.

    Тогда же стало известно, что офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    21 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    CBS сообщил о тайных переговорах дипломатов о будущем главе Ирана

    CBS: Дипломаты США и ЕС ведут тайные переговоры о будущем главе Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские и европейские дипломаты, по данным телеканале CBS, ведут закрытые переговоры о том, кто может возглавить Иран, поскольку переговоры с исламской республикой носят непрочный характер – то со стороны США, то со стороны Ирана возникают подозрения, не являются ли переговоры затягиванием времени.

    «Американские и европейские дипломаты подтвердили, что ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто будет следующим руководителем Ирана, можно ли будет обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также о потенциальных экологических и медицинских последствиях для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам», – сказано в материале CBS.

    При этом один американский чиновник утверждал, что интерес президента США Дональда Трампа к дипломатическому решению проблемы был искренним, как и его неприятие втягивания американских военных в войну на Ближнем Востоке.

    CBS напоминает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи остается окончательным лицом, принимающим решения. Предложение США, которое все еще находится на столе переговоров, позволило бы Ирану иметь гражданскую ядерную программу, если бы он согласился не обогащать уран на своей территории.

    Вместо этого Иран мог бы закупать обогащенное топливо у других стран. Одно из предложений включало идею Омана о создании регионального консорциума, который позволил бы проводить обогащение в гражданских целях под контролем МАГАТЭ и США.

    Считается, что 86-летний Хаменеи все еще борется с раком и скрывается от израильских ударов. Он еще не отреагировал на предложения нескольких стран, стремящихся помочь деэскалации конфликта.

    Также не совсем ясно, насколько работоспособно иранское правительство в данный момент. По данным источников CBS в регионе, подключение к интернету и международные звонки в Иран затруднены. Кибератаки парализовали банковскую систему, и по состоянию на четверг несколько дипломатов признали, что такие факторы затрудняют организацию личных переговоров с Арагчи.

    Турция и Оман, как заявили европейские дипломатические источники, а также европейские страны, включая Италию и Норвегию, предложили провести прямые или непрямые переговоры между США и Ираном, если Тегеран выберет этот путь.

    Напомним, президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, после четырех часов переговоров с европейскими лидерами в Женеве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил глубокий скептицизм относительно намерений США и сообщил о грядущих переговорах с российским лидером.

    Арагчи после переговоров с европейскими коллегами заявил о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

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    21 июня 2025, 00:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    «По России и Украине есть небольшой прогресс», – сказал Трамп в ходе мини-брифинга на летном поле в Морристауне, штат Нью-Джерси, передает ТАСС.

    Ранее в этот день глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, заявила, что США наблюдают за ситуацией вокруг конфликта между Россией и Украиной, однако решения по этому вопросу в Вашингтоне будет принимать исключительно президент Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Также Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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